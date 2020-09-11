Один из аргументов в пользу прививок — короновирус, который обещает накрыть нас второй волной. А на фоне гриппа он может протекать еще тяжелее.

Показаниями к вакцинации являются отсутствие кашля, температура на уровне 36,6 и стабильное артериальное давление.

Сотрудник Роспотребнадзора Яхья Шадиев один из тех, кто прививается регулярно.

— Почти весь коллектив Управления Роспортебнадзора перед началом эпидсезона, то есть до начала холодов, до распространения гриппа, делает прививки. Неоднократно уже проверено — это нам помогает не заразиться ОРЗ, ОРВИ, легче бороться с болезнью, если все же вирус зацепил. Замечено, что течение болезни после вакцинации протекает намного легче.

Осень дает старт всем сезонным заболеваниям. Поэтому защитить себя надо уже в первые месяцы.

— Каждый год вакцинация проводится в осенний период. Необходимо прививаться до подъема эпидзаболеваемости гриппом, потому что иммунитет вырабатывается в течение 2-4 недель. Это связано с циркуляцией вируса, много короновирусной инфекции. А также с возникновением микс-инфекции, то есть с присоединением дополнительной еще инфекции против гриппа. С этой целью мы должны максимально защитить свое население, — поясняет Светлана Оздоева, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по РИ.

В процедурный кабинет нет очередей. Это следствие грамотной организации прививочного процесса. Хранят вакцину в холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов. Режим этот строго соблюдается. При отсутствии нужной температуры, вакцина потеряет свои ценные качества.

Перед тем, как привить пациента от вируса необходимо соблюсти ряд мер.

— Сначала мы прослушиваем легкие, если у пациента нет никаких жалоб и не отмечается повышение температуры за последние две недели, если при осмотре горла нет покраснения, оно спокойное, мы вводим прививочный препарат, убедившись, что никаких противопоказаний нет. Кроме того, мы обязательно уточняем есть ли у пациента аллергия, особенно на яичный белок, — рассказывает о процедуре Роза Ярыжева, участковый терапевт г. Магаса.

— После вакцинации состояние привитого должно быть спокойным, еле заметные простудные состояния допустимы, но осложнения, если они случаются, ярко проявляются. Есть ряд реакций — это аллергическая, анафилактический шок может быть. В таком случае у нас есть весь противошоковый набор и мы здесь на месте можем оказать экстренную помощь, — добавила терапевт.

Ежегодно в коллективных прививках участвует и сам руководитель управления Роспотребнадзора по РИ Борис Комурзоев. Не пропустил он и этот год. Он призывает жителей региона не обращать на всякие интернетовские фейки о прививках.

— В борьбе с ковидом я бы очень порекомендовал людям на сегодняшний день защитить себя хотя бы от гриппа. Это действительно действенная мера, говорю это всем исходя из личного опыта. В течение 10 лет мы с коллективом прививались и никаких осложнений ни у кого не было. Все эти слухи о «страшных» последствиях вакцинации — фейки, которые сейчас распространяют в интернете все, кому не лень. Мы все привитые и все здоровые, живые. Никто не стал кривым или косым, у всех все нормально. Прививка — это самая действенная профилактическая мера на сегодняшний день от вирусных и инфекционных заболеваний, — заявил Борис Комурзоев.

Сезонная вакцинация в Ингушетии должна охватить порядка 300 тыс. человек, а это чуть больше половины населения. В группу риска заражения, кому прежде всего необходима прививка, входят медработники, учителя, дети, и те, кто работает в общественных местах. Вакцинация против гриппа используется уже более полувека. Ежегодно по всему миру прививаются миллионы людей, а ее безопасность была проверена временем.