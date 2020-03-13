Поздравление коллеге
Коллеги поздравляют руководителя НТРК «Ингушетия» Руслана Майсигова с днем рождения
Сегодня отмечает свой день рождения Руслан Якубович Майсигов — руководитель Национальной телерадиокомпании «Ингушетия». До занятия этой должности Руслан Якубович с 1994 года работал собственным корреспондентом информационного агентства «ИТАР — ТАСС».
После службы в армии окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова.
После окончания МГУ работал корреспондентом в республиканской молодежной газете «Комсомольское племя», репортером газеты «Северный Кавказ» по Ингушетии, в информационном агентстве «Постфактум», трудился редактором на ингушском телевидении.
Отмечен множеством наград республиканского и федерального значения. В 2010 году был награжден Президентом России Дмитрием Медведевым орденом Мужества за героизм и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга.
Коллектив республиканской общественно-политической газеты «Ингушетия», региональное отделение Союза журналистов России искренне поздравляют своего коллегу с праздником, желают ему здоровья, семейного счастья и дальнейших творческих успехов!