«В условиях распространения коронавирусной инфекции вопрос обеспечения школ высокоскоростным интернетом приобрел еще большую актуальность. Ранее образовательные организации оказались в разной степени готовности к переводу системы образования в дистанционный цифровой формат. Мы проверяли, с какими трудностями в республике столкнулись сельские и городские школы. Во всех учреждениях был доступ к интернету с различной скоростью передачи данных, в качестве региональных операторов сегодня представлено несколько провайдеров, многие из которых обеспечивают интернет-услуги в рамках нацпроекта на безвозмездной основе сроком на несколько лет», — прокомментировала цифровизацию школ республики сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ингушетии Фатима Барханоева.

Как сообщила газете «Ингушетия» координатор по работе со СМИ ОНФ в республике Марина Вышегурова, в обращении, подписанном сопредседателем Центрального штаба ОНФ, руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой, с учетом выявленных проблем составлены рекомендации ОНФ по достижению целей нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика» по подключению всех российских школ к высокоскоростному интернету.

ОНФ рекомендует провести аудит наличия в школах современного оборудования для высокоскоростного интернета и определить их потребность в обновлении такого оборудования, предусмотреть мероприятия в нацпроекте «Образование» по обновлению или созданию в школах данной инфраструктуры, провести мониторинг стоимости услуг интернет-провайдеров и установить причины завышения цен для школ, а также рассмотреть вопрос о необходимости субсидирования расходов школ на оплату услуг интернет-провайдера.

«Интернет в школе — важное условие для создания цифровой образовательной среды, крайне необходимой в условиях пандемии. Президент поручил правительству до конца 2021 года обеспечить подключение всех общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету, и Общероссийский народный фронт держит этот вопрос на постоянном контроле», — подчеркнула Шмелева.

При этом в нацпроекте «Образование» указана цель подключения 70% школ к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с в городах и не менее 50 Мбит/с в сельской местности, а оснащение всех школ высокоскоростным интернетом должно завершиться к 2024 г.

В сентябре 2020 г. Народный фронт провел опрос «Мониторинг качества и стоимости услуг, предоставляемых интернет-провайдерами в общеобразовательных организациях», в котором приняли участие руководители 2 689 школ из 73 российских регионов. По его итогам оказалось, что интернетом с заданной скоростью сейчас оснащены 42% городских и 34% сельских школ. 23% опрошенных сообщили о проблемах с оборудованием для интернет-доступа (одна точка доступа на всю школу, морально устаревшее оборудование).

Шмелева уточнила результаты мониторинга: «1,2% школ так и не имеют доступа к интернету, большинство из них — сельские. 18% принявших участие в опросе школ имеют фактическую скорость сети ниже 2 Мбит/с, что не соответствует заложенным в национальном проекте показателям и не позволяет воспроизводить видеоматериалы. Для поддержания необходимой скорости интернета необходимо качественное оборудование и специалисты, способные его обслуживать. Отсутствие слаботочной сети, морально устаревшие компьютеры, одна точка доступа на всю школу, отсутствие технической поддержки не дают возможности использовать качественные цифровые материалы в образовательном процессе или дистанционно обучать детей.

Кроме того, директора испытывают проблемы с оплатой услуг интернет-провайдеров. Так, 22% школ-респондентов платят за интернет вдвое больше средней цены по России, а 6% — больше чем в три раза».

По итогам мониторинга ОНФ в обращении премьер-министру РФ приведены следующие выводы: менее половины школ подключены к интернету с соответствующей целевому показателю скоростью; почти четверть школ сталкивается с проблемами оборудования, что не дает возможности полноценно использовать интернет в образовательном процессе; отсутствует современное оборудование для интернет-доступа; более половины школ покупают такое оборудование либо за счет собственных средств, либо за счет иных (внебюджетных) источников финансирования; в нацпроекте «Образование» отсутствуют мероприятия по оснащению школ необходимой интернет-инфраструктурой; нет прямой зависимости между стоимостью услуг провайдера и скоростью доступа к интернету.

По мнению экспертов ОНФ, одного факта наличия интернет-подключения недостаточно для доступа региональных педагогов к единому образовательному пространству, лучшим образовательным материалам и современным сервисам по работе с детьми, управлению школой. ОНФ предоставил собранную информацию правительству Российской Федерации, предложив дополнить национальный проект «Образование» мероприятиями по обеспечению стабильной работы высокоскоростного интернета в школах, а также провести на площадке ОНФ совместное экспертное заседание по уточнению качественных показателей эффективности реализации национальных проектов «Образование» и «Цифровая экономика». Региональные эксперты ОНФ будут оценивать изменения в каждом регионе по этим показателям в течение 2021 года в рамках ежеквартального мониторинга ОНФ

«Все проблемы, которые были выявлены в рамках проведенного ОНФ опроса среди руководителей образовательных учреждений, требуют более детального изучения, а при необходимости комплексных межведомственных решений и корректировки мероприятий национальных проектов «Цифровая экономика Российской Федерации» и «Образование».

Общероссийский народный фронт уже направил письмо в правительство России с приглашением к диалогу по устранению выявленных замечаний и возможной корректировке национальных проектов. По итогам этого взаимодействия мы ожидаем возможный пересмотр сроков или принятие дополнительных мер, которые позволят российским школам свободно использовать интернет в образовательном процессе.

Подчеркну, что целью такой работы является не поиск и наказание виновных, а оперативное определение значимых точек роста и активное продолжение реализации задач, от которых зависит в том числе цифровое будущее нашей страны», — подчеркнул сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.