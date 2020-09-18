Согласно данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики, на данном этапе подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы региона во всех муниципалитетах утверждены планы мероприятий к прохождению отопительного периода, на основании которых до 20 августа была сформирована общая программа. Сейчас ведутся работы по подготовке шести котельных центрального теплоснабжения, многоквартирных домов и спецтехники, а также по заготовке соляно-песчаной смеси.

Также в целях подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов всеми администрациями муниципальных образований республики утверждены соответствующие планы.

Но, как рассказал газете «Ингушетия» представитель МЧС Тамерлан Плиев, человек, помимо штатной подготовки, должен самостоятельно быть готовым к холодам и знать определённые алгоритмы пожарной безопасности.

Далее в нашем интервью с Тамерланом Плиевым мы расскажем, как и почему надо заранее готовиться к осенне-зимнему периоду, и какие опасности могут поджидать в это время года.

— Какие опасности происходят в осенне-зимний пожароопасный период, и в чьих домах чаще всего происходят пожары?

— Как правило, горят старые дома, где не заменяется ветхая электропроводка. В домах первого, второго индустриального периода электропроводка не рассчитана на те нагрузки, которые приходятся на нее в настоящее время. Появилось очень много различных электроприборов, которые используются как на кухне, так и в жилых помещениях, а электропроводка старая. Повышенная нагрузка приводит к перегреву токоведущих жил и как следствие — к пожару. Еще одной причиной возгораний служит то, что с наступлением холодного времени года люди выходят курить на лестничные клетки в подъезд. Зачастую непотушенные окурки попадают в мусоропровод и служат источником возгорания.

— Вы упомянули о неисправной электропроводке и неправильной эксплуатации электросети. Можно чуть поподробнее?

— Да, действительно, электропроводка в домах рассчитана на определенную нагрузку. В прошлом веке у жильцов было не так уж много электроприборов: приемник, проигрыватель, холодильник. Позже появились телевизоры. Сегодня хозяева устанавливают десятки единиц электрооборудования: фены и миксеры, электрочайники и микроволновые печи, телевизоры и DVD-проигрыватели. Увы, проводка для этого не предназначена — ни сечение проводов не соответствует, ни материал, из которого они изготовлены. А зимой, когда к нагрузкам добавляются еще и обогреватели, пожары из-за коротких замыканий проводки случаются еще чаще.

Хотелось бы посоветовать людям никогда не «нагружать» розетки больше, чем на 2 киловатта, а в старых домах — и того меньше. Либо заменять электропроводку, предварительно проконсультировавшись со специалистами, чтобы она выдерживала необходимую вам нагрузку.

Кстати, «жучок» в пробках в такой ситуации — прямой путь к пожару, так как лишает жильцов единственной защиты. Порой причиной пожара становятся телевизоры, магнитофоны и прочая техника, оставленная хозяевами без присмотра в так называемом «спящем» режиме. Бывали случаи, когда загорались зарядные устройства мобильных телефонов.

— Как правильно пользоваться обогревателями, чтобы избежать пожара в своем доме?

— Чтобы не допустить пожара, достаточно соблюдать несложные правила. Меры профилактики действительно простые. Во-первых, откажитесь от использования самодельных обогревателей и обогревателей с открытой спиралью — это опасно! Проще и безопаснее купить новый — благо, сейчас в магазинах широкий выбор обогревателей.

Самыми надежными и безопасными признаны инфракрасные обогреватели. Но если у вас уже есть масляный обогреватель, воспользуйтесь такими советами: не устанавливайте масляные обогреватели возле мебели, занавесок и постельного белья, не располагайте их на проходах и там, где на приборы может что-то упасть.

Ну и, наконец, самое банальное правило: не включайте в одну розетку или переходник сразу несколько приборов, особенно если один из них — масляный обогреватель. Не рискуйте — короткое замыкание еще никому добра в дом не принесло. И помните: чаще всего пожар начинается именно в тот момент, когда вы оставили включенный масляный обогреватель без присмотра.

— Если пожар все же случился, что необходимо сделать в первую очередь — попытаться потушить пожар, пока он не разгорелся, и только потом вызывать огнеборцев, или все же сначала позвонить в пожарную охрану?

— Если вы заметили небольшое возгорание, его можно попытаться потушить своими силами. Мы рекомендуем приобрести для этих целей огнетушитель. Если его нет, накройте место возгорания плотной тканью, залейте водой или засыпьте землей из цветочных горшков. Но помните, что если вы тушите прибор, который находится под напряжением, то категорически запрещено использовать для тушения воду.

Если возгорание не удалось потушить за несколько секунд, немедленно покиньте помещение и вызовите пожарную охрану. Если помещение задымлено, прикройте рот и нос влажной тканью и передвигайтесь, по возможности, ближе к полу, там меньше дыма. Организуйте встречу пожарной охраны и объясните, что загорелось и где, это поможет быстрее ликвидировать возникший пожар.

— Как дозвониться в пожарную охрану с мобильного телефона?

— С сотового телефона можно дозвониться по телефону «112». Если под рукой все же есть стационарный телефон — набирайте «01». А вообще, хотелось бы, чтобы таких трагедий не происходило. Напоминаю вам: будьте бдительны! Ваша безопасность — в ваших руках!

— Зимнее время — это, в том числе, и пора праздников. Какие-либо мероприятия планируются подразделениями МЧС по предотвращению пожаров и безопасного пребывания людей на праздничных мероприятиях?

