Если верить синоптикам, морозы и кратковременные снегопады будут сопровождать Ингушетию в течение всей зимы.

В связи с этим сотрудники Главного управления МЧС России по Ингушетии призывают граждан быть особенно бдительными: соблюдать элементарные правила пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, а также во избежание случаев обморожения правильно одеваться при выходе на улицу.

Что еще нужно знать гражданам, в интервью газете «Ингушетия» рассказал представитель чрезвычайного ведомства Тамерлан Плиев.

По его словам, важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными приборами, поэтому знание простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, а также сохранить домашний очаг.

Профилактика — залог успеха

— Какие мероприятия проведены в нашей республике в преддверии зимнего периода для предотвращения несчастных случаев?

— К примеру, в соответствии с распоряжением Росимущества республики нами передано в муниципальные образования на безвозмездной основе имущество для создания добровольных пожарных команд с выездной техникой в количестве шести единиц. Это по одной единице в Карабулаке, Малгобеке, Назрановском, Малгобекском и Сунженском районах, а также одну единицу в пожарно-спасательный колледж. Вместе с этим 28 комплектов боевой одежды и снаряжения пожарного, 12 напорно-всасывающих пожарных рукавов и 30 напорных рукавов.

— А всего сколько добровольцев принято на законную службу в пожарно-спасательное подразделение?

— За последние годы из числа добровольцев ДПО и выпускников колледжа были приняты на службу в пожарно-спасательные подразделения на конкурсной основе порядка 12 человек. Добровольные пожарные команды принимали участие в качестве дополнительных сил в тушении восьми пожаров, что составляет 0,9% от общего количества пожаров в республике, и два раза в проведении АСР при дорожно-транспортных происшествиях.

Также с мая по сентябрь прошлого года добровольная команда пожарно-спасательного колледжа участвовала в обеспечении пожарной безопасности детского лагеря «Эрзи» на территории Джейрахского муниципального района. Что немаловажно, совместно с Главным управлением добровольные пожарные принимали участие в более 150 мероприятиях различного характера в сфере безопасности жизнедеятельности, формирования культуры безопасности населения, обучения детей и подростков и т. д.

— Какие мероприятия проводятся Главным управлением именно для профилактики пожарной безопасности и отравления людей угарным газом?

— В целях профилактики правил пожарной безопасности и отравления людей угарным газом сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы на стационарных въездных постах республики совместно с ГИБДД проводились акции по раздаче памяток водителям о мерах борьбы с угарным газом в быту. Всего проведено 14 встреч с представителями религиозных конфессий.

Проведены 16 сходов населения с охватом 1623 человек, немаловажным моментом считаем доведение мер пожарной безопасности до населения при проведении пятничных молитв в мечетях, где сосредотачивается огромное количество прихожан. Таким образом, всего на территории Республики Ингушетия взято на учет 486 многоквартирных жилых домов, из них 54 многоэтажные жилые дома. С начала текущего года поквартирными обходами охвачено 289 многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия агитационного характера, а именно: проверены 2234 квартиры с охватом 7936 человек, из них многоэтажных жилых домов — 26, 1670 человек, распространено 6500 памяток о мерах пожарной безопасности.

Кроме того, в Назрани находятся два высотных дома по 18 этажей. Данные дома проверялись еще в 2016 году, по ним возбуждены административные дела (вынесены постановления в размере до 200 тыс. рублей на подрядные организации).

Зимой проблема пожаров сохраняется

— Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании электроприборов?

— С наступлением холодов начинается активное использование населением электротехнических и теплогенерирующих устройств. Традиционно в данный период времени причиной возникновения пожара зачастую является несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых и электронагревательных приборов.

До того как начать пользоваться прибором, надо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и впоследствии не нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, но, как правило, об этом все мы забываем. Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя, следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя. Меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры. Думаю, если соблюдать все вышесказанное, можно избежать несчастного случая.

— Как обезопасить строения от короткого замыкания?

— Следует избегать перегрузки электросети, не включать сразу несколько мощных потребителей энергии. Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара. И, самое главное, не оставляйте включенными электрообогреватели на ночь и не используйте их для сушки вещей.

Обогреватели зачастую становятся причиной возгорания

— Именно из-за электроприборов происходят пожары. Каких правил необходимо придерживаться, чтобы не допустить возгорания дома?

— Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели, а также ставить его следует на пол, в случае с конвекторами — крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола. Необходимо помнить, что нельзя использовать обогреватель в помещении, где хранятся лакокрасочные материалы, растворители и другие воспламеняющиеся жидкости.

Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях. Регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться. Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия и не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

Подготовка системы отопления

— В основном, основным источником тепла дома является котел. Как его правильно подготовить к зиме?

— Очень неприятно на самом деле остаться зимой без отопления или в канун морозов понять, что дом прогревается частями или радиаторы «чуть теплые». Избежать проблемы поможет подготовка системы отопления к зиме, которую нужно делать строго по шагам.

Первым шагом должна стать проверка герметичности отопительного контура. Для этого, заполняем систему отопления, водой. Заполнение производим через спускной клапан, он самый низкий в системе. Нижнее заполнение водой позволяет вытеснить из системы воздух.

