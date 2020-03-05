Одна из них гласит: «трудом праведным не наживешь палат каменных». Не правда ли, точно сказано? Но, правда и в том, что это очень обидно осознавать. Утешает одно: труд, в данном случае физический, не приемлет стыда и позора.

В советское время труд был возведен в ранг государственной идеологии. Его символами были радостные лица рабочих и колхозников, смотревших на нас с плакатов. Сегодня, трудяги, которые чистят наши улицы и убирают за нами мусор, прячут свои лица под медицинскими масками. Нет — не от короновируса: они боятся упреков в свой адрес, мол, таким «постыдным» делом заняты. Хотя и отмахиваются выдуманными причинами такого «камуфляжа», дескать, «от пыли спасаемся» и т. п.

— Мне некого стыдиться, — признается «Ингушетии» 83-летняя Лиза Берсанова. — Почти четверть века я работаю в ЖКХ г. Назрани. — До этого 17 лет трудилась на трикотажной фабрике, 10 лет — библиотекарем в школе родного села Яндаре, занималась общественной работой, шесть лет являлась заседателем народного суда, куда в советское время меня отрядила прокуратура.

В общем, есть, что добром вспомнить. К честному труду приучила и своих детей. Сегодня, к сожалению, физический труд не в чести. Молодежь, не вся конечно, зачастую чурается работы. Все дело — в воспитании. Если родители с младых ногтей приучат своих детей к пониманию того, что стыдиться физического труда, по меньшей мере, глупо, тогда и не будет к нему такого пренебрежительного и чуть ли не презрительного отношения.

У нашего народа всегда считалось постыдным бить баклуши, лодырничать, побираться и просить милостыню. Бездельников выставляли на посмешище, что всегда считалось позором. В советское время был даже закон, привлекавший к ответственности тунеядцев. А сегодня слыть трутнем не зазорно, многие хотят иметь материальные богатства, не прикладывая малейших усилий, стремятся жить за чужой счет.

Лиза Чориевна — дочь Чора Хожалиевича Бакаева, пользовавшегося в свое время огромным уважением среди ингушей. Но доброе имя, как известно, в нашем обществе живет долго, передаваясь из поколения в поколение. Равно — как и дурная слава. Он был главой села Яндаре до и после сталинской депортации. В этой пожилой, но сильной во всех смыслах женщине чувствуется старая, интеллигентская закалка и, несмотря, на свой, прямо скажем, «малотрудоспособный» возраст она не ропщет на судьбу и с раннего утра (и в зной и стужу) наводит лоск в культурной столице нашей республики. За зарплату — в 11 тысяч рублей! И кому, скажите, должно быть стыдно?! Любой труд благороден, если он приносит пользу людям, обществу. Стыдно же должно быть тем, кто его не ценит.