На днях в офисе Джейрахско-Ассинского музея-заповедника, в целях защиты и сохранения памятников культуры, состоялась рабочая встреча с помощниками депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ от Ингушского избирательного округа Харсиева Алихана — Алчиной Еленой Геннадьевной и Цороевым Умаром Бейалиевичем.

Елена Алчина и Умар Цороев были делегированы Харсиевым Алиханом с рабочим визитом для предварительного обсуждения проведения противоаварийных и ремонтных работ памятника архитектуры — храма «Тхаба-Ерды», а также благоустройства прилегающей территории.

Как известно, состояние объекта культурного наследия федерального значения, привлекающего к себе толпы туристов не только со всех уголков России, но и со всего мира, оценивается как аварийное, и он закрыт для посещения. Вопрос сохранения памятника очень сложный и требует тщательного изучения. Основной упор нужно делать на поиск специалистов узкого профиля, которые обладают знаниями дохристианской и начала христианской эпохи. Проектирование реставрационных работ можно делать только после их всестороннего изучения и заключения. Для недопущения дальнейшего разрушения памятника необходимо принять срочные превентивные меры, так как в случае его развала, с безвозвратной потерей первоначального облика, объект потеряет свою историческую и культурную ценность.

Участники предварительного обсуждения пришли к заключению, что самое главное — донести вопрос сохранения памятника до уровня Федерального собрания Госдумы РФ, с привлечением финансовых, человеческих и технических ресурсов.

Храм «Тхаба-Ерды» — объект культурного наследия федерального значения и является достоянием всего ингушского народа. Для вынесения более конструктивного решения этот вопрос будет обсуждаться на вышестоящем уровне.

Фариза Кариева,

ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный

историко-архитектурный и природный музей-заповедник»