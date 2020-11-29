Воспитанники детского сада совместно с воспитателями подготовили для гостей яркую концертную программу. Юные артисты поздравили своих мам стихами, песнями и танцами.

— В нашем детском саду День матери, как и все другие праздники, проходит очень ярко и интересно, — поделилась впечатлениями с газетой «Ингушетия» заведующая ДОУ Мадина Бокова. — Сегодня малыши говорят мамам слова благодарности, дарят подарки. Главной целью наших мероприятий является воспитание у дошкольников любви и уважения к матери, развитие творческих способностей и создание уютной, домашней атмосферы праздника.