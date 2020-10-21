Люди понимали, что с приходом воды на поля, сенокосы и пастбища будет снята проблема неустойчивых урожаев. Объект стал поистине всенародной ударной стройкой, в которой принимали участие представители самых разных национальностей из близлежащих сёл и далеких окраин. Сооружали канал вручную, почти без техники: имелось всего два трактора-рыхлителя и один экскаватор, и тот получили только в 1935 году. Все население от зари до ночи рыли лопатами землю и вывозили ее на арбах. Строительство шло полным ходом.

Здесь же работал Николай Николаевич Маликов. Рассказала нам о нём внучка от старшей его дочери Ольга Угодникова. Сама Ольга живёт в Астраханской области. В 1979 году после окончания Волгоградского инженерно-строительного института она по распределению попала в город Грозный. Работала поначалу в проектном институте «Чечинггражданпроект», потом на предприятии АПМ-1. Участвовала в проектировании жилых домов и внесла свой вклад в обеспечение жильём многих тружеников народного хозяйства бывшей советской социалистической республики — Чечено-Ингушетии. В 1991 году она переехала в Астраханскую область, где ныне и проживает.

Итак, её дед Николай Николаевич, о котором мы упомянули, приехал в Ингушетию в 30-х годах прошлого столетия, в годы раскулачивания. Большевики считали «кулаками» успешных земледельцев, которые из поколения в поколение трудились всей семьёй на земле, передавая опыт и знания своим потомкам. После прихода большевиков практически началась борьба за уничтожение этих крестьянских хозяйств. «Кулаками» признавались все, кто имел сельскохозяйственную технику, использовал наемный труд и занимался торговлей.

Николай Николаевич был как раз из такой зажиточной семьи, где отец, настоящий труженик, вместе со своими сыновьями всю жизнь работал от зари до зари не покладая рук. Жили они в Воронежской области. Когда в 1917 году в Санкт-Петербурге свергли царя, к ним в деревню тоже пришла революция, а следом и гражданская война. Младшие братья и сёстры Николая жили в городе. В своё время отец позаботился об их образовании, отправил в город учиться, в результате чего они стали врачами, учителями и другими специалистами. А старшему сыну Николаю достался от отца по наследству большой дом в деревне.

Он был очень спокойным и уравновешенным человеком, уважал власть, занимался своим крестьянским трудом и старался не ввязываться ни в какие политические дела. Но всё же большевикам не давал покоя его большой дом. И когда в стране в 30-х годах началась всеобщая коллективизация и процесс раскулачивания, пришли и к Николаю. А кого ещё раскулачивать, когда после революции и гражданской войны крепких домов да богатых семей на селе не осталось? Правда, его очень уважали в деревне и заранее предупредили: «Уезжай Николай, иначе завтра придём раскулачивать».

К тому времени в семье Маликовых было трое детей. Старшего сына Олега, чтобы он смог получить образование, Николай оставил у брата. А сам с женой и дочками в ту же ночь покинул родное село. Старшую дочь Нирсу через год после отъезда пришлось отправить в Воронеж к сестре, потому что у нее на Кавказе начались приступы малярии.

Итак, их путь лежал в Ингушетию. Там жил боевой друг Николая — ингуш, с которым ему довелось воевать на фронтах Первой мировой войны. Он в те годы настойчиво звал к себе Николая на Кавказ, где была, по его словам, богатая земля, удивительно гостеприимные, свободолюбивые и достойные люди. Тот ингуш (к сожалению, потомки не помнят его имени и фамилии) помог Николаю с жильём и с работой.

Вот так в 30-х годах Николай Маликов оказался на легендарном строительстве Алханчуртского канала. Работал он здесь вплоть до окончательного его завершения и немного дольше, то есть до 1940 года. Строительство Алханчуртской обводнительно-оросительной системы было завершено по акту государственной комиссии 24 августа 1939 года.

