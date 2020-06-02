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Защита детства

Маленькие дети на большой планете

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В 1949 году Международная демократическая федерация женщин приняла решение об учреждении 1 июня Международного дня защиты детей, а в 1959 году в ООН была рассмотрена Декларация по правам ребенка с призывом рекомендательного характера признать изложенные в ней права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. Первым же международным правовым документом, рассматривающим права ребенка на уровне международного права, стала Конвенция о правах ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989 года.

Этот особенный день служит напоминанием о необходимости блюсти права маленьких людей, еще неспособных самостоятельно их отстаивать, а значит наиболее уязвимых и беззащитных.

Ежегодно Международный день защиты детей отмечается проведением различных мероприятий, целью которых является привлечение внимания к проблемам несовершеннолетних.

В связи с нецелесообразным риском проведения массовых акций в период пандемии, Центром медицинской профилактики Республики Ингушетия был запущен дистанционный флешмоб «Маленькие дети на большой планете», призванный подчеркнуть незыблемость права на жизнь, детство и счастье всех детей, а также продемонстрировать детям радость дарения.

Несмотря на дистанционный флешмоб, ребята дарили взрослым детские ладони с пожелаем, как символ мира и поддержки ближнего.

Истинно гуманное общество, оплотом которого является признание и соблюдение прав и свобод всех людей, невообразимо в условиях эксплуатации детского труда, насаждения мнений и верований, психологического и физического насилия.

Невзирая на очевидность этой простой истины, дети по всему миру все еще подвергаются различным опасностям: от последствий пагубных пристрастий к компьютерной технике и телевидению, влекущих, согласно многочисленным исследованиям, расстройство поведения и личности, до голода, заболеваний, рабства и тотальной неграмотности в наименее развитых странах.

В Российской Федерации права детей защищает Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 года, в котором указаны основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.

Детство признано государством крайне значимым этапом развития человека, способствующим, при благоприятных условиях, его полноценному развитию и последующей интеграции в гражданское общество. Посягательства на данный период являются преступными и предусматривают ответственность.

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