Надо сказать, что такого уникального в своем роде заведения у нас никогда ранее не было. А началось всё с того, что инвалид первой группы, известный массажист Хаваш Оздоев вместе с другим инвалидом по зрению Исламом Костоевым несколько лет назад изъявили желание обучиться чтению Корана и поехали в Чечню, после чего практиковались в Татарстане и вернулись оттуда дипломированными специалистами.

Во время учебы в Татарстане Ислам Костоев подал хорошую идею открыть у себя в Ингушетии такую же школу, куда слепые могли бы приходить и научиться читать священную книгу мусульман. Подхватив эту инициативу, Хаваш Оздоев с первого дня начал серьезно и кропотливо работать над её осуществлением, и, в конце концов, это богоугодное дело им удалось претворить в жизнь.

«Дело в том, что система чтения и письма слепым методом, названная в честь знаменитого французского ученого Луи Брайля, существует уже более двухсот лет, но Коран на этот лад был переведен только некоторое время назад, и впервые преподавание его было организовано в Центре для незрячих в Татарстане, — рассказывает Хаваш Ахметович. — Именно здесь, в Казани, будучи студентами исламского центра, мы с Исламом Костоевым впервые решили открыть у себя на родине такую же духовную школу для своих инвалидов, численность которых на сегодняшний день превышает три сотни человек. Но мы понимали, что на одном энтузиазме такие дела не делаются, и поэтому бросили клич о помощи, который разлетелся мгновенно и вскоре начал приносить свои положительные плоды».

Вспоминая время, когда он со своими единомышленниками стал искать пути решения такой сложной задачи, как открытие учебного заведения, Хаваш Ахметович говорит, что ему от всего сердца хочется поблагодарить простых рядовых граждан не только из нашей республики, но и из Дагестана, Чечни, Новосибирска и даже из Европы, которые оказали им тогда финансовую помощь и моральную поддержку.

«Нас не может не радовать то, что таких богобоязненных людей, которые по мере своих сил и возможностей протягивали нам руку помощи, было очень много, — говорит он, — поэтому в своих молитвах мы, слепые, удостоенные чести работать и учиться в таком светлом здании, постоянно совершаем за них «ду1а» и просим Всевышнего простить им совершенные грехи».

Здесь нельзя не отметить и то, что во время становления медресе были и такие случаи, когда не совсем порядочные люди, которые никогда ранее, в отличие от Хаваша Ахметовича, не учились слепому методу письма, обманным путем воспользовавшись его идеями и планами, неоднократно пытались помешать ему в работе по организации такого учреждения. И ему многие юристы советовали тогда обратиться в суд, чтобы выяснить, каким образом этим проходимцам удалось использовать имя Оздоева Х. А. и несколько раз стать обладателями денежных грантов. Но Хаваш Ахметович и его соратники не стали этого делать и, уповая на Всевышнего, направили все свои силы и возможности на благое дело, и Аллах помог им своей милостью.

«Я вам даже больше скажу, — говорит Хаваш Ахметович, — в то время, когда я вынашивал план строительства медресе, многие скептически отнеслись к такой идее, а некоторые (в основном близкие родственники) выражали даже некое недовольство по поводу того, что я прошу помощи и содействия у государственных органов и состоятельных людей для того, чтобы организовать такое учебное заведение для слепых. Таким образом, недальновидные люди, называя меня попрошайкой, вместо того чтобы присоединиться к богоугодному делу, пытались помешать нам, не задумываясь о том, что мы старались не для собственных детей, а для всеобщего блага».

Пройдя тяжелый путь становления, первопроходцам всё-таки удалось завершить начатое дело в срок, и сегодня они не могут нарадоваться своими успехами. Многие прихожане этого медресе за короткое время стали читать Коран, что когда-то казалось немыслимым. Объясняя этот феномен, Хаваш Ахметович как-то сказал: «Инвалидов по зрению зря называют людьми с ограниченными возможностями, правильнее будет называть нас людьми с безграничными возможностями. И доказательство тому — налицо!».

Сегодня в стенах этого уникального учреждения, названного в честь известного духовного лидера Ингушетии Суламбека Евлоева, имеют возможность проходить обучение не только инвалиды по зрению первой группы, но и все слабовидящие, которых относят ко второй и третьей группам, которые не могут позволить себе чтение обычным шрифтом и поэтому учатся читать Коран по Брайлю.