С 1940 года Николай Николаевич работал на техбазе и механиком на машинотракторной станции в Назрани. Когда началась Великая Отечественная война, его призвали на фронт. На тот момент Маликову было 53 года. На фронте он также чинил боевую технику, воевал и имел боевые награды, в том числе медаль «За оборону Кавказа». Вернулся домой сюда же, в город Назрань, где его ждала семья — жена с дочкой. Жили они в двухэтажном доме на улице Советской, 31, который снесли в 2017 году, и на его месте построили новый многоквартирный трёхэтажный дом. Тут же под окнами Маликов держал небольшую пасеку, делился с соседями хлебом, солью и, конечно же, мёдом. Анна Максимовна — жена Николая, работала на местной трикотажной фабрике.

За хорошие производственные показатели и участие в строительстве этого важного объекта народного хозяйства бывший «кулак» Николай Николаевич стал ударником социалистического труда. За годы работы он не раз награждался руководством управления благодарностями, грамотами и ценными подарками.

— В 1940 году техбаза построила для своих работников кооперативный дом, — вспоминает его внучка Ольга Угодникова. — В этот дом и привозили нас, внуков и внучек, дети Николая и Анны в пятидесятые годы. Дедушку в Назрани уважали и ценили. Идём с ним на рынок — все здороваются с дедом и радуются за него, что внуки приехали. Однажды мы попали на новогодний утренник в Назрани, который проходил в здании управления АМООС. Деток привезли из дальних сёл, где в те годы не было и детских садов. Они стояли такие скованные, стеснялись встать в хоровод, ну я и сыграла Снегурочку, развеселила их. С тех пор даже стала местной достопримечательностью.

Николай Николаевич умер в 1971 году. После его смерти дети забрали к себе Анну Максимовну. На этом, оставив о себе добрую память, и завершилась летопись жизни семьи Маликовых в Ингушетии.

История Алханчуртского канала

Алханчуртская межреспубликанская оросительно-обводнительная система (АМООС), иначе говоря — Алханчуртский канал, проходит по территории Северной Осетии, Ингушетии и Чечни в Алханчуртской долине. Водозабор канала — в реке Терек. Разделяется на Западную и Восточную ветви. Длина канала до разделения на ветви составляет 66,4 км, полная длина вместе с ветвями — 182,4 км. После постройки канала в нём стала заканчиваться река Ачалук.

Решение о строительстве канала было принято в 1924 году, а уже в 1927 году инженер М. Д. Калиманов представил в Северо-Кавказское краевое земельное управление проект строительства Алханчуртской обводнительно-оросительной системы. Проект поражал смелостью и нестандартностью инженерных решений.

Право принятия этого проекта отстоял Али Горчханов, председатель исполнительного комитета областного совета Ингушской автономной области. В последующем он и возглавил строительство канала, поэтому АМООС по праву считается его детищем. На заседании бюро был создан и утвержден Комитет правления строительства, где, как мы уже отметили, председателем был избран А. Горчханов, заместителем председателя правления — М. Калиманов, и членом правления — А. Скрыпниченко. Но присутствовать при сдаче объекта, которому он отдал все свои силы, Али Горчханов не смог. В 1937 году его арестовали по ложному обвинению органы НКВД ЧИАССР.

Масштабные строительные работы начались в 1928 году и продолжались одиннадцать лет. Плотина на головном Владикавказском участке, 46 мостов, четыре акведука, шлюзы, быстротоки, дюкеры, резервуары, перепады, тоннели и другие гидротехнические сооружения (всего их 990) стали составляющими этой рукотворной водной системы, которая и сегодня удивляет оригинальностью примененных здесь инженерных решений и точностью расчетов каждого узла. Спроектирован и возведен он был таким образом, что не только идеально вписывался в сложный рельеф местности, но и использовал его особенности, в результате чего вода подавалась на орошаемые территории самотеком, без насосных станций. Его по праву называли «жемчужиной всех ирригационных систем на Северном Кавказе».

Первым руководителем образованного в 1939 году Управления АМООС с местом нахождения в Назрани был назначен С. Самолазов. Дальнейшее развитие управление получило в конце 60-х — начале 90-х годов под руководством опытного директора И. А. Абадиева и грамотных специалистов — А. М. Ажигова и Я. О. Тангиева.