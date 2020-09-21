Как правило, в случаях ЧС спасателям чаще приходится выполнять печальную процедуру извлечения из воды уже погибшего. Через 5-7 минут после того, как купальщик ушел под воду, трудно надеяться на успешную операцию по его поиску, тем более, когда он лежит на илистом грунте на глубине 2-3 метров, а уж если на 10-12 метрах — и подавно.

В связи с этим специалистами отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия продолжается работа, направленная на обеспечение безопасности людей на водных объектах, акцентируя внимание на детской безопасности.

Очередное профилактическое мероприятие с детьми провели накануне на городском пруду города Сунжа сотрудники МЧС совместно со спасателями и представителями местной администрации.

В начале мероприятия, представители Главного управления провели с детьми беседу-инструктаж о мерах безопасности на воде, после чего спасатели провели практические занятия с ребятами по основным навыкам оказания первой помощи утопающему и на практике наглядно продемонстрировали школьникам, как правильно извлечь утопающего.

«Сегодня совместно с нашими спасателями мы в очередной раз показали детям, как правильно оказывать помощь. Рассказали о том, что нельзя находиться в воде длительное время, так как это может привести к переохлаждению организма и вызвать судороги конечностей», — говорит начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления Гирихан Мальсагов.

По его словам, если у пострадавшего не бьется сердце, искусственное дыхание надо сочетать с непрямым массажем сердца.

«Для этого одну ладонь положите поперек нижней части грудины, другую ладонь поверх первой накрест. Надавите на грудину запястьями так, чтобы она прогнулась на 3-5 сантиметров, и отпустите. Прогибать нужно сильно, толчком, используя вес своего тела. Через каждое вдувание воздуха делайте 4-5 ритмичных надавливаний. Хорошо, если помощь оказывают двое. Тогда один делает искусственное дыхание, другой затем — массаж сердца», — отметил представитель чрезвычайного ведомства.

В завершение Гирихан Мальсагов рассказал, что приемы оживления и спасания совсем не просто применять без практики, и надо бы таким вещам учиться заранее.

«Но даже если у вас нет никакой подготовки — действуйте! Надо использовать любой шанс», — резюмировал он.