Депортация

Люди верили, что когда-нибудь вернутся на родину

Красный партизан Абдула Абубакарович Ахриев до конца жизни боролся за права своего народа

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Абдула Абубакарович Ахриев

В многовековой истории ингушского народа немало горьких страниц. Одна из них — трагедия 23 февраля 1944 г. В этот день началась страшная по своей жестокости операция по тотальной депортации ингушей и чеченцев.

Трудно передать словами все трудности и испытания, выпавшие на долю народа в феврале 1944 года и в последующие 13 долгих лет. Все эти годы бесправия и унижений люди верили, что когда-нибудь вернутся на родину. Но многие не дожили до светлого дня возвращения. Об этом нужно знать и помнить.

Пистолет от героя

Судьба Абдулы Абубакаровича Ахриева показательна для того трагического времени. Родился он в простой крестьянской семье в 1887 г. в селении Яндаре Назрановского округа. Окончил семь классов, затем училище. В годы Гражданской войны сражался с деникинцами.

Вот как его характеризует командир Ингушской кавалерийской бригады 2-й Конной армии Заам Яндиев: «Будучи партизаном, Ахриев А. А. неоднократно, прибывая через чёрные снеговые горы из Ингушетии в Грузию и обратно по специальным заданиям бюро Северо-Кавказского комитета партии, а также действовавших в Ингушетии партизанских отрядов, переправлял и доставлял по назначению денежные суммы, оружие и прочее снаряжение при соответствующих секретных документах. Несмотря на тяжёлые условия борьбы и выполнения столь ответственных и опасных для жизни поручений, Ахриев А. А. проявил себя честным, выдержанным и стойким бойцом-партизаном и своей самоотверженностью доказал, что ему дороги интересы рабочего класса и горской бедноты».

Характеристика от легендарного героя Гражданской войны, награждённого двумя орденами Красного Знамени, Заама Яндиева дорогого стоит. У Абдулы Абубакаровича был дарственный семизарядный пистолет от него.

В мирное время Ахриев работал по своей специальности — товароведом. Когда началась Великая Отечественная война, красного партизана не взяли на фронт из-за инвалидности. И вот грянул «чёрный» февраль 1944 г. После всех мытарств семья Абдулы Абубакаровича попала в Павлодарскую область Казахстана. Тяжело было выживать в суровых условиях поражения во всех правах. Благодаря мудрости, терпению, трудолюбию, силе воли, унаследованным от предков, Ахриевым удалось как-то устроиться. Но беда приходит не спрашивая.

Беспощадная машина

Из приговора судебной коллегии Павлодарского областного суда (ноябрь 1950 г.): «Обвиняется Ахриев Абдула Абубакарович, уроженец с. Яндырка, Сунженского района быв. ЧИАССР, ингуш, беспартийный, из крестьян-бедняков, гражданин СССР, женатый, имеющий на иждивении 4 детей и престарелую мать, ранее не судимый, до ареста работавший в Павлодарском отделении «Главторгмета» участковым уполномоченным. Ахриев, будучи враждебно настроен к советской власти, среди населения проводил антисоветскую агитацию, направленную против мероприятий, проводимых партией и советским правительством, высказывая недовольство в адрес Компартии и советского правительства на переселение чечено-ингушей из Северного Кавказа в Казахстан. Клеветал на Компартию и советское правительство, а также на вождей Советского государства. В судебном заседании Ахриев в предъявленном ему обвинении виновным себя не признал и суду пояснил, что он антисоветскую агитацию никогда не проводил, что обвинение его построено на клеветнических измышлениях свидетелей на почве личных счётов с ним. Но вина Ахриева доказана показаниями свидетелей...».

Сталинская беспощадная судебная система работала без сбоев: «Подсудимого Абдулу Абубакаровича, 1887 г. р., признать виновным по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР и определить по этой статье меру наказания 10 (десять) лет лишения свободы, с последующим проживанием в местах...».

В 1952 году Ахриев скончался от паралича сердца в колонии строгого режима в Актюбинской области. До последнего вздоха он писал жалобы Сталину, в высшие инстанции государства на несправедливость, но всё это только приблизило смертный час. Со слов очевидцев, в колонии Абдула сидел за столом и долго молчал в последний день жизни, затем он ударил по столу кулаком и сказал: «Пока Сталин у власти, справедливости не видать». Через несколько минут у него остановилось сердце.

Дело Абдулы Ахриева было пересмотрено Президиумом Верховного суда Казахской ССР 23 сентября 1968 г. и прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Его реабилитировали. Почти 28 лет назад мечта ингушей о восстановлении своей государственности воплотилась в жизнь. Это лучший подарок для всех тех, кто не дожил до светлого дня — 4 июня 1992 г.

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