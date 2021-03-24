В достоверном хадисе сообщается, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) постился большую часть данного месяца. Данные дни поста не были для него обязательными, но Шаабан — это месяц, непосредственно предшествующий Рамадану. Поэтому Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение Аллаха) были предложены подготовительные меры, некоторые из них перечислены ниже.

1. Благословенный сподвижник Анас (радыяАллаху анху) сообщил, что Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи уа саллям) спросили: «Какой пост наиболее ценен после постов Рамадана?» Он ответил: «Посты Шаабана в честь Рамадана».

2. Благословенный сподвижник Усама ибн Зейд (радыяАллаху анху) сообщил, что он спросил Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи уа саллям): «Посланник Аллаха, я видел тебя постящимся в месяц Шаабан так часто, как ни в какой другой месяц». Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи уа саллям) ответил: «Это (Шаабан) месяц между Раджабом и Рамаданом, которым многие люди пренебрегают. И это месяц, в котором расчет дел (людей) представляется перед Господом вселенной, поэтому я хочу, чтобы мои дела были представлены в то время, когда я держу пост».

3. Уммуль-Му’минин Айша (радыяАллаху анха) сказала: «Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи уа саллям) имел обыкновение поститься весь Шаабан. Я спросила его: «Посланник Аллаха, Шаабан — твой самый любимый месяц для поста?» Он сказал: «В этом месяце Аллах устанавливает список людей, умирающих в этом году. Поэтому я хочу, чтобы моя смерть пришла, когда я держу пост».

4. В другом хадисе она говорит: «Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи уа саллям) иногда начинал поститься беспрерывно, что мы начинали думать, что он никогда не прекратит поститься, а иногда он имел обыкновение прекращать поститься, что мы начинали думать, что он никогда не будет поститься. Я никогда не видела Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи уа саллям) постящимся в течение всего месяца, за исключением месяца Рамадан, и я никогда не видела его постящимся чаще, чем в Шаабан».

5. В другом хадисе она говорит: «Я никогда не видела Посланника Аллаха (салляллаху алейхи уа саллям) постящимся столь обильно, как он это делал в месяц Шаабан. Он имел обыкновение поститься в этот месяц, оставляя лишь несколько дней, вернее, он имел обыкновение поститься почти весь этот месяц».

6. Уммуль-Му’минин Умм Салямах (радыяАллаху анха) сказала: «Я никогда не видела Посланника Аллаха постящимся на протяжении двух месяцев беспрерывно, кроме месяцев Шаабан и Рамадан».

Эти хадисы указывают на то, что пост в месяц Шаабан, хотя и не является обязательным, является настолько ценным, что Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи уа саллям) не любил пропускать его.

Но следует иметь в виду, что посты Шаабана — только для тех людей, которые способны держать их, не вызывая при этом неполноценности в обязательных постах в Рамадан. Поэтому, если человек боится, что после постов в Шаабан он потеряет силу или бодрость для постов в Рамадан и окажется не способен с бодростью поститься в Рамадан, ему не следует поститься в Шаабан, поскольку пост в Рамадан, являющийся обязательным, более важен, чем добровольный пост в Шаабан. Поэтому Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи уа саллям) запретил мусульманам поститься один или два дня непосредственно перед началом Рамадана.

Благословенный сподвижник Абу Хурайра (радыяАллаху анху) передал, что Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: «Не поститесь после того, как прошла первая половина месяца Шаабан».

Согласно другому хадису, Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: «Не предваряйте месяц Рамадан одним или двумя постами».

Смысл приведенных выше хадисов в том, что Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи уа саллям) сам имел обыкновение поститься большую часть месяца Шаабан, потому что не боялся слабости или усталости перед началом Рамадана. А другим он приказал не поститься после 15-го Шаабана из-за опасения, что они потеряют силу и бодрость перед началом Рамадана и не смогут с воодушевлением встретить месяц Рамадан.

Ночь Бараат

Еще одной значимой особенностью месяца Шаабан является наличие в нем ночи, которая обозначена в шариате как «Ляйлятуль-Бараат» (Ночь освобождения от Огня). Эта ночь наступает между 14 и 15 днями месяца Шаабан. Существуют определенные хадисы Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи уа саллям), доказывающие, что это особая ночь, в которую Божественная милость посещает людей всей земли. Некоторые из хадисов приводятся ниже.

1. Сообщается, что Уммуль-Му’минин Айша (радыяАллаху анха) сказала: «Однажды Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи уа саллям) совершал ночную молитву (тахаджуд) и находился в очень продолжительном саджда, что я забоялась, не умер ли он. Когда я увидела это, я встала (с кровати) и подвинула его большой палец (чтобы убедиться, что он жив). Палец сдвинулся, и я вернулась (на свое место).

Затем я услышала, как он говорил в саджда: «Я ищу прибежища Твоего прощения от Твоего наказания, и я ищу прибежища Твоего довольства от Твоего недовольства, и я ищу Твоего прибежища от Тебя. Я не могу восхвалить тебя так полно, как Ты того заслуживаешь. Ты именно такой, каким Ты определил Себя». После этого он поднял голову из саджда и закончил свой намаз. Он обратился ко мне: «Айша, ты думала, что Пророк предал тебя?» Я сказала: «Нет, о, Пророк Аллаха, но я боялась, что твою душу забрали (из этого мира), потому что твой саджда был очень долгим».

