Лауреатов XII Всероссийского конкурса «СМИротворец» на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений назовут в Москве 30 ноября. Торжественная церемония состоится в столичном концертном зале Arbat Hall, трансляция будет доступна по ссылке на youtube-канале.

Лауреатов конкурса поздравят популярные этно-фолк-коллективы, входящие в мировые музыкальные чарты: «Отава Ё» из Санкт-Петербурга, Oduchu из Тувы, Juna из Казани, Yarga Sound System из Петрозаводска и другие.

По словам пресс-секретаря конкурса Надежды Жуковской, награждение «СМИротворцев» завершает программу деловых мероприятий для победителей, и это всегда яркий, запоминающийся праздник с участием лучших этнических коллективов, необычными режиссерскими решениями и большим количеством зрителей в зале. Однако в этом году организаторы минимизируют число очных участников, в зал на 1400 мест приглашены всего 200 человек, остальные места займут указатели о соблюдении дистанции с национальными орнаментами.

— Мы постарались создать все условия для того, чтобы наши виртуальные гости смогли почувствовать атмосферу «СМИротворца» через трансляцию в интернете. Всем нам в этом году приходится работать в необычных условиях. Но уверена, трудности и ограничения лишь стимулируют настоящих профессионалов открывать новые возможности. И акцент на формат онлайн — не помеха для нашей общей радости и гордости за победителей!«, — отметила Маргарита Лянге, руководитель оргкомитета конкурса, президент Гильдии межэтнической журналистики

«СМИротворец-2020» собрал рекордное количество участников из всех восьми федеральных округов России — 1378. Экспертный совет рассмотрел свыше 14 тыс. материалов. В шорт-листы конкурса вошло 152 СМИ и блогов из 50 регионов страны, в том числе и из Ингушетии (газета «Ингушетия»). За двенадцатилетнюю историю конкурса «СМИротворец» это самый длинный «короткий список». По итогам голосования жюри определено 40 победителей из 24 регионов страны в номинациях «Печать», «Телевидение», «Радио», «Интернет», «Детские и молодежные СМИ», «Блоги», «Поколение мультимедиа» и «Нация победителей» (специальная номинация, учрежденная в честь 75-летия Победы).

Напомним, конкурс «СМИротворец-2020» на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей и Гильдией межэтнической журналистики при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ и Общественной палаты России в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики».