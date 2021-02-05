На мероприятие был приглашен Глава региона Махмуд-Али Калиматов. Руководитель молодежного ведомства Анзор Мархиев рассказал об основных направлениях работы комитета и о волонтерской деятельности, в которую активно втягивается ингушская молодежь.

«Отдельно стоит отметить добровольческое движение Ингушетии, которое, так или иначе, приняло участие во всех сферах жизнедеятельности региона, где необходима помощь. В республике около 2400 добровольцев, зарегистрированных на официальном сайте «Добро. ру», и 4800 человек в автоматизированной системе «Юнармия». В настоящее время в регионе функционируют такие волонтерские движения, как «Волонтеры Победы», «Волонтеры медики», «Российский союз молодежи», «Волонтеры экологи» и другие», — подчеркнул он в своем выступлении.

Мархиев рассказал, что в течение года добровольцы волонтерского корпуса комитета принимали активное участие в Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», направленной на борьбу и предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Ребята раздавали информационные буклеты, средства индивидуальной защиты малоимущим семьям и гражданам, находящимся в потенциальной зоне риска заражения. Молодые люди также помогали распределять гуманитарную помощь от мэрии Москвы: аппараты ИВЛ, лекарственные препараты, средства защиты для врачей и населения республики.

Кроме того, волонтеры взяли на себя значительную часть нагрузки в проведении благотворительной акции «Мехка сагIа» — раздаче мяса крупного рогатого скота в преддверии праздников Ид аль-Фитр (Мархаш) и Ид аль-Адха (ГIурба), проведенной Национальным фондом развития Ингушетии. Охват данных мероприятий составил более 5500 и 4600 малоимущих семей соответственно.

После снятия ограничительных мер в условиях пандемии был проведен ряд подготовительных мероприятий в мечетях республики для совершения коллективных пятничных молитв: установлены антисептические средства и организовано распределение волонтерами около 75 000 масок.

За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» 15 декабря волонтерам республики были вручены памятные медали Президента России Владимира Владимировича Путина.

Кроме всего перечисленного, по словам председателя комитета Анзора Мархиева, вклад ведомства и вовлечение молодежи в систематическую добровольческую деятельность осуществлялись еще и по другим направлениям. В частности, велась работа в сфере развития молодежной политики, активно проводились массовые донорские и экологические акции, духовно-патриотические мероприятия в рамках Года памяти и славы, реализовывались меры, направленные на профилактику правонарушений среди подрастающего поколения, участие в форумных кампаниях и грантовых конкурсах, лекциях по повышению правовой культуры и политической сознательности.

Как отметил Анзор Мархиев, одним из важных направлений региональной молодежной политики является участие во всероссийских образовательных форумах и конкурсах. Так, в Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-2020» приняло участие свыше 170 представителей субъекта. По его итогам денежные гранты получили 22 участника на общую сумму 5,5 млн рублей. В заочном конкурсе некоммерческих организаций от республики приняло участие 19 НКО, из которых 10 получили грантовую поддержку на общую сумму 16,5 млн руб. По итогам конкурсов Ингушетия заняла первое командное место. Также участники от Ингушетии принимали участие во всероссийских форумах «Таврида», «Евразия Global» и «Выше крыши».

«В течение минувшего года были претворены в жизнь свыше 35 социальных проектов, получивших грантовую поддержку в 2019 году в рамках всероссийских конкурсов», — заключил руководитель комитета.

Заслушав отчетный доклад руководителя ведомства, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов одобрил работу комитета и напутствовал молодежь в их дальнейшей деятельности.

«Ваша работа по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию молодежи, развитию волонтёрского движения, пропаганде здорового образа жизни и реализации социальных проектов заслуживает одобрения и глубокой благодарности от нас, старшего поколения. Я хочу, чтобы вы продолжали в том же духе и наращивали результативность. Республике необходимы умные, грамотные, продвинутые силы, молодые профессиональные эксперты, которые помогали бы выявлять имеющиеся проблемы, формулировали конкретные предложения по их разрешению, сами были бы активными участниками процесса, направленного на улучшение жизни населения нашей Ингушетии. А самое главное — нам нужны трудолюбивые, не боящиеся сложностей и работы ребята и девушки. Мы должны с малых лет прививать трудолюбие детям, и вы уже сейчас должны становиться для них примером. Работайте, трудитесь, не чурайтесь физического труда, вы должны стремиться к высотам, но для их достижения у вас должна быть трудовая история — только так приобретается профессиональный опыт, обретается стержень. Могу судить об этом по собственному опыту. Я ведь не всегда был прокурором или руководителем региона», — заявил Глава Ингушетии.

Далее он рассказал о своих молодых годах и своем отношении к труду.

«12 лет я прожил в общежитии, учился, строил карьеру и одновременно занимался кровельными работами — и не стыжусь этого. Честно зарабатывать — не стыдно! Кормить семью — не стыдно! Стыдно просить и ничего не предпринимать! Я хочу, чтобы у вас сформировалось это понимание. Наша молодежь должна быть активной, работящей и порядочной», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.