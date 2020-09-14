Краткое описание

Вьюрок снежный несколько крупнее воробья. Хвост прямой, крылья довольно длинные, острые. У взрослой птицы спина коричневато-бурая, голова серая, крылья, хвост и пятно на горле — черные. Грудь, брюшко, полосы по бокам хвоста и широкая полоса на крыле — белые. У молодых птиц общая окраска тусклая, буровато-серая, черного пятна на горле нет.

Распространение

В России вьюрок снежный заселяет Кавказ. За ее пределами распространен в горах Южной Европы, Малой Азии, Ирана, Афганистана, Центральной Азии и Западной Монголии. В Ингушетии обитает в субальпийском и альпийском поясах высокогорий Бокового хребта.

Места обитания и численность

Тяготеет к скальным участкам, каменистым россыпям с бедной растительностью, расположенным в пределах альпийского и субнивального поясов. Для региона, по экспертной оценке, численность вида в условиях альпийского эколого-орнитофаунистического участка составляет 1,8 особи на 5 км маршрутной линии.

Особенности биологии и экологии

Оседлая, зимующая и гнездящаяся в Республике Ингушетия птица. К размножению приступает в мае и даже в начале июня. В кладке до 5 яиц. Гнезда строит в расщелинах скал, в щелях каменистых оград и развалинах построек. В послегнездовой период держится стайками. Совершает вертикальные миграции в зимний период.

Питание

Питается семенами растений, насекомыми. Основные лимитирующие факторы не изучены.

Значение

Малочисленный вид, приспособленный к обитанию в суровых условиях высокогорных экосистем. Важный компонент альпийского биоценоза.

Меры охраны

Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации (2001) и охраняется в Государственном природном заповеднике «Эрзи». Требуется дальнейшее изучение биологии вида.

Источники информации: Анисимов, 1989; Беме, 1925; Точиев, 2003; Гизатулин, 2001. Составители: А. М. Батхиев, Т. Ю. Точиев.