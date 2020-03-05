Личность

Хранительница духовности и нравственности

Лидия Болгучева о себе и о предназначении женщины на земле

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Лидия Болгучева

Лидия Дзияутдиновна Болгучева, заслуженный учитель Республики Ингушетия, отличник просвещения, мама и заботливая бабушка.

Родилась Лидия Дзияутдиновна в 1952 году в ссылке, в городе Кокчетаве Казахской ССР. Росла она в большой семье, где было восемь детей и любимый дедушка Иса Муст-Хаджиевич Балаев, образец благородства и порядочности, мудрейший старец с приятной внешностью и благородными чертами.

Отец — Дзияутдин Исаевич был грамотным, образованным человеком, аристократического уклада и внутреннего благородства. Учился он до высылки в лётном училище, откуда его забрал старший брат, мотивируя тем, что не хочет отдалять его от семьи и от традиций. Мама — Пятимат Эглоевна Хамхоева, была женщиной высоких нравов, светлым, открытым, безупречно искренним человеком.

Начальную школу Лидия окончила в Казахстане, потом семья вернулась на родину. Здесь в Нестеровской школе она и училась. Была пионеркой, потом комсомолкой, принимала активное участие в общественной жизни школы, выполняя возложенные на неё обязательства с чувством долга и ответственности, будучи председателем совета дружины и секретарём комсомольской организации.

После окончания школы Лидия поступила в Педагогический институт на физико-математический факультет в Грозном. Но вскоре учёбу пришлось оставить. Она вышла замуж за Болгучева Борха и уехала в Архангельскую область. После возвращения домой, будучи уже матерью четверых детей, она вновь поступила на тот же факультет и стала работать школьным педагогом.

Жизнеутверждающий оптимизм

Лидия Дзияутдиновна очень интересный собеседник, можно сказать кладезь неисчерпаемых мыслей и умозаключений, венцом которых является добродетель. Женственность и какая-то внутренняя интеллигентность являются отличительными чертами её характера. От неё исходят лучи особой притягательности, в ней особый шарм и очарование, которое продиктовано состоянием внутренней гармонии, пребывания в ладу с самим собой и со всем сущим.

Общение с ней — это огромный поток доброй и заряжающей энергии. Она непринуждённо делится с нами своими познаниями мира, своим неповторимым жизнеутверждающим оптимизмом.

Наша героиня о предназначении женщины

Первое, что должно быть заложено в женщине — это высокие требования к себе и снисходительность к окружающим, считает Лидия Дзияутдиновна. Любовь, отзывчивость, сострадание, благородство делают женщину красивой. В век технических скоростей, понижения нравственности и интеллекта, она держит этот мир, являясь хранительницей духовности. На ней лежит особая ответственность — сеять доброе, вечное. Это святейшее назначение женщины на земле, одной из самых прекрасных творений, созданных Всевышним.

Её предназначение воспитывать достойных мужчин, государственных мужей и дочерей. А это значит, что ей самой надо стремиться к совершенству, освобождаться от безнравственности, алчности, злобы и зависти. Развивать, прежде всего, в себе, а потом в детях, заложенные Всевышним чувства сострадания, долга, ответственности, благодарности и благородства.

Семью можно считать благополучной, если она изначально строится на взаимопонимании, уважении и любви. Чаще всего это благополучие создаёт женщина-мать, которая своим теплом, заботой и участием консолидирует всех членов семьи в одно единое, неразрывное целое. Вектором успеха здесь служит личный пример, отношение к жизни, к человеческим ценностям.

Я старалась быть хорошей матерью, ответственной и добросовестной. Но совершала ошибки. К сожалению, никто из нас не может этого избежать. Требовала от своих детей одинаковых знаний и одинакового мышления. А так не бывает.

Я это стала понимать, познавать эти истины и стала исправляться. Потом, выйдя уже на работу, этот опыт, безусловно, я использовала. Мои собственные дети стали теперь частью моих учеников, которым я отдавала столько же сил и времени. Я просто не имела права проводить между ними грань. Моя преподавательская деятельность и личная жизнь, долгие годы оставались для меня неразделимыми. Дети и ученики не разочаровали меня. Мне очень повезло, я счастливый учитель и счастливая мама.

И это не просто слова. Четверо взрослых детей Лидии Болгучевой окончили на золотые медали школу и университеты на красные дипломы. Они работают в строительстве, в банковской сфере и в медицине. Двое из них кандидаты наук. Но главное их достижение — они состоялись как личности, создали хорошие семьи и подарили бабушке добрых и заботливых внуков. А ученики разбежались по всему миру, стали известными и почетными людьми, достойными отцами, матерями и членами общества, которые не теряют связи и сегодня со своей любимой наставницей.

