День Матери
Малыши детского сада управления Росгвардии по Ингушетии «Солнышко» поздравили мам с праздником
В детском саду Росгвардии «Солнышко» прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню матери. В нём приняли участие военнослужащие Росгвардии, родительский совет и коллектив дошкольного учреждения.
Воспитанники детского сада совместно с воспитателями подготовили для гостей яркую концертную программу. Юные артисты поздравили своих мам стихами, песнями и танцами.
— В нашем детском саду День матери, как и все другие праздники, проходит очень ярко и интересно, — поделилась впечатлениями с газетой «Ингушетия» заведующая ДОУ Мадина Бокова. — Сегодня малыши говорят мамам слова благодарности, дарят подарки. Главной целью наших мероприятий является воспитание у дошкольников любви и уважения к матери, развитие творческих способностей и создание уютной, домашней атмосферы праздника.