Штрафы за реализацию продукции без маркировки средствами идентификации следующие.

Согласно ст. 15.12 КоАП, продажа, перевозка и производство табачной продукции, лекарств и обуви без маркировки влечёт штраф от 5 до 10 тысяч рублей (для предпринимателя). Для компании эти суммы будут выше — от 50 до 300 тысяч рублей. Также все немаркированные изделия будут конфискованы.

Административная ответственность может перерасти в уголовную, если стоимость обуви, табачных товаров и лекарств без маркировки превысит 1,5 миллиона рублей. Согласно ст. ч. 1 ст. 171.1 УК, виновному грозит лишение свободы до 3 лет со штрафом 80 тысяч.

Одним из основных требований к маркировке духов является нанесение специального кода Data Matrix. Он состоит из 75 цифровых символов и является индивидуальным для каждой единицы товара. В цифрах закодирован код продукции, его серийный номер, ключ и код проверки.

Data Matrix наносится на упаковку или этикетку парфюма. Чтобы получить уникальный код, участнику проекта по маркировке необходимо зарегистрироваться в личном кабинете «Честный знак», в каталоге маркированных товаров описать свою продукцию, заказать код Data Matrix, нанести его на товар и после этого можно вводить продукцию в товарный оборот.

«Честный знак» — это национальная система маркировки и прослеживания продукции. Специальный цифровой код гарантирует подлинность и качество товара. Основная задача системы — повышение уровня безопасности россиян, борьба с контрафактом и некачественными аналогами.

Маркировка продукции средствами идентификации направлена на защиту прав потребителей и сокращения количества незаконного оборота продукции. По коду Data Matrix покупатель может проверить легальность товара — отсканировав его приложением «Честный знак» (им просканировано более 15 млн товаров). Кроме того, приложение показывает данные о производителе, стране производства, другие сведения. Все это обеспечивает покупателю гарантию безопасности и качества продукции.

Большинству участников оборота для работы с маркированным товаром из оборудования необходимы принтер для печати этикеток с Data Matrix, онлайн-касса (она уже прошита под маркировку) и 2D-сканер для сканирования штрих-кодов. При сканировании кодов на кассе система регистрирует вывод товара из оборота автоматически.

Следует отметить, что код Data Matrix невозможно подделать. Считав его с помощью специального приложения, покупатель может проверить, находится ли конкретный товар в системе проверенных и маркированных. Помимо определения качества и подлинности парфюма, потребитель сможет узнать всю информацию о товаре: место и дату его производства, данные о производителе, характеристики продукции.

Участниками системы маркировки являются и продавцы парфюмерно-косметической продукции. Перед тем как отпустить товар, они также должны считать Data Matrix код с помощью 2D-сканера. Продажа немаркированных товаров запрещена с 1 октября 2020 года на законодательном уровне и влечёт за собой административное наказание.

Для работы с маркировкой понадобится:

— усиленная квалифицированная электронная подпись;

— 2D-сканер;

— онлайн-касса для розничных продаж;

— принтер для печати кодов маркировки;

— настроить обмен документами при помощи электронного документооборота.

На сегодняшний день в «Честном знаке» зарегистрировались 6 789 участников и выпущено 16 831 336 кодов маркировки.

В Ингушетии, в рамках деятельности регионального Министерства промышленности и цифрового развития по контролю введения системы обязательной маркировки, уже начата работа в этом направлении: с привлечением СМИ республики, до бизнес-сообщества региона доводится информация о новых требованиях маркировки фототоваров и парфюмерной продукции.

Представителями системы «Честный знак» регулярно проводятся обучающие мероприятия по маркировке товаров средствами идентификации. График их проведения также публикуется на страницах газет и интернет-изданий. Газета «Ингушетия» в свою очередь публикует сегодня список запланированных дистанционных обучающих мероприятий на октябрь 2020 года.

Общие мероприятия

28 октября 2020 г.

Вебинар: «Демонстрация ЭДО Лайт для работы с маркированными товарами»

Ссылка для подключения.

Товарная группа «Табачная продукция»

2 октября 2020 г. Вебинар: «Маркировка остатков табачной продукции.

Часть 2»

Ссылка для подключения.

15 октября 2020 г.

Вебинар со Штрих-М: «Маркировка остатков табака и сигарет»

Ссылка для подключения.

Товарная группа «Обувные товары»

20 октября 2020 г.

Вебинар: «Линия поддержки бизнеса «ТГ — Обувь».

Ответы на актуальные вопросы

Ссылка для подключения.

Товарная группа «Товары легкой промышленности»

6 октября 2020 г.

Вебинар: «За 4 месяца до обязательной маркировки товаров легкой промышленности»

Ссылка для подключения.

7 октября 2020 г.

Вебинар с Дримкас «Технологии маркировки остатков и перемаркировки товаров легкой промышленности»

Ссылка для подключения.

