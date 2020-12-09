Горная Ингушетия

Меры по сохранению «Тхаба-Ерды»

0

Вопрос сохранения памятника архитектуры федерального значения храма «Тхаба-Ерды» будет вынесен депутатом Харсиевым Алиханом на обсуждение федерального собрания Государственной Думы РФ.

На днях в офисе Джейрахско-Ассинского музея-заповедника, в целях защиты и сохранения памятников культуры, состоялась рабочая встреча с помощниками депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ от Ингушского избирательного округа Харсиева Алихана — Алчиной Еленой Геннадьевной и Цороевым Умаром Бейалиевичем.

Елена Алчина и Умар Цороев были делегированы Харсиевым Алиханом с рабочим визитом для предварительного обсуждения проведения противоаварийных и ремонтных работ памятника архитектуры — храма «Тхаба-Ерды», а также благоустройства прилегающей территории.

Как известно, состояние объекта культурного наследия федерального значения, привлекающего к себе толпы туристов не только со всех уголков России, но и со всего мира, оценивается как аварийное, и он закрыт для посещения. Вопрос сохранения памятника очень сложный и требует тщательного изучения. Основной упор нужно делать на поиск специалистов узкого профиля, которые обладают знаниями дохристианской и начала христианской эпохи. Проектирование реставрационных работ можно делать только после их всестороннего изучения и заключения. Для недопущения дальнейшего разрушения памятника необходимо принять срочные превентивные меры, так как в случае его развала, с безвозвратной потерей первоначального облика, объект потеряет свою историческую и культурную ценность.

Участники предварительного обсуждения пришли к заключению, что самое главное — донести вопрос сохранения памятника до уровня Федерального собрания Госдумы РФ, с привлечением финансовых, человеческих и технических ресурсов.

Храм «Тхаба-Ерды» — объект культурного наследия федерального значения и является достоянием всего ингушского народа. Для вынесения более конструктивного решения этот вопрос будет обсуждаться на вышестоящем уровне.

Фариза Кариева,

ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный

историко-архитектурный и природный музей-заповедник»

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Разбить не страшно: «АльфаСтрахование» и «Ростелеком» предложили новую защиту для смартфонов
Ингушские артисты подготовили праздничный концерт ко Дню Героев Отечества
Ингушский спортсмен Курейш Сагов выступит в бою за титул чемпиона России по профессиональному боксу
Ингушетия находится в зеленой зоне по освоению средств и ходу реализации мероприятий нацпроекта «Культура»
Ингушский драмтеатр имени Базоркина приглашает на онлайн-показ комедии «Рука судьбы»
Курск и Ингушетия укрепляют связи
22 декабря на станции переливания крови в Назрани пройдёт донорская акция «Зажги свое сердце»
В Ингушетии будет издан иллюстрированный сборник, составленный на основе национального фольклора
«Ингушавтодор» проводит работы по установке остановочных площадок
В Сунженском районе Ингушетии досрочно завершился осенний призыв
Ингушские борцы классического стиля проходят тренировочный сбор в Тырныаузе

Главное

Яндекс.Метрика

 