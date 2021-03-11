Макка Османовна Козырева (в девичестве Чахкиева) недавно отметила свой юбилей. Родилась она в 1930 году. День своего рождения она не знает и говорит, как в старину — «родилась поздней осенью, когда собирали урожай».

Макка Османовна очень интересный собеседник с тонким юмором и доброй душой. Живёт она в горах, в окружении скал, цветов и лугов. Из большой семьи Османа Муртуз-хаджи Чахкиева и Тучи Тоховны Наурузовой она осталась одна. Помнит она будни и праздники своей семьи, и с любовью вспоминает всех.

Детство

В семье Османа Чахкиева и Тучи Наурузовой было семеро детей. Старшего сына звали Капитоном. Младше были Султан, Юсуп, Юнус и сестры Мадина и Роза. Макка была серединкой. Жили состоятельно в селении Мочкхи-Юрт. Имели три большие мельницы, скот, благоустроенный огромный дом. Дедушка Муртуз-хаджи был уважаемым в народе человеком, совершившим несколько раз хадж в Мекку до Октябрьской революции 1917 года. Их дом, как вспоминали они потом, состоял из 20 комнат. В годы борьбы за советскую власть Муртуз Чахкиев был в числе красных партизан, а в его большом доме была открыта первая советская школа для детей. В семье Муртуза было семь девочек и сын Осман.

Осман в детстве учился в гимназии, жил в семье офицера во Владикавказе. Он был грамотным человеком, ярким общественным деятелем и хорошим семьянином. Все хозяйство было записано за Османом.

Жизнь, казалась, шла своим чередом, но началось раскулачивание, и их семья в числе первых попала в черный список. Шёл 1935 год.

Дорога в неизвестность

Макке в то время было четыре года. В один день забрали Османа, увели со двора всю живность, унесли зерно, запасы еды и все, что говорило о благосостоянии. Маму Тучи с детьми закрыли в сарае и поставили охрану. Затем повезли всех на железнодорожный вокзал, посадили в вагоны с такими же осужденными.

Брат мамы, Инал Наурузов, был начальником железнодорожного вокзала. Все пытался помочь, но и его не допускали к ним. Позже они узнали, что в 1937 году так же увели Инала с женой, и они пропали без вести.

Поезд тронулся в дорогу. Людей было много. Везли в неизвестность.

Высадили их семью в Узбекистане, в чистом поле, других повезли дальше. Жуткие условия, жара, отсутствие крыши над головой и каких-либо условий жизни удручало. Кочевники на верблюдах, юрты вдали — это всё, что увидели они. В степи их приняла одна семья.

1936-1937 годы были особенно тяжёлыми. Кругом степи. Люди строили жильё из камыша, стены мазали глиной, покрывали полы циновками, сделанными из тростника. Крыши накрывали глиной. После обильных дождей приходилось ремонтировать протекающую кровлю, затирать все щели, сушить вещи. Полы были земляные.

Комары, скорпионы, насекомые, змеи держали людей в напряжении. Дети умирали от укусов. О врачах и речи не было. Люди убегали из этих мест, даже зная, что за побег их ждёт тюремное заключение на 3 года. Местные жители научили их класть шерстяные верёвки вокруг дома, чтобы змеи не переползали. Одним словом, выживали. «Ели мы всё, что растёт под солнцем, — говорит Макка, — а воды не было совсем, каждая капля была на вес золота». Так, не успев начаться, закончилось детство Макки.

Жизнь в Узбекистане

Отец Осман был честным и добрым человеком. Старался изо всех сил накормить и одеть семью. Рыл колодцы, но вода бывала то соленая, то щелочная. И так до тех пор, пока не найдут хороший источник. Воду собирали по утрам и берегли. Осман исполнял завет своего отца — Муртуз-хаджи, умершего в Базоркино. Перед смертью он сказал: «Милостыню в память обо мне раздай после моей смерти так: строй мосты, чтоб облегчить участь людям, добывай воду и отдавай ее безвозмездно нуждающимся, иди навстречу и помогай несущим воду».

Конечно, Осман очень сильно тосковал по своей родине и говорил: «Я бы на один день поехал домой, даже если б умер на следующий».

Постепенно стали привыкать к сложным условиям жизни. Мама была заботливой хозяйкой дома, большой рукодельницей. Одевала, обшивала своих деток. И не страшно, что это была мешковина, но на праздник придумывала из нее платья, костюмы для детей. Как стали разводить коз, из козьей шерсти вязала разные изделия, вышивала.

Воспитывали детей в строгости. Когда бы дети ни садились за стол, они всегда следили за соблюдением этикета. Старшинство было во всем. Не было безалаберности. С отцом за один стол дети садились, когда никого не было в гостях. При людях — нет. Если кто-то отсутствовал из семьи, непременно оставляли ему еду. Уразу держали с детства.

