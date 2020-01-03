Сегодня четвертый день как случилась трагедия, которая ни кого не оставило равнодушным. Велика скорбь и боль. Но люди понемногу стали приходить в себя. Но остается тревога, и есть проблема.

Как видится эта ситуация сегодня в обществе мы выяснили у одного из уважаемых старейшин Ингушетии, 84-летнего Магомет-Тагира Барахоева.

— Общество, конечно же, осуждает такого рода преступление, никак и ничем не связанное ни с религией, ни с традициями, не объяснимое никакими другими мотивациями, — сказал старейшина. — Налицо заблудшие подростки 18 — 20-ти лет. Тяжелая потеря и большая утрата для семьи, потерявшей сына, мужа и отца четырех детей, да и для всего общества. Тяжкое наследие оставили преступники и своим родным и близким. Никогда родители не желали бы такой участи своим детям. Люди в волнении и обеспокоенности за будущее. И это понятно. Нам остается лишь делать выводы. Надо быть бдительными и ответственными во все времена и везде — дома, на работе и на улице.

Баьйначарна Дала гешт долда!

Напомним, что 31 декабря было совершено нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. Погиб инспектора ГИБДД Зелимхан Кокорхоев. Трое полицейских получили ранения различных тяжестей. Среди нападавших ликвидирован на месте 18-летний Микаил Мизиев, а 23-летний Ахмед Имагожев находится в Ингушской республиканской больнице.