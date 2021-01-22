История развития ручного письма исчисляется тысячелетиями, и, возможно, на протяжении такого же времени люди пытались определить характер того или иного человека по почерку. Искусство ручной письменности активно развивалось в течение многих тысяч лет.

В наступивший век высоких технологий мы все куда-то спешим, торопимся и не придаем должного значения аккуратному написанию элементарных слов. Поэтому не секрет, что в наше время красивый почерк становится всё большей редкостью. А ведь совсем не стоит забывать, что почерк человека похож на искусство. Это почти как ремесло. Не зря учителя старой закалки не хотят уходить от предмета «чистописание» и учат детей не просто написанию какого-то текста.

К числу таких преданных приверженцев метода красивого письма относится и учитель начальных классов с 53-летним стажем работы Галина Ивановна Шадыжева, которая в данное время работает в столичной гимназии «Марем». Каждый год 23 января она проводит с учащимися младших классов открытые уроки, посвященные Международному дню ручного письма (или Дню почерка, как его по-другому называют).

«Как вы знаете, компьютеры с каждым годом становятся всё популярнее и популярнее, поэтому люди постоянно пользуются электронной почтой и разнообразными гаджетами, — говорит Галина Ивановна. — Такое обстоятельство стало причиной того, что современный человек реже использует ручки, карандаши и обычную бумагу для выражения мыслей. Не исключено, что через какое-то время мы просто забудем, как писать открытки, письма и другие послания от руки. И наши открытые уроки мы проводим специально для того, чтобы объяснить детям, как важно сохранить умение и способности красивым почерком излагать свои мысли на бумаге».

На самом деле, растущая с каждым годом популярность компьютеров, а также других средств быстрого общения постепенно уводит современного человека от возможности выразить свои мысли, написав их собственноручно. Возможно даже, что в недалеком будущем письмо или открытка, написанные от руки, станут желанным приобретением или музейным экспонатом.

«Люди, рожденные в середине прошлого века и немного позже, хорошо помнят, какое важное значение для грамотного человека имел его почерк, — рассуждает Галина Ивановна. — Когда говорили о профессиональных качествах любого специалиста, в первую очередь отмечали, что у человека красивый почерк, и это умение имело солидный вес. Раньше дети, делая домашнее задание, старательно вырисовывали каждую буковку, разные крючки и галочки в тетрадке, а теперь они с ловкостью бегают пальцами по клавиатуре компов и мониторам гаджетов. А ведь мы же знаем, что от этого страдает не только зрение, но и почерк. К сожалению, в наше время стало немодным красиво писать, поэтому похвастаться красивым почерком сегодня может не каждый, такое ощущение, что все в одночасье разучились писать».

По словам опытного педагога, не всем детям дано научиться навыкам красивого письма, но работать в этом направлении нужно.

«Когда я начинала свою трудовую деятельность, на уроках чистописания различия по красоте и скорости письма наблюдались у разновозрастных детей в течение трёх лет, — рассказывает Галина Ивановна. — Это потому что считается, что только потом у ребенка может сформироваться свой почерк. В этом очень хорошо помогают детские книжки — раскраски на начальном этапе с крупными рисунками, а впоследствии — более мелкими рисунками и буквами. Раскрашивая их регулярно, ребенок учится видеть линии, запоминает правописание букв и учится по той методике, которую выбирает учитель. А методик очень много. Но какую бы методику ни выбрал учитель, прежде всего надо развивать способности зрительного восприятия ребенка, укреплять и вырабатывать координацию движений, работать над мелкой моторикой руки ребенка. Также очень важно научить ребенка принимать правильную позу спины во время письма или чтения, и следить за наклоном руки, правильным захватом ручки и положением тетради. Все эти элементы мотивируют ребенка на красивый разборчивый почерк».

Абсолютно согласилась со своей старшей коллегой и учитель начальных классов лицея № 1 города Магаса, почетный работник просвещения РФ Лидия Муссаевна Сакалова, которая выразила свое мнение о том, что человек должен быть аккуратен во всем, и почерк в данном конкретном случае — не исключение.

«Несмотря на то, что по новым стандартам ФГОС почерк можно не отрабатывать в школе и этого уже не требуют от учителей, я считаю, что каллиграфии нужно уделять большое внимание, — говорит Лидия Муссаевна. — А где ещё, если не в школе, можно научиться навыкам красивого письма? Поэтому очень важно приучать детей с первого класса к прилежному чистописанию, что я, собственно, в своей практике и делаю. Поверьте, положительные результаты не заставят себя долго ждать: достаточно взглянуть на рабочие тетрадки моих учащихся, как сразу же становится ясно, что к красивому письму тут предъявляются высокие требования. Все мои ученики пишут очень аккуратно, красиво и разборчиво».

Как рассказала Лидия Сакалова, сейчас она ведет третий класс и преподает им не только русский язык и литературное чтение, но и такие предметы, как окружающий мир, математика и пение. Её воспитанники не раз становились победителями различных республиканских конкурсов и часто становятся героями образовательных телепередач.