15 октября 2020 г.

Вебинар с «МойСклад»

Ссылка для подключения.

20 октября 2020 г.

Вебинар с Дримкас «Дайджест маркировки: текущие статусы и ответы на вопросы по маркировке товаров легкой промышленности»

Ссылка для подключения.

21 октября 2020 г.

Вебинар с «СофтБаланс»: «Маркировка шин и товаров легкой промышленности»

Ссылка для подключения.

27 октября 2020 г.

Вебинар: «За 4 месяца до обязательной маркировки товаров легкой промышленности № 2»

Ссылка для подключения.

Товарная группа «Духи и туалетная вода»

1 октября 2020 г.

Вебинар с «Платформа ОФД»: «Маркировка парфюмерной продукции: основные вопросы и решения»

Ссылка для подключения.

8 октября 2020 г.

Вебинар с «Клеверенс»: «Обувь, парфюм, шины и легпром — всё в одном!»

Ссылка для подключения.

15 октября 2020 г.

Партнерский вебинар с «МойСклад»

Ссылка для подключения.

Товарная группа «Фототовары»

6 октября 2020 г. Вебинар с «Платформа ОФД»: «Маркировка фотоаппаратов и ламп-вспышек»

Ссылка для подключения.

7 октября 2020 г. Вебинар с «СофтБаланс»: «Маркировка парфюмерии и фототехники»

Ссылка для подключения.

15 октября 2020 г.

Партнерский вебинар с «МойСклад»

Ссылка для подключения.

Товарная группа «Молочная продукция»

22 октября 2020 г.

Вебинар: «Практические решение по маркировке молочной продукции»

Ссылка для подключения.

28 октября 2020 г.

Вебинар с Дримкас: «Маркировка молочной продукции: задачи и решения для розничной торговли»

Ссылка для подключения.

28 октября 2020 г.

Вебинар: «Демонстрация работы в системе: проверки ВСД, изменения КИТУ»

Ссылка для подключения.

Товарная группа «Шины»

5 октября 2020 г.

Вебинар с «Штрих-М»: «Маркировка шин и покрышек.

Подготовка к 1 ноября»

Ссылка для подключения.

6 октября 2020 г.

Вебинар с «Штрих-М»: «Маркировка шин и покрышек.

Подготовка к 1 ноября»

Ссылка для подключения.

8 октября 2020 г.

Вебинар с «Клеверенс»: «Обувь, парфюм, шины и легпром — всё в одном!»

Ссылка для подключения.

9 октября 2020 г.

Вебинар с СКБ Контур «Решение для участников оборота маркировки на базе 1С»

Ссылка для подключения.

12 октября 2020 г.

Партнерский вебинар с «Дримкас»: «Технологии маркировки шин и покрышек»

Ссылка для подключения.

13 октября 2020 г.

Партнерский вебинар с «Платформа ОФД»: «Маркировка шин и покрышек»

Ссылка для подключения.

14 октября 2020 г.

«Маркировка импортных шин, ч. II»

Ссылка для подключения.

15 октября 2020 г.

Партнерский вебинар с «МойСклад»

Ссылка для подключения.

20 октября 2020 г.

Партнерский вебинар со «СКАТ»: «Розничная продажа маркированных шин: правила, требования к оборудованию и практика работы»

21 октября 2020 г.

Вебинар с «СофтБаланс»: «Маркировка шин и товаров легкой промышленности»

Ссылка для подключения.

22 октября 2020 г. Вебинар с «СКБ Контур»: «Маркировка шин. Последняя проверка перед стартом: пошаговая инструкция»

Товарная группа «Лекарственные препараты для медицинского применения»

8 октября 2020 г.

Видеоконференция: «Линия поддержки бизнеса: ответы на вопросы по работе с регистраторами выбытия»

Ссылка для подключения.

15-16 октября

2020 г. Вебинар: «Биотехмед 2020»

28 октября 2020 г.

Видеоконференция: «Линия поддержки бизнеса: ответы на вопросы по работе с регистраторами выбытия»

Ссылка для подключения.

Напомним, что согласно требованиям по маркировке парфюмерии и фототоваров для духов и туалетной воды до 30 сентября 2021 года разрешается реализация немаркированных товарных остатков, произведенных или ввезенных до 1 октября 2020 года. В фототоварах, не проданных до 1 октября, товарные остатки нужно промаркировать до 1 декабря 2020 года. Остатки фототоваров могут быть у любого участника товаропроводящей цепи, поэтому участникам оборота необходимо зарегистрировать товарные остатки по упрощенной схеме, заказать коды, распечатать их на этикетках и наклеить на товар.

Более подробная информация о правилах и требованиях к маркировке размещена на официальном сайте национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» в сети «Интернет», доступ по ссылке.