Говорят, что слова благодарности и признательности, сказанные с добрыми намерениями, обладают мощной энергетикой и способны материализоваться не только в хорошие эмоции, но и в прекрасное самочувствие. А такие слова, как «спасибо», «пожалуйста», «извините», называют даже «волшебными», потому что они обладают магическими свойствами.

Но, к сожалению, в современной динамичной жизни нам так не хватает этих настоящих чувств благодарности и радости, что во многих странах мира решили учредить специальный праздник — День «спасибо» — именно в начале года, чтобы человек мог на целый год зарядиться положительной энергией и не забывал, что благодарить нужно не только людей, которые сделали ему что-то хорошее, но и свою жизнь, с надеждой на ответные «дары» и приятные изменения в будущем. Организаторы такой символической даты говорят, что большую часть благодарностей мы выражаем как бы невзначай, автоматически, потому что «так принято». И совершенно напрасно. Как утверждают психологи, лучше это делать более осознанно, вкладывая в слова благодарности их истинный смысл и немного душевности.

По словам ингушского ученого, профессора ИнгГУ Шамсуддина Хашегульгова, правила вежливости каждого народа — это очень сложное сочетание национальных традиций, обычаев и международного этикета.

— Где бы мы ни были, в какой бы стране ни находились, хозяева вправе ожидать от гостя внимания, интереса к своей стране, уважения к своим обычаям, — говорит ученый. — Тем более это касается нас, ингушей, которые по праву являются общепризнанными лидерами или законодателями «хорошего тона» на Кавказе. Поэтому для ингушей является одним из самых главных адатов благодарить людей и говорить им «баркал», что в переводе на русский язык означает «спасибо».

Необходимо отметить, что этические и нравственные нормы играли в культуре народов Северного Кавказа особенно важную роль. Складываясь и развиваясь на протяжении столетий, они способствовали духовному самосохранению и развитию нации, регулировали поведение в обществе и семье, определяли воспитание детей, взаимоотношения с соседями. У всех народов существовали свято оберегаемые моральные кодексы, совокупности норм и традиций. Таковы у ингушей во многом сохранившие свое значение «Яхьан коасташ» («Заветы приличия и достоинства»), причем определяющим нравственным стержнем горцев всегда выступали совесть, достоинство и высокие чувства ответственности и вежливости.

— Хотелось бы отметить и то, что социальная и семейная жизнь кавказских народов испокон веков базировалась на уважении и почитании старших, — говорит Хашегульгов. — И, несмотря на то, что я не этнограф, знаю, что старики были хранителями знаний, навыков и опыта, выработанных предшествующими поколениями. Поэтому и отношение к ним было особенное, и их не забывали благодарить при удобном случае. И если мы сегодня будем следовать основам тех правил и норм, которым следовали наши предки, многие проблемы, которые имеют место быть, отпадут сами по себе.

Как пишут историки, за долгие века утверждения ингушских адатов выработались своеобразные правила хорошего тона. Они были основаны на особо оберегаемом чувстве собственного достоинства и не терпели ни малейших отступлений от установленного этикета, который регламентировал поведение людей в быту, на службе, в общественных местах, на улице, в гостях и на официальных мероприятиях.

Законы и кодексы чести наших славных предков впитывались с молоком матери, они были в крови и плоти каждого. Не желающие, забывающие, а также не приспособленные употреблять в повседневной жизни слова благодарности всегда считались и поныне считаются невоспитанными людьми, позорящими себя и своих родителей.

К великому сожалению, приходится констатировать, что, находясь в плену ложных ценностей, мы не осознаем и совершенно не умеем ценить, насколько нам повезло с моралью и духом предков, не развиваем в себе эти качества, а наоборот, гасим, с каждым днем все больше растворяясь в чуждой нам масс-культуре Запада. Нет никакого сомнения в том, что если мы растеряем этот главный дар наших отцов, созданный духовным трудом сотен поколений, наши потомки нам не простят.

В наше непростое время быть взаимно вежливыми становится все сложнее, однако именно так строится конструктивный диалог и приятное общение. И, конечно, это касается общения между пациентом и доктором в поликлиниках и больницах.

Не могу утверждать на все сто процентов, что это так на самом деле, но существует такая притча, что по исламу считается дурным тоном, если пациент после окончания лечения не отблагодарит своего лечащего врача. Это может быть небольшой сувенир или подарок от чистого сердца за тот труд и силы, которые потратил врач во время лечения больного.

Очень часто, к сожалению, мы забываем, что врачи — это такие же обычные люди, у которых, кроме работы, также имеется своя личная жизнь. Поэтому врачам и медсестрам так необходима признательность больных, особенно сейчас, когда мы пребываем в объятиях новой вирусной атаки под названием Ковид-19.

Ключевым же применением символа признательности является искреннее пожелание человеку защиты высших сил. Теплые и доброжелательные отношения между людьми — это один из методов укрепления братства и просто хороших отношений.

В первую очередь, конечно, за все нужно благодарить Аллаха, ведь никто и ничего не сможет сделать без Его дозволения, но и забывать людей тоже не следует. Мусульмане всего мира стараются жить по сунне — правилам и нормам, которым следовал Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), то есть совершать богоугодные дела, одно из них — это благодарить человека.

В Коране есть много примеров, где говорится о важности произнесения слов благодарности в ответ на услугу или приятные слова. И это потому, что благодарность — очень важная составляющая мусульманской веры. Без благодарности, как людям, так и Всевышнему Аллаху, наша вера просто не может быть совершенной. В благодарности заключены важнейшие проявления веры: смиренность, терпение и довольство. Поэтому для мусульманина очень важно воспитывать в себе данное чувство.

Неумение же или нежелание благодарить — это одно из отрицательных свойств характера некоторых людей, которое влечет за собой холодность в отношениях, а порой и разрыв этих отношений, в то время как благодарность и признательность вселяет в сердца людей дружбу и любовь, укрепляет их связи и взаимоотношения.

Верующий должен знать, что нежелание благодарить Аллаха и людей оскверняет душу, лишая человека духовности, ослабляет его моральные качества, уничтожает в нем божественный свет. Исламские богословы утверждают, что склонность к выражению благодарности в отношении источника благ и милостей присуща всем без исключения людям, все люди появляются на свет с подобной склонностью. Их сотворил такими Всевышний Аллах, для того чтобы они, пользуясь бесконечными благами, стремились найти и познать источник этих благ.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) отзывался о неблагодарности как об одном из самых опасных грехов: «Неблагодарность — грех, последствия которого настигают человека быстрее последствий всех иных грехов». Также имам Али говорил: «Неблагодарность влечет за собой неудачи в жизни и пропадание благ». Поэтому исламские богословы не устают повторять, что наилучшей признательностью рабов Божьих по отношению к Аллаху является использование всех дарованных Им благ для тех целей, для которых Он их создал.

Учитывая всё это, вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений, говорите друг другу «спасибо», и не важно, на каком языке оно будет звучать, главное, чтобы вы дарили людям частицу своего душевного тепла от всего сердца. Не ограничивайте употребление этого замечательного слова только в праздники, пусть естественный знак уважительного отношения к окружающим войдет в вашу повседневную жизнь, и всем нам от этого будет только лучше!