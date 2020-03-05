Профессия

О ложном стыде

Любой труд благороден, если он приносит пользу людям

0
Лиза Берсанова

Удивительное явление, все-таки, эти пословицы и поговорки. Народ сочинял их в течение веков, наблюдая за разными событиями и моментами в своей жизни, обдумывая увиденное и, облекая его в короткие, мудрые изречения.

Одна из них гласит: «трудом праведным не наживешь палат каменных». Не правда ли, точно сказано? Но, правда и в том, что это очень обидно осознавать. Утешает одно: труд, в данном случае физический, не приемлет стыда и позора.

В советское время труд был возведен в ранг государственной идеологии. Его символами были радостные лица рабочих и колхозников, смотревших на нас с плакатов. Сегодня, трудяги, которые чистят наши улицы и убирают за нами мусор, прячут свои лица под медицинскими масками. Нет — не от короновируса: они боятся упреков в свой адрес, мол, таким «постыдным» делом заняты. Хотя и отмахиваются выдуманными причинами такого «камуфляжа», дескать, «от пыли спасаемся» и т. п.

— Мне некого стыдиться, — признается «Ингушетии» 83-летняя Лиза Берсанова. — Почти четверть века я работаю в ЖКХ г. Назрани. — До этого 17 лет трудилась на трикотажной фабрике, 10 лет — библиотекарем в школе родного села Яндаре, занималась общественной работой, шесть лет являлась заседателем народного суда, куда в советское время меня отрядила прокуратура.

В общем, есть, что добром вспомнить. К честному труду приучила и своих детей. Сегодня, к сожалению, физический труд не в чести. Молодежь, не вся конечно, зачастую чурается работы. Все дело — в воспитании. Если родители с младых ногтей приучат своих детей к пониманию того, что стыдиться физического труда, по меньшей мере, глупо, тогда и не будет к нему такого пренебрежительного и чуть ли не презрительного отношения.

У нашего народа всегда считалось постыдным бить баклуши, лодырничать, побираться и просить милостыню. Бездельников выставляли на посмешище, что всегда считалось позором. В советское время был даже закон, привлекавший к ответственности тунеядцев. А сегодня слыть трутнем не зазорно, многие хотят иметь материальные богатства, не прикладывая малейших усилий, стремятся жить за чужой счет.

Лиза Чориевна — дочь Чора Хожалиевича Бакаева, пользовавшегося в свое время огромным уважением среди ингушей. Но доброе имя, как известно, в нашем обществе живет долго, передаваясь из поколения в поколение. Равно — как и дурная слава. Он был главой села Яндаре до и после сталинской депортации. В этой пожилой, но сильной во всех смыслах женщине чувствуется старая, интеллигентская закалка и, несмотря, на свой, прямо скажем, «малотрудоспособный» возраст она не ропщет на судьбу и с раннего утра (и в зной и стужу) наводит лоск в культурной столице нашей республики. За зарплату — в 11 тысяч рублей! И кому, скажите, должно быть стыдно?! Любой труд благороден, если он приносит пользу людям, обществу. Стыдно же должно быть тем, кто его не ценит.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Женщины, они как пуговки, на них все держится!
В Ингушетии планируется создать дорожную карту для поддержки МСП
Недопустим поверхностный, бюрократический подход в обеспечении безопасности людей — Калиматов
Глава турецкой диаспоры в Ингушетии: «Мы никогда не пойдем против своей страны — России»
Мэр Карабулака не намерен мириться с объектами незавершённого строительства в центре города
В Ингушетии планируют возобновить работу простаивающей швейной фабрики
Назначен новый руководитель «Ингушрегионводоканала»
В Ингушетии выявлено меньше всего денежных знаков, имеющих признаки подделки
Работникам «Ингушавтотранса» решили выдать зарплату за несколько месяцев после вмешательства прокуратуры
Депутат Госдумы Валерий Газзаев назвал Зелимхана Бакаева одним из лучших игроков национального чемпионата
Ингушские сотрудники Росгвардии посетили ветерана ВОВ Камбулата Гайсанова

Главное

Яндекс.Метрика

 