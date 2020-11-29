Дата

День Матери

Малыши детского сада управления Росгвардии по Ингушетии «Солнышко» поздравили мам с праздником

0

В детском саду Росгвардии «Солнышко» прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню матери. В нём приняли участие военнослужащие Росгвардии, родительский совет и коллектив дошкольного учреждения.

Воспитанники детского сада совместно с воспитателями подготовили для гостей яркую концертную программу. Юные артисты поздравили своих мам стихами, песнями и танцами.

— В нашем детском саду День матери, как и все другие праздники, проходит очень ярко и интересно, — поделилась впечатлениями с газетой «Ингушетия» заведующая ДОУ Мадина Бокова. — Сегодня малыши говорят мамам слова благодарности, дарят подарки. Главной целью наших мероприятий является воспитание у дошкольников любви и уважения к матери, развитие творческих способностей и создание уютной, домашней атмосферы праздника.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Тысячи учащихся обучаются на новых инновационных площадках в Ингушетии
Дом культуры сельского поселения Вежарий-Юрт стал для его жителей настоящим центром культурно-досуговой деятельности
Прием граждан в Ингушетии 14 декабря будет проводиться с соблюдением мер безопасности
Жителей Ингушетии приглашают проголосовать за лучшее мероприятие в рамках Года памяти и славы
Минприроды Ингушетии рассмотрело за ноябрь 8 обращений граждан, поступивших через систему «Инцидент-менеджмент»
В Ингушетии пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Героев Отечества
Неизвестные похитили водителя «Приоры» в Назрани
Заочно арестованы два фигуранта дела о покушении на главу ЦПЭ МВД по Ингушетии Эльджаркиева
30 семьям вынужденных переселенцев из Чечни и Северной Осетии вручили жилищные сертификаты в Ингушетии
Правительство России расширит грантовую поддержку производителям сельхозпродукции
В Ингушетии за сутки умерло два пациента, Covid-19 подтвержден у 83 человек

Главное

Яндекс.Метрика

 