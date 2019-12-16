Прием заявок осуществляется с 10 декабря 2019 г. по 10 февраля 2020 г. 21 февраля организаторы планируют проведение итогового мероприятия конкурса, на котором будет также презентована выставка работ, участвовавших в конкурсе.

Учредителем и организатором конкурса является Мемориальный комплекс жертвам репрессий при поддержке регионального Министерства культуры.

Цели конкурса: создание экспозиционного ряда концептуально обоснованных произведений изобразительного искусства или группы произведений изобразительного искусства, объединённых одной идейной основой; привлечение внимания к истории ингушского народа на примере освещения событий депортации через изобразительное искусство.

Задачи конкурса: выявление лучших произведений изобразительного искусства, созданных начинающими художниками и мастерами изобразительного искусства; поддержка молодых художников и создание условий для их творческой самореализации; создание художественных произведений, посвященных 76-ой годовщине депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию.

В конкурсе могут принять участие как дети, так и взрослые.

Конкурсные работы представляются и оцениваются в номинациях: «Мастера изобразительного искусства» (от 35 лет и старше); «Талантливая молодежь» (с 16 до 35 лет); «Одаренные дети» (с 12 до 15 лет).

Конкурс проводится в три этапа: первый этап — сбор заявок и художественных работ по представленным в положении номинациям (с 10 декабря 2019 г. по 10 февраля 2020 г.); второй этап — оценка представленных работ жюри конкурса, определение победителей — участников третьего этапа (с 10 февраля по 15 февраля 2020 г.); третий этап — подведение итогов и проведение выставки работ (с 15 по 23 февраля 2020 г.).

Направить заявку организаторам можно по электронной почте mkgr@mail.ru (с пометкой «Конкурс». Работы участников конкурса должны поступить организаторам до 10 февраля 2020 года включительно.

Работы могут быть выполнены в любом художественном стиле (акварель, графика, масло и т. д.). Обязательное условие — выполнение на бумаге или холсте. На обороте работы должна быть расположена четкая, хорошо читаемая подпись: фамилия, имя, возраст участника, город его проживания, название работы.

Состав жюри формируется из членов Союза художников Ингушетии, искусствоведов, общественных деятелей.

Авторы лучших работ будут награждены денежными призами, подарками и дипломами. В номинации «Мастера изобразительного искусства» за первое место предусмотрено вознаграждение в размере 50 тыс. руб., за второе место — 30 тыс. руб., за третье — 10 тыс. руб. В номинации «Талантливая молодежь» обладатели первого места получат 30 тыс. руб., второго — 20 тыс. руб., третьего — 10 тыс. руб. Одаренные дети получат ценные призы и подарки.

Телефон для справок: 8 (8732) 26-88-25.