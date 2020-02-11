По сообщению пресс-службы республиканского МВД, в ходе встречи были затронуты вопросы общественного мнения о безопасности дорожного движения, состояние улично-дорожной сети и планируемые совместные мероприятия, направленные на профилактику нарушений и дорожно-транспортных происшествий.

Градоначальник Назрани во время беседы с главным госавтоинспектором города отметил необходимость усиления работы в городе по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, без права управления, а также лиц, нарушающих правила парковки. Бесаев в свою очередь сообщил, что на территории региона проводится операция «Превентив» совместно с участковыми инспекторами, а также с привлечением общественников.

Кроме того, сотрудники полиции предложили в ближайшее время провести совещание с привлечением комиссии по БДД для обсуждения проблемных тематических вопросов.