В региональном МЧС отмечают, что оперативные службы обязаны реагировать на любое сообщение, так как никто не может дать стопроцентной гарантии, что оно ложное. Пожарные и спасатели не шутят человеческими жизнями, они должны полностью исключить даже вероятность угрозы, прежде чем смогут с уверенностью сказать, что людям ничего не угрожает.

Если брать текущий год, то совсем недавно трое подростков попались на ложном звонке о бомбе, заложенной в школе Сунжи. Правоохранители Ингушетии оперативно установили подростков, которые по телефону рассказали о бомбе, якобы заложенной в школе № 7 Сунжи.

Родителей нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП за неисполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Самих подростков предупредили, что за ложные сообщения о готовящемся теракте грозит от восьми до десяти лет в тюрьме, а также штраф от 200 тыс. до 2 млн рублей.

Анонимный звонок о возможной угрозе теракта в сунженской школе поступил в понедельник, 8 февраля. На место прибыла оперативно-следственная группа и экстренные службы, силовики. Они эвакуировали людей из школы, обследовали школу и прилегающую местность. Взрывных устройств не нашлось.

Более подробно об ответственности и последствиях ложных вызовов газете «Ингушетия» расскажет заместитель начальника Главного управления МЧС России по республике Аслан Алмазов.

— Что влечет за собой ложный вызов, каковы последствия?

— От своевременного вызова экстренных служб часто зависит жизнь, и не только собственная. Ложный вызов задает специалистам лишнюю работу и приводит к бессмысленной эксплуатации спасательной техники, расходу материальных и финансовых ресурсов впустую. А ведь, возможно, уже через полчаса и людям, и машинам предстоит безотказно работать на реальном происшествии. Кроме того, ложные звонки занимают эфир и не дают дозвониться тем, кто действительно нуждается в помощи. Проблема ложных вызовов — это, без преувеличения, «вопрос жизни и смерти». Большое число заведомо ложных вызовов связано с легкомысленным поведением граждан.

— Бывают ли случаи, что взрослые делают ложный вызов?

— Как ни странно, но чаще всего отмечается хулиганство взрослых по телефону. Ребенок же вызывает пожарные машины, что называется, «от нечего делать», и очень радуется, когда по его звонку прилетает несколько автоцистерн с бойцами. Пожарные расчеты выезжают по сигналу тревоги в течение одной минуты, и только по прибытии к месту вызова выясняется, что звонок был ложный. Цена ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте. В первую очередь за каждым вызовом сотрудников пожарной охраны стоит возможность спасения человеческой жизни или имущества.

— В чем причина подобной шалости, и какие санкции применяются к взрослым и детям за это?

— Одной из наиболее частых причин ложного «преднамеренного» вызова является неорганизованный детский досуг, а также непонимание ребенка, что за такие «развлечения» придется нести ответственность его родителям, так как дети до 16 лет освобождены от ответственности за ложное сообщение. В судебном порядке с родителей будут взысканы все материальные затраты, которые понесли службы экстренного реагирования.

Не лишним будет добавить, что подростку, не достигшему 16 лет, также не удастся выйти сухим из воды — в соответствии с законодательством на него заводится дело и передается для изучения и последующей работы в комиссию по делам несовершеннолетних. Поэтому задача взрослых объяснить ребенку, что номер вызова экстренных служб — это не инструмент для баловства.

Начиная с 16 лет, к гражданам применяются более суровые меры — административная или уголовная ответственность. Согласно статье 19.13. КоАП РФ в случае ложной заявки административный штраф составляет от 1000 до 1500 рублей плюс издержки, которые пришлось понести экстренным службам при реагировании на ложный вызов.

— Бывают ли случаи, что вам сообщают о готовящемся взрыве или нападении?

— Конечно. И вот если темой ваших развлечений стал терроризм, и вы решили сообщить о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных последствий, то согласно статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», вам предстоит понести гражданско-правовую ответственность, исчисляемую в сотнях тысяч рублей, а также уголовную с лишением свободы вплоть до 5 лет.

P. S. Набирая номера «01», «101» или «112», помните, что разговор записывается, и вычислить хулигана не составит труда благодаря современному техническому оснащению. Но самое главное, не стоит забывать о том, что ценной ложного вызова может стать реальная человеческая жизнь!