Как рассказывает руководитель учреждения, поначалу люди с какой-то опаской или неуверенностью шли к ним. И в большинстве своем эти сомнения касались достигнутого ими возраста, ведь любая учеба поддается человеку лучше, когда он молод и полон сил, а уже к старости человек теряет способности усваивать и запоминать что-то новое. Но надо сказать, что в стенах этого медресе может освоиться инвалид любого возраста, даже преклонного, потому как здесь методика преподавания построена так, чтобы учащийся нашел свою планку по принципу: от каждого по способностям.

Основные занятия в медресе проходят один раз в неделю, в четверг. В этот день сюда съезжаются муталимы со всех населенных пунктов Ингушетии. Все транспортные расходы прихожан медресе берет на себя и оплачивает им проезды на такси «туда и обратно». Как признаются учащиеся, это очень удобно для них и не накладно, ведь многие из посетителей медресе являются семейными людьми.

Нужно отметить, что двери «Ар-рохим» открыты для прихожан все семь дней недели. Эта духовная обитель становится поистине родным домом для всех единоверцев, которые понимают чаяния слепых и стараются им помогать по мере своих сил и возможностей. В любое время они могут приехать сюда, собрать инвалидов и провести с ними коллективные намазы или прочитать суры из Корана.

Говоря о количестве инвалидов, изъявивших желание обучаться в медресе для незрячих, мой собеседник сказал, что набирать их в большом количестве при всём желании они не могут по одной простой причине, которая упирается в деньги, точнее — их отсутствие. А без государственного финансирования содержать целый штат преподавателей и другие единицы технического персонала не представляется возможным. Поэтому, как мы понимаем, заставлять их бесплатно работать и обеспечивать всю техническую часть за свой счет директор, конечно же, не может. На сегодняшний день здесь обучается 20 студентов, а с недавнего времени из-за введенных ограничений около десяти человек перешли на дистанционное обучение.

Одинаково радуясь за всех своих учеников, Хаваш Ахметович не стал особо выделять из числа прихожан отдельные имена, хотя не стал скрывать то, что есть у них такие ученики, которые обладают редкими способностями и имеют огромную тягу к познанию нового в исламском Священном Писании.

«У нас в медресе учатся не только те, кто имеют врожденную слепоту, но и те, которые лишились зрения вследствие несчастных случаев, — говорит Хаваш Ахметович, — и именно о таких людях мне хотелось бы сказать несколько слов. Потеряв возможность видеть красоту земного бытия, они, находясь в полном расцвете сил, не сломались под тяжестью такого удара и нашли в себе силы противостоять этому недугу. Я с гордостью могу говорить о том, что эти люди не считают себя инвалидами, потому что могут претворять в жизнь то, о чём мечтали долгие годы — научиться читать Коран! По истечении пяти лет работы школы-медресе мы поняли, что желание наших прихожан научиться читать Коран — превыше всего!»

Необходимо отметить, что это специализированное учебное заведение, открытое в 2015 году при реабилитационном центре для незрячих «Ар-рохим», стало первым не только в Ингушетии, но и на всей территории Северного Кавказа. Появление в нашей республике такого ноу-хау стало итогом трёхлетней и, по всему видно, очень плодотворной работы инициативной группы во главе с Хавашем Оздоевым и Исламом Костоевым.

На собранные деньги они приобрели в селе Альтиево небольшой частный дом, к которому чуть позже пристроили ещё одну большую комнату для приема гостей и комнату гигиены. В процессе реставрации и ремонта решили также заменить кровлю, окна и двери и, выложив тротуарной плиткой, закрыли двор высоким забором. Рассказывают, что расходы на производство всех этих работ им удалось минимизировать благодаря тому, что львиную долю труда на себя взяли неравнодушные к чужому горю люди: родственники, друзья и просто знакомые инвалидов по зрению.

«Лишним доказательством тому, что наша школа, невзирая на все трудности, и в будущем будет иметь успех, является тот факт, что список инвалидов, желающих учиться в нашем медресе, постоянно пополняется, — говорит Хаваш Оздоев. — И мы уверены, что с помощью Аллаха и при поддержке неравнодушных людей мы сможем удовлетворить желания всех незрячих, которые в прошлом и мечтать не могли о таком благе».

