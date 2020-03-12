И немудрено: ведь изменения, которые вносятся в главный Закон страны, касаются не только политических аспектов жизни государства, но и (в большей степени) социально-экономической составляющей жизни миллионов россиян.

Тем не менее, одна из поправок, предложенных Президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение во время последнего послания Федеральному собранию (всего же их, вместе с инициированными общественностью — более 1300), а именно — введение запрета на иностранное гражданство и вида на жительство для председателя правительства, министров и глав федеральных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей — вызвала, судя по разным опросам, единодушное одобрение у населения страны. Что по этому поводу думают сами потенциальные претенденты на упомянутые должности мы вряд ли узнаем.

— Наличие иностранного гражданства или вида на жительства за рубежом у высших должностных лиц страны — ни что иное, как страховка от возможных рисков в жизни, — делится своими мыслями с газетой «Ингушетия» общественный деятель Магомед Бекмурзиев.

— Именно так это воспринимается простыми людьми, и в обратном, их не переубедишь. Обычный россиянин видя, что дети тех, кто ежедневно с телеэкранов и газетных страниц учит их «любить Родину» учатся, отнюдь, не в вузах своей страны, что они сами лечат свои болячки в дорогих иностранных клиниках, не доверяя отечественным, проводят отдых в «куршавелях», держат свои счета не в рублях, а валюте, — вот, зная обо всем этом, у людей, естественным образом, появляется недоверие к их словам и поступкам.

А недоверие — это самое страшное. Лицемерие и двойные стандарты, особенно если их демонстрируют «охранители» нашей «суверенности» и независимости рождают в сердцах простых россиян самые недобрые чувства. Значит, эти облаченные высшей властью деятели не связывают свое будущее со своей страной, не видят перспективы ее развития и в любой момент, грубо говоря, готовы «соскочить» отсюда.

Я бы, к поправкам добавил еще и запрет иметь собственность за рубежом у этих лиц. Но, ее, к сожалению, отклонили. Конечно же, я не против наличия всех этих благ у людей. Но, каждый, перефразируя пролетарского писателя, должен сделать выбор: «с кем вы?».

Упомянутые в этой поправке должности, предполагают наличие государственного подхода к своей работе, деятельности. Только государственники, в прямом смысле этого слова, должны находиться на этих должностях. И никак иначе.

Напомним, что Конституция России была принята на референдуме 12 декабря 1993 года. Конституция состоит из 9 глав, из которых 1-я, 2-я и 9-я неизменяемы. Главы 3-8 могут изменяться. Для этого нужно согласие субъектов Федерации, Государственной Думы, Совета Федерации, Президента.

В послании Федеральному собранию 15 января 2020 президент Российской Федерации В. Путин предложил внести в Конституцию Российской Федерации несколько поправок и вынести их на всенародное голосование.