Он спросил меня: «Знаешь ли ты, что это за ночь?» Я сказала: «Аллах и Его Посланник знают лучше». Он сказал: «Это ночь половины Шаабан. Аллах Всемогущий смотрит в эту ночь на своих рабов и прощает тех, кто просит прощения, и удостаивает Своей милости тех, кто молит о милости, но сохраняет тех, кто имеет злой умысел (против мусульманина), такими же (и не прощает их до тех пор, пока они не освободятся от злобы)».

2. В другом хадисе саййидах Айша (радыяАллаху анха) сообщила, что Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: «Аллах Всемогущий в ночь в середине (месяца) Шаабан прощает большое количество людей — больше, чем количество волосков овец племени Кальб».

Кальб представляло собой большое племя, располагавшее очень большим числом овец. Поэтому последнее предложение хадиса указывает на большое количество людей, прощаемых в эту ночь Аллахом Всемогущим.

3. Еще в одном хадисе она передала, что Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи уа саллям) сказал:

«Это срединная Ночь (месяца) Шаабан. Аллах освобождает большое количество людей от Огня, больше, чем волосков, растущих на овцах племени Кальб. Но Он даже не посмотрит на человека, предающего Аллаху сотоварищей, или на того, кто взращивает злой умысел в своем сердце (против кого-нибудь), или на того, кто порывает родственные связи, или на человека, оставляющего свои одежды свисающими ниже щиколоток (как знак гордыни), или на того, кто ослушается родителей, и на того, кто имеет привычку пить вино».

3. Саййидина Му’аз ибн Джабаль (радыяАллаху анху) передает, что Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи уа саллям) сказал: «Аллах Всемогущий посмотрит на всех созданных Им в срединную Ночь Шаабан и простит всех созданных Им, за исключением того, кто предает Ему сотоварищей или того, в чьем сердце злой умысел (против мусульманина)».

Хотя цепочка передатчиков некоторых из этих хадисов обладает некоторыми малыми техническими недостатками, но если посмотреть на все эти хадисы вместе, станет ясно, что эта ночь обладает некоторыми убедительными достоинствами, и проведение этой ночи, как священной, не является безосновательным измышлением, как представляют себе это некоторые современные алимы, которые на основании упомянутых незначительных недостатков хадисов полностью отказались от придания этой ночи особого значения.

На самом деле, некоторые из экспертов по хадисам считали некоторые из данных хадисов достоверными, а дефекты в цепочке некоторых других рассматривались ими как незначительные технические недостатки, которые, согласно науке по хадисам, устраняются при наличии множества путей передачи. Поэтому старейшины уммы постоянно считали эту ночь ночью особых достоинств и проводили ее в поклонении и молитвах.

Что следует делать в эту ночь?

Чтобы соблюсти Ночь Бараат, следует бодрствовать в эту ночь так долго, как это возможно. Если у кого-то есть больше возможностей для этого, ему следует провести всю ночь в поклонении и молитве. Однако если кто-либо не может сделать этого по той или иной причине, он может выбрать для этих целей какую-либо существенную часть ночи, желательно ее вторую половину, и совершать следующие действия поклонения.

Намаз — самое предпочтительное действие для исполнения в эту ночь. Нет какого-либо определенного количества ракаатов, но желательно, чтобы их было не менее восьми. Также рекомендуется каждую часть намаза — такие, как кыйям, руку’ и саджда — исполнять дольше обычного. В намазе следует произносить самые длинные суры Священного Корана из тех, что человек знает наизусть. Если кто-нибудь не помнит длинные суры, он может также произносить несколько коротких сур в одном ракаате.

Тилават. Произнесение Священного Корана — другая форма поклонения, очень полезная в эту ночь. После совершения намаза или в любое другое время следует произнести из Священного Корана столько, сколько человек в состоянии сделать.

Зикр. Этой ночью следует также совершать зикр (поминание имени Аллаха). Следует произносить салят (дуруд) Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи уа саллям) столько, сколько возможно. Зикр можно также произносить во время ходьбы, лежа на кровати или в другие часы работы или отдыха.

Дуа. Наибольшая польза, которую можно извлечь из благ этой ночи, это дуа. Есть надежда, что все дуа в эту ночь будут приняты нашим Господом, иншааллах. Дуа само по себе является ибадатом, и Аллах Всемогущий дает награду за каждое дуа вместе с удовлетворением нужд обращающегося. Даже если то, о чем молили, не достигнуто, человек не может быть лишен награды за дуа, которая иногда более ценна, чем земные блага, к которым он стремится. Дуа также укрепляют отношения человека с Аллахом Всемогущим, что является главной целью всех видов и форм поклонения.

Человек может молить обо всем, что он пожелает. Но лучшие дуа — те, которые делал Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи уа саллям). Эти дуа настолько всеобъемлющи, что красноречивые выражения, используемые в них, покрывают все человеческие нужды как этого мира, так и Следующего. В действительности, дуа Пророка (салляллаху алейхи уа саллям) настолько глубоки, что человеческое воображение едва способно соразмерить их величие.

