Безопасность

Операция «Превентив»

Мэр Назрани обсудил с начальником городской Госавтоинспекции вопросы безопасности дорожного движения

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Накануне начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Назрань капитан полиции Бесаев Магомет встретился с главой администрации г. Назрань Евлоевым Урусханом.

По сообщению пресс-службы республиканского МВД, в ходе встречи были затронуты вопросы общественного мнения о безопасности дорожного движения, состояние улично-дорожной сети и планируемые совместные мероприятия, направленные на профилактику нарушений и дорожно-транспортных происшествий.

Градоначальник Назрани во время беседы с главным госавтоинспектором города отметил необходимость усиления работы в городе по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, без права управления, а также лиц, нарушающих правила парковки. Бесаев в свою очередь сообщил, что на территории региона проводится операция «Превентив» совместно с участковыми инспекторами, а также с привлечением общественников.

Кроме того, сотрудники полиции предложили в ближайшее время провести совещание с привлечением комиссии по БДД для обсуждения проблемных тематических вопросов.

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