Ингушей в тех местах было немного. Была семья Цицкиевых из селения Балта, была семья Мамиловых. В четверг шли проведать бабушку Цицкиеву. К ней, как к старшей, было особое уважение. Встречи эти радовали.

Но в целом жизнь удручала, отсутствие медицинской и какой-либо помощи сказывалось. Вскоре умерли малыши, Юнус и Роза, от укусов насекомых и заражений. Мама все время плакала в страхе за других детей. И как-то, договорившись с людьми, переправила через реку Сырдарью и отправила домой в Мочкхи-Юрт старшего Капитона (в будущем известного поэта) и Султана. Но когда дети доехали до Баку, сопровождавшие забрали у них деньги и оставили их на произвол судьбы. Мальчиков забрала милиция. Капитон сразу смекнул и сказал, что они родом их Мочкхи-Юрта. Случайно попали сюда, заблудились. Ну и отправили их в то село, где они встретились со своей бабушкой Яндиевой Саги. Стали жить вместе.

Иногда бабушка возила детей в селение Балта к своему брату — Хамурзе Яндиеву (отцу будущего поэта Джемалдина). Капитон был очень талантливым. Рано начал писать стихи. Его первые произведения появились в газете «Сердало». Несмотря на то, что его семья была без вины наказана, он любил свою родину — большую и малую. И это находило отражение в его произведениях. Капитон имел и художественный дар, и время от времени писал картины.

А между тем в Узбекистане выселенные семьи как-то старались выжить. Мама Тучи все время работала. Постепенно появилось хозяйство. Она была замечательным кулинаром. Её приглашали в столовые, в детские лагеря, на торжества и свадьбы, как хорошего повара. Её любили все. Сама она была гостеприимной и хлебосольной всегда. Девочек учила всем секретам домашнего хозяйства, и уже к 10-летнему возрасту Макка знала всё по дому. Так и росли её дети.

А Тучи тем временем всё время была в слезах по своим сыновьям, которых отправила домой, а вестей — никаких. Однажды собралась она в дорогу, взяла сына и дочку и поехала вслед за старшими детьми — узнать их судьбу. Шел год 1939-й.

Дома с отцом Османом осталась 8-летняя Макка. Вскоре забрали отца из-за уехавшей жены с детьми. Макка, оставшаяся одна, молилась за родных, работала по дому и очень ждала их возвращения. К её радости, Османа отпустили, так как он был очень честным человеком и никогда не нарушал закон.

Мама к тому времени забрала своих детей и решила вернуться в Узбекистан. Но по пути домой, в городе Баку, Капитон и Юсуп снова убежали домой — в Мочкхи-Юрт. Так и вернулась Тучи с двумя детьми. А Капитон и Юсуп до депортации 1944 года жили и учились в Мочкхи-Юрте. Дети, находившиеся в Узбекистане, в том числе и Макка, ходили в школу за семь километров пешком. Макка закончила семь классов. Дальше им учиться уже не разрешали.

Наступил год 1944. В семье услышали, что весь их народ депортирован с Кавказа. Снова и снова слезы на глазах матери говорили о тревоге за родных. Спрашивала всех о судьбе детей. В Узбекистане с ними три года жил Юсуп Чахкиев, в будущем известный публицист и прозаик. А между тем старшие братья Макки — Капитон и Юсуп, жившие в Мочкхи-Юрте у бабушки, вместе со всеми оказались в депортации в Акмолинске Казахской ССР. О семье своей долго ничего не знали, и только спустя время они нашли ее.

В те годы разбросанные по всему Казахстану и Средней Азии ингуши и чеченцы искали родных. Так случилось и с этой семьей. Их старший сын Капитон наконец-то нашел свою семью. Его приняли, как обычного путника-гостя. Мама Тучи не сразу узнала сына. Он сидел перед ней в натянутой на глаза шапке, спрашивал о жизни, детях. Приподнял шапку — это был её Капитон. Мама не верила своим глазам, ведь она столько плакала по нему. Перед ней сидел её сын — повзрослевший, с бельмом на глазу от раны, полученной в детстве. Снова стали жить вместе.

Макка Козырева — ветеран труда

Рано пришлось Макке начать трудовую жизнь. Работала она наравне со взрослыми. Режим работы был строгий. Попробуй не выйти — сразу выселят из мест проживания и нигде не примут. Это было равнозначно смерти. С рассветом уходили в поле. Макка даже стахановкой слыла. Потом стала секретарем-машинисткой. За годы работы была не раз награждена. Её все время приводили в пример окружающим, а Макка к тому же даже в мыслях не допускала, чтобы кто-то другой выполнил работу лучше и больше, чем она, младшая из всех юная девушка.

