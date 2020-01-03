Остается тревога
Магомет-Тагир Барахоев: «Надо быть бдительными и ответственными всегда и везде»
В новогодний вечер 31 декабря в столице нашей республике Магас на посту ДПС было совершено нападение, в результате чего погиб инспектор ДПС Зелимхан Кокорхоев. Еще три сотрудника получили ранения. Убит один из нападавших. Таков результат.
Сегодня четвертый день как случилась трагедия, которая ни кого не оставило равнодушным. Велика скорбь и боль. Но люди понемногу стали приходить в себя. Но остается тревога, и есть проблема.
Как видится эта ситуация сегодня в обществе мы выяснили у одного из уважаемых старейшин Ингушетии, 84-летнего Магомет-Тагира Барахоева.
— Общество, конечно же, осуждает такого рода преступление, никак и ничем не связанное ни с религией, ни с традициями, не объяснимое никакими другими мотивациями, — сказал старейшина. — Налицо заблудшие подростки 18 — 20-ти лет. Тяжелая потеря и большая утрата для семьи, потерявшей сына, мужа и отца четырех детей, да и для всего общества. Тяжкое наследие оставили преступники и своим родным и близким. Никогда родители не желали бы такой участи своим детям. Люди в волнении и обеспокоенности за будущее. И это понятно. Нам остается лишь делать выводы. Надо быть бдительными и ответственными во все времена и везде — дома, на работе и на улице.
Баьйначарна Дала гешт долда!
Напомним, что 31 декабря было совершено нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. Погиб инспектора ГИБДД Зелимхан Кокорхоев. Трое полицейских получили ранения различных тяжестей. Среди нападавших ликвидирован на месте 18-летний Микаил Мизиев, а 23-летний Ахмед Имагожев находится в Ингушской республиканской больнице.