Говоря о техническом оснащении своего детища, Х. Оздоев в числе самых важных задач назвал вопрос обеспечения медресе учебными пособиями. И в этом плане возглавляемый им центр реабилитации инвалидов «Ар-рохим» в начале работы обратился к руководству всемирно известного исламского центра «Ярдэн» в Татарстане с просьбой оказать содействие и помощь в улучшении качества обучения незрячих. После переговоров между двумя центрами было принято соглашение о сотрудничестве, на базе которого из Татарстана в Ингушетию поставляются учебные Кораны и другие методические издания. Важно отметить, что старший преподаватель ингушского медресе Ислам Костоев ввёл от себя новые дополнения и изменения в изданные ранее методические пособия по чтению Корана для того, чтобы улучшить качество преподавания, и руководством центра «Ярдэн» высоко был оценен этот факт.

«Предстоит сделать ещё очень многое в плане организации учебного процесса и содержания расходных статей, — говорит Хаваш Ахметович, — но мы надеемся на милость Аллаха и щедрость неравнодушных людей, которые знают, каким делом мы занимаемся, и по достоинству могут оценить наш труд. Я не буду сейчас называть имена людей, которые оказывают нам бескорыстную финансовую и материальную помощь, потому что делают они это не для пиара, а ради Аллаха и от чистой души. Просто я скажу, что для нас любая помощь бесценна!»

Необходимо отметить, что вопросу подготовки педагогических кадров в медресе было уделено огромное внимание, потому как от их профессиональных навыков зависит самое главное — процесс правильного и грамотного обучения.

«В компетентности своих учителей у меня нет никаких сомнений, — говорит директор медресе, — потому как я взял в свой коллектив только тех, кто в совершенстве знает русскую азбуку Брайля и в полном объеме владеет методами слепого шрифта на арабском языке. К таким, несомненно, относится Ислам Костоев, который не только преподает, но и ведет все общественные нагрузки, одновременно являясь моим заместителем. А самозванцы и самоучки, подобные тем, кто уже несколько лет подряд пытались ставить палки в наши колеса, нам не нужны».

Надо сказать, что Ислам Костоев в юности был очень спортивным парнем, посещал различные секции и занимался физической культурой. Но в неполные 20 лет с ним произошла трагедия, разделившая его жизнь на «до» и «после». Долгие месяцы борьбы за жизнь увенчались для него только частичным успехом: врачи смогли поставить его на ноги, но вернуть парню зрение им так и не удалось. В конечном итоге Ислам Костоев стал инвалидом первой группы по зрению.

После этого прошло довольно много времени, пока он осознал всю действительность и смирился с произошедшим. Дальше было немного легче, а когда он женился, и у него появились прекрасные дети, то и вовсе перестал унывать. Постепенно вливаясь в общественную жизнь, Ислам стал активным членом Ингушского общества слепых, и затем уже вместе с Хавашем Оздоевым поступил и отучился в духовных семинариях Чечни и Татарстана и полностью освоил программу и методику арабского алфавита по Брайлю. В данное время И. Костоев является старшим преподавателем этой духовной обители. Кроме этого, он активно занимается спортом, принимает участие в шашечных и шахматных турнирах, играет в теннис, а на недавних соревнованиях по дзюдо он стал серебряным призером Кубка России.

Также Ислам Костоев не перестает работать над повышением своей квалификации. Вместе с женой Анжелой они являются студентами пятого курса Российского исламского университета (РИУ) в Татарстане и после защиты диплома планируют продолжить свою деятельность в сфере социального развития людей с ограниченными возможностями.

Рассказывая про свою работу, Ислам Костоев сделал акцент на том, что при реабилитационном центре «Ар-рохим» можно было бы преподавать и русский Брайль, а при наличии спортивного или тренажерного зала студенты в свободное от занятий время проходили бы уроки физкультуры.

«Также при центре можно было бы открыть какой-нибудь производственный цех, куда инвалиды по зрению могли бы трудоустроиться и приносить в семью материальный доход, — говорит он. — Но более уверенно мы смотрели бы в завтрашний день, если бы нам удалось включить свое медресе в список для государственного финансирования. А пока что мы надеемся на богоугодные взносы добровольных спонсоров и благотворительных фондов, которые не всегда тоже могут удовлетворять наши просьбы».

Пользуясь случаем, учитель медресе призвал всех меценатов и состоятельных людей из числа ингушей не оставаться равнодушными к чаяниям и проблемам слепых, так как эта категория инвалидов является самой незащищенной и ранимой среди всех остальных.