В числе первых отправилась семья Османа Чахкиева домой, на Кавказ. Но в районе Астрахани им объявили, что домой не пустят, так как в Грозном идут забастовки. Всё, что было отправлено на поезде домой, Чахкиевы потеряли. Пришлось ехать обратно в Киргизию, где семья жила после Узбекистана.

Осман, отец Капитона, сразу по возвращении в Киргизию умер от разрыва сердца. Макка Чахкиева после возвращения жила в Грозном уже со своей семьей — Козыревыми. В семье у них было четверо детей — два сына и две дочери, которые и сегодня здравствуют и часто навещают маму. Отец семьи — Муса Козырев, был прекрасным отцом. А Макка, унаследовавшая мамины традиции, слыла гостеприимной хозяйкой. Макка все время работала. Сначала машинисткой в проектном институте, затем в системе торговли. За годы работы имела признание и награды: «Знак победителя социалистического соревнования 1978 года», орден «Ветеран труда» (май 1984 год), удостоверение «Труженицы тыла». Она их бережно хранит.

С детства нравилась Макке Чахкиевой медицина. Но обстоятельства не дали возможности получить профессиональное образование. И всё же она нашла себя в другой плоскости, также приносящей пользу и лечение — стала травницей. И началось это ещё в Грозном, с тех пор как её муж ездил к родным в с. Эзми и оттуда привозил травы, позже сам их собирал в горах. Постепенно Макка стала изучать травы. Использовала травы в кухне, в приготовлении блюд, заваривала лечебный чай, часто в качестве профилактики использовала то одни, то другие травы. Бывало, и соседи-врачи к ней обращались за помощью из серии народной медицины. Рассказывает она об этом с удовольствием, напоминая о том, что надо знать и изучать свойства растений, знать время сбора, соблюдать условия сушки и хранения, иначе безалаберное отношение и использование трав может нанести вред здоровью.

Макка удивительная труженица и сегодня, несмотря на немолодые годы. Как только природа начинается просыпаться, с раннего утра она работает в огороде. И что только не растёт в огороде под её чутким уходом! А между тем в термосе заваривается травяной чай, и на столе всегда оригинальные блюда её изготовления.

Макка о Капитоне Чахкиеве

Макка бережно хранит память о Капитоне, книги и журналы, в которых опубликованы его произведения, фотографии и письма, и всегда печально и с любовью рассказывает о нём: «Будучи грамотным, Капитон быстро находил работу. Он любил читать классику, знал произведения многих российских поэтов и писателей, зачитывался ими подолгу, посвящал им стихи. Он писал, рисовал, мог бы стать известным художником. Но не было средств, а комендатура не позволяла уезжать из мест поселения. И всё же Капитон как-то сорвался и поехал в Ташкент. Он ездил всего лишь за красками для работы, но его настиг «чёрный воронок» и увёз на 25 лет каторжных работ ГУЛАГа, где он основательно подорвал своё здоровье».

О том, что испытал и как выжил их старший брат Капитон, Макка долго не рассказывала и только в последние годы поделилась об этом с нами. Рассказала она о жизни Капитона Чахкиева и всей семьи и на встрече, которая была организована в Национальной библиотеке Ингушетии имени Джемалдина Яндиева в 2019 году.

«Заключённые занимались самыми тяжёлыми работами на рудных источниках. Голодали. Радовались болезням, чтобы скорей покинуть этот мир. ...Как-то началась забастовка. Их выстроили в ряд и стали требовать приступить к работе. Послышались залпы. Люди стали падать один за другим. Упал и измождённый Капитон. Врач-грузин узнал, что это кавказец, что жив он. «Лежи как мертвый, ночью заберу», — только и сказал он чуть слышно.

Капитон прожил у этого грузина в подвале три года, писал картины. Затем тот подготовил для него документы и отправил его во Фрунзе, где к тому времени жили его родные. Так дважды возвращался наш Капитон из небытия, дважды заново рождался», — светится лицо Макки, которая вспоминает его мудрые наставления и слова, ставшие народными.

Отношения братьев и сестёр в их семье до самой смерти были самые тёплые. Как старший в семье, Капитон всегда находил нужные слова, делал мягким тоном наставления младшим. В одном из писем он писал Макке: «Жизненно важный вопрос решать может только тот, кто совершает действие... Прежде чем что-то предпринять, обдумай всеми силами своей мысли. Не забывай, родная, что самая добрая душа любит тебя для себя, а не для тебя, поэтому учись видеть».

Макка видит и ценит доброе отношение соседей, гордится успехами детей, внуков и сердечно встречает друзей. Мы сроднились с ней душой и радуемся общению, как и в первый день нашего знакомства.