Муниципалитет

Поможет ли субботник?

Мэр Назрани оценил санитарное состояние как неудовлетворительное

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Накануне, мэр города Назрань Урусхан Евлоев провел еженедельное совещание с главами административных округов, начальниками отделов мэрии и своими помощниками.

На встрече поднимался ряд актуальных вопросов, в том числе — тема санитарного состояния города. Напомним, что на прошлой неделе градоначальник в ходе внеплановой поездки по всем округам оценил санитарное состояние города как неудовлетворительное.

Где-то не хватает сил коммунального хозяйства — МУП «СКП», кое-где не дорабатывают главы округов, неправильно распределяющие ресурсы, вследствие чего некоторые участки остаются неубранными. Кроме того, часто дороги загрязняет транспорт, задействованный в строительстве больших объектов, горожане продолжают бросать мусор мимо урн, оставлять его в неотведенных для этого местах. По словам Евлоева, для минимизации этих проблем контроль за рациональным расходованием сил и средств должен лежать на главах округов. 

Кроме того, градоначальник отметил слабую работу подчиненных с предпринимателями города, поручив усилить это направление экономическому отделу совместно с главами округов. Он также призвал активизировать работу по приведению рекламных вывесок и фасадов зданий в соответствие с действующим дизайн-кодом города.

По итогам совещания Урусхан Евлоев поручил в ближайшее время провести массовый городской субботник и в кратчайшие сроки исправить ситуацию.

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