Заполнение системы производится полностью, а выпуск воздуха контролируем на отводчиках воздуха. Заполненную систему оставляем на1-2 часа. Этого времени хватит, чтобы обойти всю систему отопления и проверить отсутствие или наличие протечек в системе. Особое внимание уделяем местам подключения отопительных приборов, соединения труб и всевозможных резьбовых соединений.

Особое внимание уделяем показаниям манометра. Если вы не видите протечек, но давление манометра падает, значит, продолжаем искать протечки. Найденные протечки отмечаем для устранения. Если возможно, устраняем протечки сразу. Если протечка серьезная, то устраняем ее после спуска воды и заново проверяем систему на утечки.

После устранения утечек, если они есть, конечно, переходим к следующему шагу проверки — опрессовке. Опрессовка — это та же проверка системы отопления, но под давлением 1,5 атмосфер. Опрессовку завершаем контрольным пуском котла отопления.

В зависимости от типа котла, запуск его также требует некоторых проверок. Проверка котла делается по инструкции его эксплуатации. Так, для газового котла нужно внимательно проверить газопровод и вводный, газовый штуцер.

— Нужно выполнять определенные процедуры после запуска котла?

— Конечно! После запуска котла отопления переходим к следующему шагу, проверяем радиаторы отопления. Проходим все радиаторы и ощупываем каждую секцию радиатора. Если находим не прогрев секции радиаторов, то снижаем температуру в системе, травим воздух для устранения воздушных пробок и проверяем систему заново. Если находим, что плохо прогреваются секции отдельных радиаторов, то нужно эти радиаторы нужно отметить и промыть после спуска воды.

Когда все проверки заверены, остается промыть всю систему под давлением, чистой водой.

Завершается подготовка системы отопления к зиме заполнением проверенной системы, используемым теплоносителем (водой или антифризом).

Соблюдение правил пожарной безопасности — залог благополучия

— С электроприборами мы разобрались. А как насчет газового оборудования?

— Ну, в первую очередь газовое оборудование, находящееся в доме, должно быть в исправном состоянии и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации. Нельзя забывать о том, что установку и ремонт газовых приборов должен осуществлять только специалист. Устанавливайте мебель, храните горючие предметы и материалы на расстоянии не менее 20 см от бытовых газовых приборов.

— Назовите первую причину, по которой следует насторожиться при использовании газового оборудования.

— Это запах газа. Почувствовав его, ни в коем случае не включайте и не выключайте свет, электроприборы. В первую очередь перекройте кран подачи газа на газовой трубе в квартире, проверьте — выключены ли конфорки, откройте окна и двери, чтобы предотвратить появление взрывоопасной концентрации газа. Если запах газа не исчезает, покиньте помещение, предупредите соседей и вызовите газовую службу по номеру «104» или «112».

— Как показывает практика, чаще всего пожары возникают по вине граждан, пренебрегающих элементарными правилами пожарной безопасности. Что посоветуете жителям республики, чтобы не допускать несчастных случаев?

— К сожалению, несмотря на весь комплекс мероприятий, проводимых нами, проблемы все же существуют. В связи с этим призываю всех жителей нашей республики не пользоваться самодельными электронагревательными приборами, не перенакаливать свои печи, выполнять все правила безопасности при обращении с газовым оборудованием.

— Как безопасно согреться в зимние холода дома, мы уже поняли, а что нужно делать для того, чтобы не получить обморожение на улице?

— Новогодние праздники действительно уже не за горами, и проводят их горожане не только в теплой домашней обстановке, но и на улице, принимая участие в массовых гуляньях. В связи с этим возникает риск переохлаждения и обморожения. Для того, чтобы избежать подобных случаев, необходимо соблюдать несколько простых правил.

Во-первых, правильно одеваться и, что очень важно, правильно обуваться, выходя из дома. Во-вторых, если вдруг вы начали дрожать и почувствовали покалывание в конечностях, необходимо срочно устранить воздействие холода — если есть возможность, зайдите в ближайшее здание. Если же на трассе сломался автомобиль, то в этом случае транспорт не стоит покидать.

Как известно, нормальная температура тела человека составляет 36,6 градуса. Всего лишь при падении температуры тела на 1,5 градуса начинается переохлаждение организма. А если еще на два градуса, то это уже считается второй степенью переохлаждения, и человек уже не может адекватно себя вести, ориентироваться во времени, месте, пространстве. При понижении температуры тела до 31 градуса наступает потеря сознания. Человека следует срочно отправить в теплое помещение, укрыть, но ни в коем случае не растирать — это только ухудшит ситуацию. Здесь очень важно не навредить, ведь человек находится между жизнью и смертью. Запомните, если человек находится в сознании, лучше напоите его горячим шоколадом или чаем, кофе не рекомендуется давать.

P. S. Уважаемые жители, убедительно просим вас соблюдать самые простые правила пожарной безопасности. Помните, соблюдение правил безопасности — это залог вашего благополучия, сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких! А также напоминаем, что в регионе круглосуточно и бесплатно работает единый номер вызова экстренных служб — «112». Звонки принимаются с городских и мобильных телефонов. «112» — оперативная и эффективная помощь в любой ситуации.