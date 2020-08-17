Но лес прекрасен не только по своему естественному происхождению. Оказывается, за ним следят и о нём заботятся. Есть такая область в народном хозяйстве, которая занимается охраной и облагораживанием наших лесных массивов. Называется оно — лесное хозяйство, и работают здесь люди, посвятившие себя этому благородному занятию. Они просто не мыслят себя уже в другой профессии, хотя где-то терпят неудобства, и в материальном плане их особо не балуют, но живут в радости и в гармонии с природой.

Один из таких героев Магомед Джабраилович Яндиев, проработавший в лесной отрасли 45 лет.

Родился Магомед Джабраилович 24 марта 1954 года в ссылке, в Алма-Атинской области, в местечке Малая станица, где проживали в годы депортации его родители: отец — Джабраил Магомедович, проработавший всю жизнь в торговой отрасли, бывший заведующий торговым отделом Малгобекского райпо; и мать — Комета Арсанова, посвятившая себя многодетной семье, домашнему уюту и гостеприимному очагу.

В 1960 году семья вернулась на родину и поселилась в Малгобеке. Здесь в 1971 году Магомед окончил среднюю общеобразовательную школу № 18. По окончании учебного заведения выбор будущей профессии был сделан по рекомендации родственников по матери, Ахмеда и Хамида Арсановых, которые работали в лесном хозяйстве. Ахмед Багаудинович был заместителем министра лесного хозяйства Чечено-Ингушетии, а Хамид Алиевич работал лесничим в Урус-Мартановском лесничестве.

В 1971 году Магомед поступил в Белорусский лесотехнический институт имени С. М. Кирова, преобразованный позже в Белорусский технологический институт. Тут впервые, можно сказать, он познакомился с той сферой, где ему предстояло работать долгие годы. На практике студенты часто бывали в белорусских лесах.

«А леса там в основном хвойные, воздух необыкновенно свежий, запах особенный, идёшь по мягкой хвойной подстилке, — говорит он, — солнце не печёт, дышишь полной грудью, слушаешь трели птиц, трогаешь чешуйчатые стволы деревьев и словно наполняешься их энергией, и отдыхаешь от суетного городского мира».

Да, он полюбил лес.

В 1976 году дипломированный специалист едет по направлению в Азербайджанскую Советскую Социалистическую Республику. Здесь в Агджабединской лесомелиоративной станции он получает свой первый самостоятельный трудовой опыт ведения лесного хозяйства. А если быть точнее, он работает участковым инженером в большом питомнике, площадью 200 гектаров, где выращивали деревья культурных сортов и других пород, такие как ясень, клен, липа. Там же был участок, на котором выращивали хлопок, как основную сельскохозяйственную культуру Азербайджана.

Через полгода Магомед вернулся в родную республику. За небольшой период, будучи экономистом в Ачхой-Мартановском механизированном лесном хозяйстве, молодой специалист сумел показать свои профессиональные качества и добросовестное отношение к трудовым обязанностям, за что руководство решило ему поручить более ответственный участок деятельности. Так, с 1977 по 1990 год он в руководящих должностях среднего звена лесного хозяйства Чечено-Ингушской АССР.

В тяжёлых 90-х годах, когда стала рушиться вся экономика страны, досталось и лесному хозяйству. Кризис в этой отрасли заставил Магомеда Яндиева искать себе другую работу. Так, чуть более двух лет он трудился в налоговой структуре Старопромысловского района города Грозного. Но желание работать в лесной отрасли ни на одну минуту не покидало его, и как только в возрождённой Ингушской Республике стали формироваться новые органы власти, в том числе и структура лесного хозяйства, он вернулся в свою обитель.

В 1993 году Магомед устраивается на работу в должности начальника планово-экономического отдела сформированного Управления лесного хозяйства, которое в скором времени преобразуют в Комитет лесного хозяйства.

С 1997 года по 2014 год Магомед Яндиев работает на ответственных должностях. Первые два года как заместитель председателя Комитета лесного хозяйства по экономическим вопросам, потом заместителем непосредственно по вопросам ведения лесного хозяйства. Само лесное хозяйство в разные годы проходило несколько реорганизаций, сформировывалось то в отдельную структуру, то переходило в распоряжение родственной отрасли.

Но, независимо от этого, сущность и объём работы, а также ответственность за выполнение порученного дела оставались обязанностью одного из руководителей лесного хозяйства. Все эти годы Магомед занимался управленческой и хозяйственной деятельностью по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов и лесоразведению.

Мы попросили Магомеда Яндиева рассказать немного о том, чем он занимался многие годы. Оказывается, наши леса не просто радуют глаз, за ними следит целая отрасль и дочерние подразделения, вплоть до противопожарной службы.

Одно из дел лесного хозяйства — воспроизводство леса. Как нам пояснил специалист, оно подразумевает воссоздание деревьев после рубок, пожаров и вообще там, где они недавно были. Есть ещё и другое занятие, не менее важное — лесоразведение. Это создание новых лесов там, где их в обозримом прошлом не было.