На тему дуа Пророка (салляллаху алейхи уа саллям) доступны книги на различных языках, и человеку следует молить Аллаха Всемогущего в соответствии с ними, произнося дуа на арабском или же перевод их смысла на своем языке.

Есть люди, которые не могут исполнить дополнительный намаз или чтение Корана по различным причинам (болезнь, слабость или занятость другими необходимыми делами). Таким людям не стоит полностью лишаться благ этой ночи. Им следует исполнять следующие действия:

1. Исполнить намазы магриб, иша и фаджр с джамаатом в мечети или в своих домах в случае болезни.

2. Следует постоянно произносить зикр, в любом положении, пока человек не заснет.

3. Следует молить Аллаха о прощении и других благах. Это можно делать даже в кровати.

Женщины во время месячных не могут исполнять намаз и читать Коран, но они могут произносить любой зикр, тасбих, дуруд шариф и могут обращаться к Аллаху с любой просьбой, которую пожелают, на любом языке. Они также могут произносить арабские дуа, приведенные в Коране или в хадисах с намерением дуа (без намерения тилавата).

Согласно хадису, который является относительно менее достоверным, Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи уа саллям) был в эту ночь на кладбище Бакы, где он молил о мусульманах, похороненных там. На основе этого некоторые факихи считали мустахаб (рекомендуемым) в эту ночь пойти на мусульманское кладбище и произнести суру «Фатиха» или любую другую часть Корана и молить об умерших. Однако это действие не является обязательным, и его не следует исполнять регулярно в качестве обязательного.

Чего в эту ночь делать не следует

Как говорилось выше, Ночь Бараат — ночь особых благословений, направленных на мусульман. Поэтому эту ночь следует проводить в полной покорности Аллаху Всемогущему и следует сторониться всех тех действий, которые могут не понравиться Аллаху. Хотя каждый мусульманин должен всегда воздерживаться от совершения грехов, в такие ночи это воздержание становится еще более необходимым, так как совершение грехов в эту ночь будет равносильно ответу на божественные блага непослушанием и тяжкими преступлениями. Такое высокомерное поведение не может вызвать ничего иного, кроме гнева Аллаха. Поэтому следует строго воздерживаться от всех грехов, потому что грехи лишают человека благ этой ночи.

Некоторые люди в эту ночь занимаются делами, которые они считают необходимыми для празднования Ночи Бараат: они готовят особые блюда, подсвечивают дома, мечети или временные сооружения. Все такие действия не только безосновательны и вымышлены невежественными людьми в последнее время, но в некоторых случаях являются полной имитацией ритуалов немусульман. Такое имитирование само по себе является грехом, а совершение его в такую благословенную ночь, как Ночь Бараат, делает его еще хуже. Мусульманам следует строго избегать подобных действий.

Некоторые люди в эту ночь проводят религиозные собрания и читают длинные лекции. Такие действия также не рекомендуются. В эту ночь необходимо заниматься только подлинными действиями поклонения. Такие действия поклонения, как намаз, произнесение Корана и зикр, следует исполнять в эту ночь самостоятельно, а не коллективно. Не следует исполнять нафль-намаз в джамаате и не следует мусульманам организовывать собрания в мечетях для коллективного празднования этой ночи.

Наоборот, эта ночь подразумевает поклонение Аллаху в уединении. Это время для наслаждения от прямого контакта с Господом Вселенной и для уделения внимания Ему и только Ему. Это драгоценные часы данной ночи, в которые между человеком и Его Господом никто не должен вмешиваться, и следует обратиться к Аллаху с полной концентрацией без помех с чьей-либо стороны.

Поэтому Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи уа саллям) совершал действия поклонения этой ночью в полном уединении, без чьего-либо сопровождения, даже без его любимой спутницы жизни саййиды Айши (радыяАллаху анха), и поэтому все формы добровольного поклонения (нафль-ибадат) рекомендованы им для совершения индивидуально, а не коллективно.

Пост 15-го Шаабана

В день, следующий за Ночью Бараат, т. е. 15-го Шаабана, является мустахаб (рекомендуемым) держать пост. Сообщалось, что Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи уа саллям) настоятельно рекомендовал данный пост. Хотя у некоторых ученых по хадисам имеются определенные сомнения в достоверности данного хадиса, однако, как упоминалось ранее, посты первой половины месяца Шаабан, имеют особые достоинства, и Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи уа саллям) постился большую часть дней в Шаабан. Большое количество старейшин (саляфов) уммы держали пост 15-го Шаабана. Эта непрерывная практика указывает на то, что они принимали соответствующий хадис в качестве достоверного.

Поэтому рекомендуется поститься 15-го Шаабана, держа добровольный (нафль) пост. Можно также держать каза-пост (возмещение пропущенного обязательного поста), и есть надежда, что человек может также получить пользу от достоинств этого поста.

P. S. Ночь Бараат наступает между 14-ым и 15-ым днями месяца Шаабан (в ночь с 27 на 28 марта 2021 года).