Лидия Дзияутдиновна о главном в педагогической работе

Я всегда мечтала стать учителем, и избранная профессия сделала меня счастливой. К занятиям я готовилась тщательно. Знания, культура, воспитание нравственности — всё это идёт в школе в совокупности. Нам Всевышний доверил человеческие души, и мы просто обязаны быть компетентными, быть величайшими управителями и врачевателями детских душ. Я читала психологическую литературу, художественные книги, чтобы провести с пользой классные часы, вызвать в ребёнке различные чувства.

С детьми надо быть весьма корректными и осторожными. Детские души очень ранимы. Им нельзя лгать, с ними нельзя фальшивить. Фальшь отнимает у них доверие. Нельзя унижать и оскорблять ребёнка. В нашей работе надо следовать главному принципу «не навреди». Опыт приходит с годами, посредством извлечения уроков из своих и чужих ошибок. К примеру, после многих лет своей педагогической деятельности я научилась правильно выставлять оценку «два», которая вызывает у учащихся очень сильный стресс. Я, обнимая ребёнка, говорила, что «два» ставлю не тебе, а за урок, который ты не выучил. И от этого я достигала таких результатов, которых и сама не ожидала. Дети подтягивались, становились доверчивее. А доверие объединяет людей.

Надо понимать, что мы разные, и дети разные, и восприятие тоже. И, разумеется, способности к знаниям. Мы друг друга дополняем в этом мире. Кто в чём силен. Такими нас задумал Всевышний. Моя задача была раскрыть личность ребёнка, развить хотя бы одну способность ученика.

Лидия Дзияутдиновна учитель с 32-летним стажем. Уникальнейший человек, бесконечно деликатный и принципиальный одновременно, говорят о ней в один голос бывшие ученики. Самое ценное в ней — это безмерное соучастие и уникальная способность не ломая характеры, раскрывать индивидуальность ребёнка, помогая тем самым каждому состояться как личности. Сегодня она на заслуженном отдыхе и прекрасно чувствует себя в окружении внуков.

Мысли о пожилом возрасте

Старость, пожилой возраст — это как заключительный аккорд. В пожилом возрасте человек узнаёт всё в новом ключе. Он познаёт, что такое пожилой возраст, и что этот возраст от него требует. Потому что в каждом цикле, в каждой вехе жизненного пути, человек должен понимать, что общество ждёт от него определённой отдачи. У него есть какие-то обязательства, а с возрастом они более серьёзные. Человек с годами должен приносить совершеннейшую истину, должен к ней стремиться, должен раздавать просто от души любовь и ласку, должен оставаться достойным человеком. В этом есть соль и суть.

Сегодня я говорю это с высоты прожитых лет, более осмысленно, смотря на каждый штрих, каждый шаг пройденной жизни.

Линия жизни

Поэзия — это состояние моей души, моё мироощущение, мировосприятие. Впервые потребность писать я ощутила тогда, когда у меня появились внуки. Своей чистотой и открытостью они разбудили во мне поэтические мысли, через которые я как бы анализирую свой пройденный путь, стала выдавать то, что зрело во мне годами.

Каждое моё произведение есть некое философское осмысление жизни, что-то меня наводит на эти мысли, да так, что не могу потом это не написать.

Суждения, изречения, мысли в поэтической прозе поэтессы очень выразительны и содержательны. Вот, к примеру, некоторые из них: «Ты совершай поступок из расчета, задав программу только на добро», «Ждать вознаграждение за добро, так же пагубно, как творить зло», «Копите ум смолоду, чтобы к старости хватило на мудрость», «Ребенок для меня есть смысл жизни. Все, что отдал, он возвращает вновь. Как важно вызвать состраданье в чаде. Как важно подарить ему любовь!». Хочется привести здесь и строки, посвящённые матери:

В её улыбке искренность светилась.

Чужую боль носила, как свою.

И слёз от сострадания не стыдилась.

Её отзывчивость янтарную храню.

Работая душой в семье бывало,

Дружила с мерой, преданной была.

Любовь, признание людей снискала,

Роскошной, доброй, строгою была.

P. S: Я благодарна Всевышнему за каждый миг прожитой жизни. За семью, детей, учеников и моё общество. Мы все где-то заблуждаемся, в чём-то сомневаемся, но если идём по жизни с чистыми помыслами, то она выводит нас из состояния неуверенности.

Вот таким образом я и старалась выстраивать свою линию жизни. Не знаю, как это у меня получилось, но сегодня с высоты прожитой жизни я могу сказать, что я счастлива.

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