Также работники этой отрасли проводят санитарно-оздоровительные мероприятия — это комплекс мер, направленных на поддержание лесов, снижение потерь от вредителей и болезней леса и иных негативных воздействий природного и антропогенного характера. Кроме этого, они очищают лесных насаждений от захламленности, проводят выборочные санитарные рубки и многое другое.

То есть труженики лесного хозяйства заботятся о том, чтобы лес не исчез и не деградировал, а сохранялся как источник различных материальных и нематериальных благ очень надолго или навсегда.

Кстати, люди использовали леса на протяжении всей истории развития человеческой цивилизации, то есть на протяжении, по меньшей мере, нескольких миллионов лет. И в течение большей части этого времени не было не только лесного хозяйства, но и нужды в нем. Нужда в лесном хозяйстве появилась лишь чуть более трехсот лет назад, когда в наиболее развитых странах сформировался острый дефицит древесины, и стало понятно, что без правильного использования леса уже обойтись невозможно.

— Сегодня трудно переоценить значение этой отрасли для развития экономики нашего региона и страны в целом, — говорит Магомед Яндиев. — Именно от ее состояния напрямую зависит качество жизни каждого человека. Прежде всего, чистота воздуха, воды и, в целом, — здоровья и жизненного потенциала.

В 2014 году Магомед Яндиев оставил должность заместителя председателя Комитета лесной промышленности в связи с уходом на пенсию, но работать продолжает. Он теперь главный инженер в Сунженском специализированном лесопожарном центре, который входит, как подведомственная организация, в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия, образованного в 2018 году путем слияния Комитета по лесному хозяйству, Комитета по экологии и природным ресурсам и Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

— В задачу нашего центра входит охрана лесов от лесных пожаров, — говорит Магомед Яндиев, — а это подразумевает под собой создание и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов, устройство и прочистку противопожарных минерализованных полос, установку шлагбаумов, устройство преград для проезда транспорта, установку и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности.

Мы проводим также мониторинг пожарной опасности в лесах и наземное патрулирование территории. Тушим пожары, причиной которых у нас в основном является человеческий фактор. Особенно в сезон сбора черемши. В эту пору бывает холодно, собиратели жгут костры. А в лесу сухая трава начинает тлеть, и оттуда возникают пожары. Наши инспектора следят за этим зорко. Мы стараемся пресечь такие очаги вовремя. Помимо этого, мы привлекаем к работе на время сезона лесопожарных сторожей.

Так, в прошлом году, в декабре, было несколько возгораний. Как раз шёл сбор черемши, и снега на тот момент не было. Руководство Москвы посмеивалось с недоразумением, когда мы подавали отчёты, что в декабре у нас бывают возгорания.

Мы занимаемся и посадкой. В последние годы у нас маленькая посадка, раньше лесное хозяйство высаживало до тысячи гектаров. Где-то в 90-х годах вырубали много леса, и мы параллельно высаживали деревья в лесу и на пустырях. В нашем регионе произрастает ценная порода деревьев. Это бук — наша главная порода, потом ясень, клён и т. д. Сейчас мы проводим лесоразведение террасированием на Терском хребте для закрепления почвы. Сажаем акацию, она и почву хорошо закрепляет и широко востребована в наших краях как медоносное дерево.

Центр проводит и санитарную рубку, но не для промышленных целей, а выборочную. Убираем кривые, гниющие, больные растения, чистим лес от захламленности, делаем прочистку, также защищаем лес от вредителей и насекомых.

Техникой мы оснащены хорошо, но не хватает специализированных машин в условиях пересеченной, горно-лесистой местности. А так справляемся, подключаем в случае надобности трактора и гужевой транспорт.

В целом экологическое состояние лесов Республики Ингушетия можно признать удовлетворительным.

— А не надоело вот так по лесам, уже без малого полвека? — поинтересовались мы у своего собеседника.

— Да нет, привык уже здесь, — говорит он. — Можно сказать, врос корнями в своё дело, как дерево. Заниматься тем, чем ты привык, становится частью твоей жизни.

В разные годы Магомед Яндиев занимался и общественной деятельностью. В советские времена успел побывать членом Компартии и заместителем руководителя партийной организации. Долгие годы был председателем профкома Министерства лесного хозяйства Чечено-Ингушетии.

За многолетний труд Магомед Джабраилович награждён почётными грамотами от Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации, парламента и правительства Республики Ингушетия и многочисленными благодарностями и грамотами.

В личной жизни у нашего героя тоже всё складывается гармонично. В браке он с женщиной из уважаемой семьи, Мариям Мислауровой. У них двое сыновей и дочь. Все уже живут самостоятельной жизнью, имеют свои семьи и радуют бабушку с дедушкой подрастающими внуками.

— Жизнь, можно сказать, сложилась, — говорит он, — всё, что я хотел, Всевышний мне дал.