«За 23 года работы в школе я убедилась в том, что привитые в детстве манеры красивого письма и ответственного отношения к учебе остаются у детей на всю жизнь, — говорит Лидия Муссаевна. — И, несмотря на то что для этого, конечно, потребуется немалое усилие и со стороны преподавателя, и со стороны учащегося, нельзя давать слабину в этом направлении, если мы хотим вырастить грамотное поколение».

Существует мнение, что почерк человека строго индивидуален и зависит от состояния психики, возраста, характера и половой принадлежности. Все эти особенности изучает наука под названием графология. Специалисты-графологи без ошибки определят основные черты человека, написавшего текст. Хотя не обязательно быть профессиональным графологом, чтобы определить характер человека по его почерку: у пунктуального и чистоплотного человека почерк обязательно будет разборчивым и аккуратным. Таково мнение большинства людей, занимающихся наукой.

И ещё ученые говорят, что если у ребенка меняется почерк, значит, у него происходит какой-то психологический взрыв или мучает какая-то душевная травма, на что необходимо обратить внимание и родителям и педагогам.

Современные ученые называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека: размер букв, их наклон и форма, направление почерка, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка. Графологи полагают, что между особенностями почерка и чертами характера обязательно должна существовать связь, потому что человеческий мозг подсознательно «водит» рукой пишущего. Работой мозга, кстати, они объясняют и то, что при взрослении и изменении характера почерк человека также меняется.

Ещё Аристотель высказывал мысли, что почерк отражает характер пишущего. Отсюда мы видим, что изучение почерка имеет глубокие исторические корни. Также мы можем узнать из истории, что после того как Людовик XV получил характеристику своего почерка, он велел изгнать из Франции всех графологов. Ему не понравилась правда, которую они изложили о нём.

А спустя несколько веков история снова повторилась, но уже в другой стране — в Советском Союзе. Академик Владимир Бехтерев, увлекавшийся графологией, рассказал в кулуарах съезда о результатах экспертизы письма Сталина, в которой говорилось: «Это почерк агрессивной личности с манией величия и преследования». После этого случая академик погиб при невыясненных обстоятельствах, а графологию в стране объявили лженаукой.

Интересно, что в медицине изучение почерка применяют в качестве метода определения заболеваний нервной системы и головного мозга. Также исследование почерка применяется ещё и в космической медицине. Записи, сделанные космонавтами на орбите Земли, тщательно изучаются учёными на предмет психологического состояния нервной системы космонавтов в момент написания. Весьма важным орудием почерк стал и для криминалистов. Безусловно, и они тщательно изучают все характеристики почерка, чтобы точно установить личность писавшего.

Таким образом, можно предположить, что изучение начертания букв, принадлежащего тому или иному субъекту, является самостоятельной наукой, приверженцы которой уверены: между почерком человека и психологическими аспектами его личности имеется устойчивая связь.

Раньше, как мы помним, существовала одна хорошая традиция, помогающая людям поддерживать связь друг с другом, а также сообщать последние новости и признаваться в любви. Речь идет о написании писем. Сегодня, в условиях интенсивного развития компьютерных технологий и интернет-ресурсов, этот обычай практически остался в прошлом, потому как современная молодежь, да и не только, бумажные письма и послания давно заменила на электронные.

Можно также предположить, что разработчики различных мобильных устройств и гаджетов создадут такой инструмент, позволяющий нам писать электронные письма своим почерком. Но, к счастью, в нашей жизни всегда возникают ситуации, когда хочется написать добрые и незатейливые слова именно своей неповторимой рукой. Поэтому основная цель сегодняшнего праздника как раз состоит в том, чтобы донести до людей важность сохранения способности выражать личные мысли на бумаге при помощи рукописных букв так, как умеют делать только они. Иными словами, День ручного письма должен напомнить современным землянам об уникальности почерка каждого человека на планете.

Почему это так важно? Отвечая на этот вопрос, наша собеседница Галина Ивановна сказала: «Да потому, что почерк отражает не только характер человека, но и его эмоции. Именно поэтому на всех открытых уроках мы стараемся донести до своих учащихся, что каждый человек индивидуален, и всё, что он делает, в том числе и манера письма, уникально в своем роде. Ведь принято считать, что «даже если вы пишете, как курица лапой, — знайте, нигде в мире вы больше не найдете второй такой же курицы». Тем более что нет ничего ценнее, чем эмоции и мысли, написанные собственноручно».

Учитывая то, что растущая популярность ЭВМ снижает популярность ручного письма и всё больше людей предпочитают рукописному дневнику блог в Интернете, а ежедневнику — систему напоминаний в телефоне, в конце своего урока в третьем классе Лидия Муссаевна Сакалова обратилась ко всем учащимся с призывом: «Давайте мы сегодня отложим в сторону все свои гаджеты и напишем простое, теплое письмо кому-то из близких или друзей. Не забывайте, что стандартное текстовое сообщение в телефоне может просто стереться или потеряться среди тысяч таких же, а бумажное послание, будь то письмо или поздравительная открытка, написанные уникальным, только вам характерным почерком, останется у близкого человека как добрая память! Пишите письма — не дайте этой прекрасной традиции бесследно исчезнуть!»

Будем надеяться, что такой благоразумный призыв учительницы станет неким реквием по прошлым добрым временам и будет иметь далеко идущие последствия как для детей, так и для взрослых.