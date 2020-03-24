Так, Карабулакская городская больница присоединилась к международному флешмобу. Врачи сфотографировались с табличками, которые призывают горожан не выходить из дома без необходимости. «Мы дежурим в больнице для вас. Оставайтесь дома для нас!» — говорят медики.

Врач из Ярославля Андрей Рубцов, который сейчас работает в Мадриде, рассказал, как в Испании люди благодарят врачей, которые борются с распространением инфекции. По его словам, местные жители не выходят из своих домов, как этого и требуют местные власти и медицинские работники. И только по вечерам, ровно в 20:00, они открывают окна или выходят на балконы и аплодируют.

Флешмоб #StayAtHome стремительно набирает популярность. Первыми эту важную в такое время акцию запустили медики из Малайзии, вскоре к флешмобу присоединились их коллеги по всему миру. Врачи призывают всех, кто еще не стал их пациентом, не выходить на улицу, не пренебрегать карантином. Основная идея заключается всего в нескольких словах: «Пожалуйста, сделайте то, что зависит от вас — оставайтесь дома, пока мы работаем».

«Я работаю ради тебя. Останься дома ради меня», — говорится на самодельных плакатах с хэштегом #StayAtHome, которые держат в руках медработники — от главврачей до санитарок. Сотрудники больниц объясняют, что у них нет возможности сидеть дома, им нужно заботиться о тяжелобольных в клиниках, в составе бригад «скорой помощи» ездить на вызовы к тем, кто действительно очень плохо себя чувствует, ухаживать за лежачими и немощными.

Люди, которые стоят на страже здоровья, напоминают, что в больницах могут работать наши мужья или жены, близкие родственники или просто соседи. Они не роботы, они тоже устают, и у них тоже есть семьи. При этом врачи и медсестры ежедневно рискуют заразиться коронавирусом. А придя домой, подчас даже сомневаются, можно ли им обнять собственного ребенка или лучше держаться от него подальше, чтобы не заразить.

«Давайте прервём цепочку заражения. Я верю, что мы сможем это сделать! Оставайтесь дома, хорошо?» — призывают медики.

Кроме того, в Сети появился еще один флешмоб #япротивпаники. Он стал весьма популярным. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич тоже поддержал эту идею.

«Я тоже присоединяюсь к акции и призываю всех сохранять спокойствие и не верить слухам! Проверяйте информацию, доверяйте только официальным источникам», — написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Напомним, Минздрав призывал россиян не нарушать режим дня при самоизоляции. На карантине нужно разнообразно и калорийно питаться, а также разминаться каждый час. Советуют употреблять большое количество теплой воды, а также соблюдать личную гигиену, проводить дома влажные уборки и проветривать помещение. Главный терапевт напомнил, что не стоит забывать о виртуальном общении, это поможет избежать депрессий.