— Несомненно. В период подготовки и проведения праздничных мероприятий органами МЧС проводится проверка объектов, задействованных в проведении этих мероприятий, в том числе проверка образовательных учреждений перед проведением в них новогодних утренников и других мероприятий.

— А какая еще работа проводится по повышению грамотности населения в сфере пожарной безопасности?

— Органами надзорной деятельности проводится комплекс мероприятий, направленных на повышение противопожарной грамотности населения округа. В образовательных учреждениях проводятся обучающие игры на противопожарную тематику, конкурсы самодеятельности, конкурсы на лучшие рисунки и поделки. С работниками центров социального обслуживания проводятся занятия и противопожарные инструктажи для последующего обучения обслуживаемого контингента.

— К сожалению, пожары как происходили, так и происходят. А существуют ли какие-нибудь трудности, с которыми сталкиваются подразделения пожарной охраны при тушении?

— Да, эти трудности существуют. Одна из них — это затрудненный подъезд к месту возникновения пожара. Зачастую, особенно в вечернее время суток, дворы жилых домов заставлены автотранспортом, что создает помеху для оперативного подъезда пожарных автомобилей. Причем это, в том числе, могут быть автомобили и тех жителей, которым в данный момент требуется помощь. Пожарным подразделениям приходится добираться до пожара пешком несколько сотен метров, и к тому же протягивать на эти расстояния рукавные линии.

— Какие еще опасности поджидают наших жителей с наступлением холодного времени года?

— С наступлением холодного времени года возникает вероятность обморожений, падений, дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев на воде. Зачастую люди выходят на покрытую льдом поверхность водоема, не убедившись в прочности льда. А лед набирает толщину и, соответственно, прочность не сразу после того, как поверхность водоема замерзает.

— И в заключение хотелось бы узнать, что бы вы посоветовали нашим гражданам, для того чтобы безо всяких последствий пережить очередной осенне-зимний период?

— В первую очередь люди сами должны отдавать себе отчет в своих действиях, знать, что и для чего они делают, особенно если эта деятельность связана с использованием открытого огня или прогулок по водоемам. Также необходимо следить за энергопотребителями в своем доме, не допускать перегрузок электросети, четко выполнять требования, изложенные в инструкциях по эксплуатации электроприборов. И, соответственно, знать те правила, которые следует выполнять, если возник пожар или другое чрезвычайное происшествие, и о которых мы говорили выше.

P. S. Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что для подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов в регионе создан республиканский штаб, в состав которого вошли представители Минстроя, ресурсоснабжающих организаций, а также главы городов и районов.

Также во всех муниципальных образованиях организованы районные и городские штабы, а подготовительные работы проходят в штатном режиме, без сбоев.

По информации Минстроя, всего в республике шесть котельных центрального теплоснабжения.

«В целях подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду всеми администрациями муниципальных образований республики утверждены соответствующие планы, согласно которым в полной готовности должны находиться 6 котельных центрального теплоснабжения и спецтехника. Кроме этого, необходимо провести работы по обрубке деревьев вблизи ЛЭП, заготовке соляно-песчаной смеси для подсыпки дорог и подготовке многоквартирных домов», — отметили в министерстве.

К примеру, в Малгобеке — две котельные, одна отапливает шесть социальных учреждений и 49 многоквартирных домов, а вторая — в резерве, карабулакская котельная обслуживает один дом, котельная в селе Яндаре, которой управляет ЖКХ Карабулака, обеспечивает теплом девять многоквартирных домов.

По данным Минстроя, в случае перебоев в энергосистемах функционирует единая диспетчерская дежурная служба, осуществляющая взаимодействие и информационный обмен с аварийными службами ресурсоснабжающих организаций на основании заключенных с ними соглашений.

Все муниципальные котельные работают на природном газе. Филиалом ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Ингушетии ведется работа по защите лимитов на поставку газа. В случае возникновения аварийных сбоев при подаче газа теплоснабжающими предприятиями ЖКХ Магаса, Малгобека и Карабулака заключены договоры с автозаправочными станциями на поставку жидкого топлива (дизельного топлива). Также теплоснабжающими предприятиями подготовлены газодизельные котлы и подземные резервуары для хранения жидкого топлива объемом 0,5 т.

При этом не секрет, что проблемы с расчетами с поставщиками газа и электроэнергии имеются. Основной причиной возникновения задолженности, считают в Минстрое, является несвоевременная оплата юридическими и физическими лицами за оказанные коммунальные услуги предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.

Необходимо отметить, что имеется ряд объектов теплоснабжения, требующих модернизации.

«Проблемы, возникающие с этими котельными, закрываются текущими ремонтами со стороны муниципальных образований без привлечения служб МЧС. В начале сентября этого года Управлением Ростехнадзора планируется провести проверку муниципальных образований городов и районов республики на предмет готовности к отопительному периоду. По ее результатам будут выданы предписания органам местного самоуправления», — сказала в строительном ведомстве.

Работы по подготовке объектов социальной инфраструктуры и ЖКХ будут завершены до наступления отопительного периода, но ежегодно риски аварийности растут в связи с уровнем изношенности котлов и теплотрассы.

В целях повышения качества обслуживания котельных республики на правительственном уровне прорабатывается вопрос по передаче котельных в управление специализированной организации, что в будущем приведет к минимизации рисков, связанных с жилищно-коммунальным комплексом республики.

Ранее Глава региона отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду — один из важнейших показателей эффективности работы всех ответственных органов, руководители которых понесут личную ответственность.

По данным ведомства, отопительный сезон в Ингушетии начнется в середине октября в соответствии с решением муниципалитетов.