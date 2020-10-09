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Город с героической историей

Малгобек отпраздновал 13-ю годовщину со дня присвоения почетного звания «Город воинской славы» и 77-летие освобождения Кавказа

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В Малгобеке в торжественной обстановке открыли сквер нефтяников в рамках празднования годовщины присвоения Малгобеку звания «Город воинской славы» и 77-летие освобождения Кавказа. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе мэрии.

«Знаменательным событием на празднике стало открытие сквера в честь тружеников-нефтяников, ставших славой и гордостью города», — сказал представитель местной администрации.

По его словам, в торжественной церемонии приняли участие почетные гости — нефтяники, а также представители администрации города и подведомственных учреждений, депутаты Народного собрания республики, юнармейцы, общественники.

Почетное право открыть сквер было предоставлено труженикам-нефтяникам Абубакару Аушеву и Юсупу Героеву.

С приветственным словом от имени главы администрации Муссы Галаева выступил заммэра Мурад Кодзоев, отметив заслуги работников нефтяной промышленности, их неоценимый вклад в развитие города. Он пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Свое название сквер получил неслучайно — это дань уважения нефтяникам, которые создавали и благоустраивали город. ОАО «Ингушнефтегазпром» активно участвует в развитии муниципалитета. Для местных жителей и гостей в честь открытия сквера солисты культурно-досугового центра подготовили насыщенную праздничную программу.

В рамках празднования 13-й годовщины со дня присвоения почетного звания «Город воинской славы» и 77-летия освобождения Кавказа на главной сцене центральной городской площади состоялось вручение почетных грамот и медалей Союза городов воинской славы за подписью его председателя Анатолия Зотова. Награды вручены за активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи на героической истории, боевых и трудовых традициях городов воинской славы и в связи с 75-летним юбилеем Победы в ВОВ представителям муниципалитета, общественного и молодежного советов, юнармейцам.

По данным пресс-службы, 8 октября 2007 года указом Президента РФ В. Путиным Малгобеку присвоено почетное звание «Город воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества.

В августе 1942 года гитлеровские войска вторглись в пределы Северного Кавказа. Битва за Кавказ была одним из крупнейших сражений. Гитлеровское командование придавало большое значение захвату Кавказа. Фашисты планировали 17 сентября 1942 года взять Грозный, а 25 сентября завладеть Баку, выйти к нефтяным районам Ирана и Ирака.

Поворотным событием в битве за Кавказ явилась оборона Малгобека. В течение месяца в результате ожесточенных боев 14 раз город переходил из рук в руки. Понеся большие потери, враг отступил. Тем самым было положено начало освобождения Кавказа от фашистских захватчиков.

В боях за Малгобек фашисты потерпели серьезное поражение. 3 января 1943 года тяжелые и кровопролитные бои в районе Малгобека закончились полным поражением гитлеровской армии.

В этих сражениях примеры мужества, стойкости и отваги показали тысячи солдат и офицеров Красной армии. Ветераны труда внесли большой вклад в разгром врага, создавая мощные оборонительные укрепления, поставляя фронту столь необходимую малгобекскую нефть.

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