Накануне дружный коллектив педагогов медресе совместно со своими учащимися провели большое мероприятие, посвященное годовщине открытия своей духовной школы. На праздничный мовлид, приуроченный к этой дате, собралось очень много гостей из соседних республик и представителей местных органов власти. Все они выразили искренние слова благодарности организаторам духовной школы — директору Хавашу Оздоеву и старшему преподавателю Исламу Костоеву за вклад, сделанный ими во имя просвещения людей с ограниченными возможностями здоровья.

«28 ноября 2015 года мы открыли свое заведение и провели первые занятия, — говорит Ислам. — И как вы понимаете, для нас сегодняшний день — это настоящий праздник. Правда, 5 лет работы для нашего медресе — это не просто цифра и не просто дата. Это бескорыстный и многодневный труд на пути Аллаха. И как хорошо, что мы достойно сумели пройти этот сложный путь становления и укрепили свою веру во Всевышнего».

Среди большого количества гостей были и первые учителя руководителей центра «Ар-рохим» Битиров Азамат из Кабардино-Балкарии и Рамзан Мустаев из Чечни. Можно с уверенностью сказать, что благодаря этим людям в нашей республике появились свои алимы среди незрячих, которые достойно передают дальше полученные ими знания.

Был в числе почетных гостей праздника и олимпийский чемпион Хасан Халмурзиев, который оказал медресе финансовую помощь.

Как отмечали многие собравшиеся, главным событием на этом празднике стало то, что выпускник медресе, инвалид первой группы Ибрагим Балаев недавно стал первым незрячим «хафизом аль-куръан» (знающий Коран наизусть) среди ингушей. Поздравляя его с таким почетным званием, директор спортивного клуба «Чингиз» Джабраил Барахоев присудил орден Ибрагиму Балаеву и назначил ему специальную стипендию.

«Согласитесь, не каждый день у нас появляются хафизы, — отметил он, — и поэтому я считаю, что это знаменательное событие не только для одного человека, но и для всего ингушского народа».

Поблагодарив всех, кто оказал ему честь и внимание, Ибрагим Балаев отметил, что его становление произошло благодаря усилиям и стараниям директора медресе и старшего преподавателя, которые не покладая рук в течение трёх лет трудились над тем, чтобы инвалиды из нашей республики имели возможность у себя дома, не выезжая за пределы, учиться читать Священное Писание Аллаха.

«Я был свидетелем того, в каких непростых условиях создавалась наша школа, и тогда же я дал себе слово, что буду учиться так, чтобы не подвести своих наставников, — сказал Ибрагим, — и мне это по милости Аллаха удалось сделать. Но я не смог бы прийти к такому финалу без помощи и поддержки Хаваша Оздоева и Ислама Костоева, которые во всём были мне опорой. Конечно, я не говорю, что учиться было легко, но каждый человек учится для самого себя, а вот на плечи наших учредителей легла самая тяжелая ноша, когда они задумали и начали строить планы по образованию в нашей республике медресе для незрячих. Вот в этом и заключается самая благородная миссия богобоязненных людей, которые, не жалея ни сил своих, ни средств, отдают себя полностью во имя продвижения идей ислама. Как вы сами можете видеть, в медресе «Ар-рохим» созданы все необходимые условия для того, чтобы мы учились. Согласитесь, грешно было бы не воспользоваться таким шансом стать чуточку ближе к Аллаху».

От имени всех прихожан и от себя лично первый хафиз Ингушетии среди незрячих поблагодарил Хаваша и Ислама за их бескорыстный и благородный труд во благо людей и отметил, что они принесли баракат не только для определенного числа инвалидов, но и для всей республики в целом.

Несомненно, люди, потерявшие зрение, оптимизма не теряют. Среди них встречаются талантливые музыканты, настройщики компьютеров, массажисты и даже политики. Но вряд ли можно с уверенностью сказать, что наши инвалиды полностью адаптированы в современном обществе. Поэтому им нужно на постоянной основе уделять внимание, оказывать не единовременную, а долгосрочную помощь и поддержку, чтобы они могли чувствовать себя полноценными и здоровыми людьми. И в этом деле главным остается правильный и безошибочный поиск путей, по которым незрячие инвалиды смогут более эффективно приспособиться к жизни, чтобы не чувствовать себя убогими или обделенными. Только таким образом мы сможем называть себя цивилизованным обществом, где все должны иметь равные права и возможности.