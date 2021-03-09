Звание Героя Социалистического Труда присваивалось лицам, которые своей особо новаторской деятельностью в различных областях хозяйства, научных открытий и технических изобретений проявили большие заслуги перед советским государством, содействовали подъёму народного хозяйства, науки, культуры. И давалась эта награда очень редким, но вдохновенным людям. Огромным трудом и участием в общественной жизни, своим вниманием к людям они дополняли свой образ тружеников. Когда речь идёт о женщине, получившей это звание, вдвойне приятно.

Родилась Лемка в 1918 году в селе Сагопши Малгобекского района Ингушетии. Рано осталась без родителей. Росла она вместе с двоюродными братьями и сестрами. Жизнь в целом была нелёгкой. Затем замужество, дети. Погиб муж на фронте, и для неё начались ещё более тяжёлые будни. Она стала кормильцем своей семьи и одна воспитывала малолетних детей. Вместе со всем народом перенесла Лемка тяготы депортации 1944-1957 гг. Годы её молодости были заполнены трудом.

В Кустанайской области, в с. Костерковка Щербетского района, она впервые переступили порог фермы и стала дояркой. С тех пор и связала свою судьбу с этой профессией. После возвращения на родину она работала дояркой в колхозе «Назрановский» с 1957 по 1976 гг. Дом, дети, забота, работа. И так изо дня в день. Работала прилежно, с душой относилась к животным. Быстро стала увеличивать надои молока, незаметно для себя стала известной высокой производительностью труда, умелым подходом к работе.

Но для Лемки это были обычные будни. Не очень охотливая на разговоры, она тихо и грамотно работала на своём месте. В 1964 году она стала рекордсменом по надоям молока в СССР. Казалось бы, ей есть чем гордиться, но она оставалась всё такой же скромной труженицей.

Лемка Барахоева обладала не только профессиональным мастерством, но и неким природным даром женской интуиции и народных знаний. Помимо семейных забот, в её душе находилось место всем — молодым коллегам и общественным делам.

Вскоре за особые заслуги Лемку Барахоеву рекомендовали в ряды членов КПСС. Её участие в общественной жизни постепенно стало частью её жизни. Она была делегатом ХХII, ХХIII, ХХIV, ХХV съездов КПСС с правом решающего голоса.

Была депутатом Верховного Совета СССР VII созыва 1966-1970 и VIII созыва 1970-1974 годов. Это сегодня можно просто перечислить этапы её жизни и участия. А в те годы иметь доверие такого масштаба мог не каждый. Она — женщина и мать, хорошая соседка и коллега, депутат и Герой — успевала везде и всегда.

Её приглашали на важные форумы, на культурные мероприятия. Она же старалась прислушиваться к нуждам людей: то найдёт шифер и поможет пенсионеру крышу накрыть, то выхлопочет хлебовоз, ускорит ремонт дороги, приобретёт молоковоз и многое другое. Лемка Барахоева повышала условия и качество работы своих работников и вместе с тем, выезжая в другие республики, изучала опыт, делилась своим. Понимая, что техника решает многие вопросы на ферме, шаг за шагом приобретала её.

При этом Лемку всегда украшала сдержанность, едва заметная благородная улыбка. В своём трудовом коллективе, где проработала до ухода на пенсию, она была душой коллектива. В школе, где учились дети, состояла в родительском комитете. В республике и за её пределами Лемка была узнаваемой.

Одновременно Лемка Барахоева являлась членом Центрального комитета профсоюзов СССР — высшего исполнительного органа профсоюзов страны.

О Лемке Барахоевой знали в народе. Её уважали. Портрет её писал известный художник Руслан Мамилов. Бронзовый бюст Лемки Барахоевой был изготовлен и некоторое время выставлялся на ВДНХ СССР.

Работая над этой статьёй, я пользовалась материалами архива Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова, где в отдельной папке хранятся награды и многочисленные грамоты на имя Лемки Барахоевой. Она была награждена высшими наградами СССР: орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции и многими другими. Стала Героем Социалистического Труда. Незадолго до смерти была представлена к званию дважды Героя Социалистического Труда.

Лемка Барахоева — Герой Социалистического Труда, Герой Отечества оставила яркий след в истории своего народа. Мы гордимся ею!