Этот молодой человек разместил в интернете материалы, содержащие публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ, предусматривающая лишение свободы на срок до 5 лет), в результате чего попал в поле зрения ингушских силовиков.

Можно сказать, что это стандартная ситуация, когда парень или девушка, нахватавшись каких-то религиозных догм из сомнительного источника, начинает мечтать о жизни «шахида» или «вставить свои пять копеек» в религиозную борьбу. Где-то что-то прокомментировали, лайкнули, перепостили и ждут своей минуты славы или райских кущ.

Вместо этого они получают серьезные проблемы с правоохранительными органами и сложные отношения в семье.

Очень часто многие из молодых людей понятия не имеют, что даже их виртуальная деятельность может привести их к уголовной ответственности.

— В июне 2019 года я разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» публикацию, призывающую к экстремизму. И вскоре пожалел об этом. Я тогда понятия не имел, что мои действия подпадают под уголовную статью. Сейчас я сильно сожалею об этом и раскаиваюсь. Надеюсь, что никогда больше не совершу такую ошибку, — рассказал газете «Ингушетия» Ахмед Бекбузаров.

Он не просто раскаялся, но посчитал своим долгом предостеречь от подобных действий других молодых людей. Время от времени он читает лекции в учебных заведениях, рассказывая школьникам и студентам, к каким последствиям может привести бездумное и безответственное поведение в социальных сетях.

В этом деле его поддерживает отец — Руслан Бекбузаров. Он рассказывает, что в его семье общались на тему экстремизма и терроризма, детям объясняли, что это ложное понимание ислама, ловушка для неокрепших умов.

— Я даже не знаю, что сказать. Может, это мое упущение, может, кто-то со стороны его к этому подтолкнул. В семье мы эти темы обсуждали и говорили, чтобы ни с чем таким не связывались. Но где-то мы не доглядели, — до сих пор растерян отец Ахмеда.

Недавняя лекция Ахмеда Бекбузарова проходила в лицее города Магас. Учащиеся слушают его внимательно и пытаются вынести полезный для себя урок. Все-таки, когда человек в своих рекомендациях исходит из личного опыта, его мнение считается более авторитетным.

— Каждый из вас должен знать: если вы станете приближаться к экстремизму и терроризму, вы будете привлечены к уголовной и административной ответственности. Заходя в социальные сети, помните: все, что вы там пишете, должно быть обдумано и осознано, — говорит детям Ахмед Бекбузаров.

В опросе, проведенном после лекции, старшеклассники делятся впечатлениями:

— Из лекции я понял, что нужно меньше доверять незнакомым людям. Если тебе пишут с незнакомого номера, нужно спрашивать зачем, надо быть наблюдательным. Также я узнал, что интернет — один из способов вербовки, и этого надо опасаться, — говорит один из учащихся выпускного класса.

Об этом происшествии с Ахмедом Бекбузаровым писал телеграмм-канал «Розыск Ингушетия». Вот как там комментируют его ситуацию:

«Заручившись поддержкой отца, Ахмед сейчас демонстрирует, что он не потерян для общества, осознал свои ошибки и искренне раскаивается в содеянном. Молодой человек инициативно предложил силовикам, расследующим его дело, провести лекцию по профилактике терроризма и экстремизма для учащейся молодежи, принял участие в съёмке сюжета на телевидении.

Это и называется «деятельное раскаяние» — то есть добровольные действия лица, совершившего преступление, заключающиеся в возмещении или заглаживании вреда, причинённого преступлением, или уменьшении его последствий, в информировании правоохранительных органов о факте и обстоятельствах совершения преступления и дальнейшем содействии осуществлению правосудия.

Подобные действия в соответствии с Уголовным кодексом России влекут смягчение применяемых к лицу мер уголовной ответственности или полное освобождение от неё.

Надеюсь, что следствие, гособвинение и суд учтут эти факторы и А. Бекбузаров получит минимально возможное наказание. Хочется верить, что молодой человек поступает искренне, не допустит повторения своих ошибок в будущем и принесёт пользу обществу.

Ахмед — пример личной гражданской ответственности. Он совершил взрослый, мужской поступок — не спасовал перед трудностями, а нашёл силы и возможность исправить содеянное. Для этого нужно иметь мужество».

То есть молодой человек, не имея намерений вовлекаться в экстремистскую или террористическую деятельность, по своему легкомыслию оказался невольным соучастником этой преступной деятельности и впоследствии понял, что ситуацию надо как-то исправлять, что на него ложится ответственность за тех ребят, которые поддавшись его призыву, могут сломать жизнь себе и другим. Брать на себя ответственность за свои поступки — это действительно критерий зрелости и мужества.

В Ингушетии религиозные деятели не устают повторять — ислам ничего общего с экстремизмом и террором не имеет. Эти слова они подкрепляют аятами из Корана и хадисами.

— Ислам ни в коем случае не приемлет ни экстремизма, ни терроризма, который вытекает из экстремизма, ни проявления крайнего фанатизма. Ни в коем случае! Так как есть множество аятов из Корана, хадисов Пророка (с. а. с.), в которых осуждают проявление любой радикальности. Если, элементарно, взять один хадис Пророка (с. а. с.), в котором он говорит: «Не из нас тот, то есть, не является последователем Пророка (с. а. с.) или последователем уммы Пророка Мухаммеда (с. а. с.), кто призывает к фанатизму, к радикализму». Это проявление крайности в любом случае. А проявление крайности, в каком бы виде оно ни было, осуждается исламом, — говорит по этому случаю Магомед Харсиев, начальник отдела Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации РИ.

Уголовная ответственность за действия в сети грозит тем, кто осознанно и намеренно призывает к экстремизму, терроризму, нарушению Конституции страны и целостности российских границ, разжигает ненависть к определенной категории лиц, принадлежащих той или иной национальности или конфессии. И для этого не обязательно, чтобы человек сам написал текст, достаточно репоста или даже лайка.

Как отслеживаются ваши действия в социальных сетях? Есть специальная служба, которая мониторит соцсети и выявляют провоцирующие материалы, отслеживают конкретных пользователей. Об этом должен помнить каждый перед тем как что-то постить или одобрять лайком.

Некоторым кажется, что интернет — это отдельное от всего остального мира пространство, где действуют свои законы и правила. Однако это совсем не так. Законодательство имеет в Сети не меньший вес, чем в подлинной реальности. Ответственность в Сети по большинству преступлений наступает с 16 лет, а значит, к публикациям нужно относиться осознанно с юных лет.

Вот что советует один из юридических сайтов родителям, чтобы предостеречь и защитить своих неразумных еще детей от возможных последствий, связанных с экстремистскими темами.

«Посмотрите официальный перечень экстремистских материалов Минюста, чтобы иметь представление о том, какие публикации, листовки, комментарии, статьи и картинки государство считает экстремизмом и запрещает распространять.

Это важно. Реально поизучайте этот перечень 15 минут, чтобы увидеть, за что в России могут привлечь к ответственности.

В группе риска — дети и подростки, которые не понимают ответственности за публикации и высказывания в интернете. Покажите им, за какие комментарии и публикации в России можно сесть в тюрьму. Если человеку есть 16 лет, это его уже касается».