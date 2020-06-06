Куда уж грязнее, если ветеран Великой Отечественной войны, по словам Навального, «продажный холуй» и «позор страны», поскольку не разделяет мнение несистемной оппозиции о поправках в Конституцию России. Он же (ветеран) Игнат Артеменко не смыслит, что есть (или кто!) благо для страны. Как и прославленный врач-кардиолог Лео Бокерия, получается, человек «без совести», а космонавт Иван Кононенко — «предатель», ну и с ними за компанию другие прославленные россияне, которые в видеоролике поддержали инициативу Президента Владимира Путина. (Голосование, напомню, назначено на 1 июля текущего года).

По информации из открытых источников, ветеран ВОВ Игнат Артеменко в 17 лет стал партизаном, а с 1944 года воевал уже в составе Красной Армии. А обливший его грязью (правда, запачкался сам) Алексей Навальный в 1976 году родился в семье военного. Отмечается, что в детстве он немало поездил по военным городкам.

У сына защитника Отечества, получается, никакого уважения к человеку, который еще юнцом пошел воевать, чтобы такие мерзости, как Навальный, потом называли его, победившего фашизм, «позором страны».

Если это и есть политика оппозиции, то дальше некуда — дно достигнуто, вся грязь всплыла, и нам предлагают барахтаться в мути и даже считать, что это — съедобно.

Кому и за что мстит Навальный (сын военного) и его сторонники, которые загружали на сайт «Бессмертного полка» фото нацистов под видом солдат Красной Армии?

К чему нас могут привести персонажи, которые для достижения своей цели допускают низость по отношению к пожилому человеку, ветерану ВОВ за его личную позицию?

На Кавказе и, в частности, Ингушетии традиционно уважают стариков, и это совсем не показное. В силу того, что народ был необоснованно оболган и выслан в 1944 году, в том числе и фронтовики, у нас особое отношение к нашим ветеранам, а значит и ко всем участникам ВОВ, воевавшим плечом к плечу с ингушами.

Недопустимо переходить на личности и оскорблять стариков, какие бы мотивы не были у Навального.

Мерзость — удел слабых политиков, сильные используют другие рычаги давления на оппонентов.