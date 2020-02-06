Для детей были проведены экскурсии по башенному комплексу «Эрзи» и заводу «Обанхи». Ребятишки отлично провели время, пообедали, после чего для них провели экскурсию и по территории курорта «Армхи».

«Мы выступили инициаторами данной акции и планируем проводить ее и дальше», — отметили в пресс-службе курорта и выразили благодарность заводу «Обанхи», который подарил детям лимонад.

В селении Армхи, на левом берегу одноимённой реки, в окружении соснового леса находится завод по разливу горной воды «Обанхи». Участники проекта «Зелёная лампа» понаблюдали за процессом разлива воды в бутылки, узнали много нового о целебных свойствах высокогорной ледниковой талой воды. Также детей ждала экскурсия по территории курорта «Армхи», вкусный обед и подъем на канатной дороге. Эмоции у детей зашкаливали.

«Этим днём мы вдоволь надышались кристально чистым горным воздухом, насмотрелись на великолепные пейзажи и вернулись домой уставшие, но такие счастливые», — поделились своими впечатлениями дети.

Проект «Зелёная лампа» носит образовательный характер и реализуется по нескольким направлениям: художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, профориентационное, интеллектуальное, психологическое. Одной из главных задач проекта является развитие коммуникативных умений маленьких подопечных фонда.

Как показывает практика, дети из числа подопечных фонда «КДЛ» часто подвержены стрессам, не уверены в себе, испытывают недостаток внимания, что приводит к определенным трудностям в общении со сверстниками. Особенно остро проблема стоит в многодетных семьях. Сотрудники фонда регулярно сталкиваются с ситуациями, когда уровень интеллектуального и психологического развития подростков не соответствует возрастной норме. У таких детей, как правило, низкая успеваемость по школьным предметам. Боязнь социальных контактов порождает психологические травмы. Осложняется всё особенностями физиологического развития в подростковом возрасте.

Благотворительный фонд социальной помощи и поддержки граждан «Клуб добрых людей (КДЛ)» учрежден 11 января 2016 года. В 2012 году группа неравнодушных ребят объединилась с одной-единственной целью — спасти маленького Расула, у которого диагностировали цирроз печени. Молодые люди, движимые состраданием и желанием помочь ребенку, приняли активное участие в организации благотворительного концерта в поддержку Расула Манкиева, а также провели акцию по сбору средств в университете.

В декабре 2013 года ребята организовали и провели праздник для детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов. Именно это мероприятие послужило началом к основной регулярной работе команды. Воодушевленные молодые люди решили, что работа в интересах нуждающихся должна обрести регулярный характер, а значит, должны быть имя и логотип. Так появилось звучное название тогда еще волонтерского движения «Клуб добрых людей/КДЛ».

Врачи, учителя, студенты, государственные служащие и домохозяйки — всех их объединяло одно — желание дарить радость людям. В декабре 2015 году ребята приняли решение зарегистрировать фонд.

Задачи фонда — сбор средств на лечение и реабилитацию детей со сложными заболеваниями; помощь и поддержка семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; привлечение внимания общественности к проблемам больных детей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; содействие развитию безвозмездного донорства крови; развитие волонтерства в регионе.