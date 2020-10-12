Data Matrix
Маркировка духов и фототоваров стала обязательной
С 1 октября цифровая маркировка парфюмерной продукции и фототоваров стала обязательной. Предпринимателя, решившего проигнорировать новые правила реализации указанной продукции, ждет серьезная ответственность. Отсутствие маркировки вышеуказанных групп товаров уже предусматривает привлечение к административной ответственности предпринимателя за продажу, перевозку и производство продукции без соблюдения правил к маркировке товаров.
Штрафы за реализацию продукции без маркировки средствами идентификации следующие.
Согласно ст. 15.12 КоАП, продажа, перевозка и производство табачной продукции, лекарств и обуви без маркировки влечёт штраф от 5 до 10 тысяч рублей (для предпринимателя). Для компании эти суммы будут выше — от 50 до 300 тысяч рублей. Также все немаркированные изделия будут конфискованы.
Административная ответственность может перерасти в уголовную, если стоимость обуви, табачных товаров и лекарств без маркировки превысит 1,5 миллиона рублей. Согласно ст. ч. 1 ст. 171.1 УК, виновному грозит лишение свободы до 3 лет со штрафом 80 тысяч.
Одним из основных требований к маркировке духов является нанесение специального кода Data Matrix. Он состоит из 75 цифровых символов и является индивидуальным для каждой единицы товара. В цифрах закодирован код продукции, его серийный номер, ключ и код проверки.
Data Matrix наносится на упаковку или этикетку парфюма. Чтобы получить уникальный код, участнику проекта по маркировке необходимо зарегистрироваться в личном кабинете «Честный знак», в каталоге маркированных товаров описать свою продукцию, заказать код Data Matrix, нанести его на товар и после этого можно вводить продукцию в товарный оборот.
«Честный знак» — это национальная система маркировки и прослеживания продукции. Специальный цифровой код гарантирует подлинность и качество товара. Основная задача системы — повышение уровня безопасности россиян, борьба с контрафактом и некачественными аналогами.
Маркировка продукции средствами идентификации направлена на защиту прав потребителей и сокращения количества незаконного оборота продукции. По коду Data Matrix покупатель может проверить легальность товара — отсканировав его приложением «Честный знак» (им просканировано более 15 млн товаров). Кроме того, приложение показывает данные о производителе, стране производства, другие сведения. Все это обеспечивает покупателю гарантию безопасности и качества продукции.
Большинству участников оборота для работы с маркированным товаром из оборудования необходимы принтер для печати этикеток с Data Matrix, онлайн-касса (она уже прошита под маркировку) и 2D-сканер для сканирования штрих-кодов. При сканировании кодов на кассе система регистрирует вывод товара из оборота автоматически.
Следует отметить, что код Data Matrix невозможно подделать. Считав его с помощью специального приложения, покупатель может проверить, находится ли конкретный товар в системе проверенных и маркированных. Помимо определения качества и подлинности парфюма, потребитель сможет узнать всю информацию о товаре: место и дату его производства, данные о производителе, характеристики продукции.
Участниками системы маркировки являются и продавцы парфюмерно-косметической продукции. Перед тем как отпустить товар, они также должны считать Data Matrix код с помощью 2D-сканера. Продажа немаркированных товаров запрещена с 1 октября 2020 года на законодательном уровне и влечёт за собой административное наказание.
Для работы с маркировкой понадобится:
— усиленная квалифицированная электронная подпись;
— 2D-сканер;
— онлайн-касса для розничных продаж;
— принтер для печати кодов маркировки;
— настроить обмен документами при помощи электронного документооборота.
На сегодняшний день в «Честном знаке» зарегистрировались 6 789 участников и выпущено 16 831 336 кодов маркировки.
В Ингушетии, в рамках деятельности регионального Министерства промышленности и цифрового развития по контролю введения системы обязательной маркировки, уже начата работа в этом направлении: с привлечением СМИ республики, до бизнес-сообщества региона доводится информация о новых требованиях маркировки фототоваров и парфюмерной продукции.
Представителями системы «Честный знак» регулярно проводятся обучающие мероприятия по маркировке товаров средствами идентификации. График их проведения также публикуется на страницах газет и интернет-изданий. Газета «Ингушетия» в свою очередь публикует сегодня список запланированных дистанционных обучающих мероприятий на октябрь 2020 года.
Общие мероприятия
28 октября 2020 г.
Вебинар: «Демонстрация ЭДО Лайт для работы с маркированными товарами»
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Товарная группа «Табачная продукция»
2 октября 2020 г. Вебинар: «Маркировка остатков табачной продукции.
Часть 2»
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15 октября 2020 г.
Вебинар со Штрих-М: «Маркировка остатков табака и сигарет»
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Товарная группа «Обувные товары»
20 октября 2020 г.
Вебинар: «Линия поддержки бизнеса «ТГ — Обувь».
Ответы на актуальные вопросы
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Товарная группа «Товары легкой промышленности»
6 октября 2020 г.
Вебинар: «За 4 месяца до обязательной маркировки товаров легкой промышленности»
Ссылка для подключения.
7 октября 2020 г.
Вебинар с Дримкас «Технологии маркировки остатков и перемаркировки товаров легкой промышленности»
Ссылка для подключения.
15 октября 2020 г.
Вебинар с «МойСклад»
Ссылка для подключения.
20 октября 2020 г.
Вебинар с Дримкас «Дайджест маркировки: текущие статусы и ответы на вопросы по маркировке товаров легкой промышленности»
Ссылка для подключения.
21 октября 2020 г.
Вебинар с «СофтБаланс»: «Маркировка шин и товаров легкой промышленности»
Ссылка для подключения.
27 октября 2020 г.
Вебинар: «За 4 месяца до обязательной маркировки товаров легкой промышленности № 2»
Ссылка для подключения.
Товарная группа «Духи и туалетная вода»
1 октября 2020 г.
Вебинар с «Платформа ОФД»: «Маркировка парфюмерной продукции: основные вопросы и решения»
Ссылка для подключения.
8 октября 2020 г.
Вебинар с «Клеверенс»: «Обувь, парфюм, шины и легпром — всё в одном!»
Ссылка для подключения.
15 октября 2020 г.
Партнерский вебинар с «МойСклад»
Ссылка для подключения.
Товарная группа «Фототовары»
6 октября 2020 г. Вебинар с «Платформа ОФД»: «Маркировка фотоаппаратов и ламп-вспышек»
Ссылка для подключения.
7 октября 2020 г. Вебинар с «СофтБаланс»: «Маркировка парфюмерии и фототехники»
Ссылка для подключения.
15 октября 2020 г.
Партнерский вебинар с «МойСклад»
Ссылка для подключения.
Товарная группа «Молочная продукция»
22 октября 2020 г.
Вебинар: «Практические решение по маркировке молочной продукции»
Ссылка для подключения.
28 октября 2020 г.
Вебинар с Дримкас: «Маркировка молочной продукции: задачи и решения для розничной торговли»
Ссылка для подключения.
28 октября 2020 г.
Вебинар: «Демонстрация работы в системе: проверки ВСД, изменения КИТУ»
Ссылка для подключения.
Товарная группа «Шины»
5 октября 2020 г.
Вебинар с «Штрих-М»: «Маркировка шин и покрышек.
Подготовка к 1 ноября»
Ссылка для подключения.
6 октября 2020 г.
Вебинар с «Штрих-М»: «Маркировка шин и покрышек.
Подготовка к 1 ноября»
Ссылка для подключения.
8 октября 2020 г.
Вебинар с «Клеверенс»: «Обувь, парфюм, шины и легпром — всё в одном!»
Ссылка для подключения.
9 октября 2020 г.
Вебинар с СКБ Контур «Решение для участников оборота маркировки на базе 1С»
Ссылка для подключения.
12 октября 2020 г.
Партнерский вебинар с «Дримкас»: «Технологии маркировки шин и покрышек»
Ссылка для подключения.
13 октября 2020 г.
Партнерский вебинар с «Платформа ОФД»: «Маркировка шин и покрышек»
Ссылка для подключения.
14 октября 2020 г.
«Маркировка импортных шин, ч. II»
Ссылка для подключения.
15 октября 2020 г.
Партнерский вебинар с «МойСклад»
Ссылка для подключения.
20 октября 2020 г.
Партнерский вебинар со «СКАТ»: «Розничная продажа маркированных шин: правила, требования к оборудованию и практика работы»
21 октября 2020 г.
Вебинар с «СофтБаланс»: «Маркировка шин и товаров легкой промышленности»
Ссылка для подключения.
22 октября 2020 г. Вебинар с «СКБ Контур»: «Маркировка шин. Последняя проверка перед стартом: пошаговая инструкция»
Товарная группа «Лекарственные препараты для медицинского применения»
8 октября 2020 г.
Видеоконференция: «Линия поддержки бизнеса: ответы на вопросы по работе с регистраторами выбытия»
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15-16 октября
2020 г. Вебинар: «Биотехмед 2020»
28 октября 2020 г.
Видеоконференция: «Линия поддержки бизнеса: ответы на вопросы по работе с регистраторами выбытия»
Ссылка для подключения.
Напомним, что согласно требованиям по маркировке парфюмерии и фототоваров для духов и туалетной воды до 30 сентября 2021 года разрешается реализация немаркированных товарных остатков, произведенных или ввезенных до 1 октября 2020 года. В фототоварах, не проданных до 1 октября, товарные остатки нужно промаркировать до 1 декабря 2020 года. Остатки фототоваров могут быть у любого участника товаропроводящей цепи, поэтому участникам оборота необходимо зарегистрировать товарные остатки по упрощенной схеме, заказать коды, распечатать их на этикетках и наклеить на товар.
Более подробная информация о правилах и требованиях к маркировке размещена на официальном сайте национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» в сети «Интернет», доступ по ссылке.