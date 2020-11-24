Согласно опубликованной официальной статистике ГИБДД, дорожно-транспортных происшествий за указанный период оказалось почти на 14% меньше временного промежутка за аналогичный прошлогодний период. При этом в дорожных происшествиях погибло на 5,7% и пострадало на 14,7% меньше человек, чем за аналогичный период 2019 года. Всего было совершено чуть более 61 тысячи ДТП. Ранено почти 78 тыс. человек, погибло 6,5 тысячи человек.

Основными причинами ДТП в 2019 году в соответствии с данными на сайте Росстата и ГИБДД являются:

- несоблюдение последовательности движения на перекрестке — 20%;

- некорректная дистанция и несоблюдение норм расстояния между транспортными средствами — 10%;

- нарушение движения на пешеходном переходе — 9,2%;

- выезд на встречную полосу — 8,4%;

- нарушение скоростного режима — 5,8%;

- движение не в соответствии с сигналами светофора — 2,7%;

- превышение установленной скорости — 2,3%;

- некорректный обгон — 1,3%.

Увы, Ингушетия, согласно текущей статистике в регионах, ежедневно наращивает высокие показатели аварийности на дорогах. Самая частая причина ДТП — нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу движения.

По словам Зары Ужаховой, старшего инспектора по пропаганде ПДД УГИБДД МВД России по республике, аварийная ситуация в регионе за последнее время заметно ухудшилась. На конец октября в республике было зарегистрировано 157 ДТП, в результате которых 49 человек погибло и 288 получили ранения различной степени тяжести.

— Говорить о том, что ситуация в республике улучшается, мы не можем, так как аварии происходят ежедневно, и в них гибнут люди. У нас проводятся утренние и ночные рейдовые мероприятия по выявлению нарушений. Также у нас проходит месячник безопасного дорожного движения в республике, в рамках которого проводятся не только профилактические мероприятия с водителями, но и профилактическая работа с населением. Мы доносим до граждан необходимость соблюдения правил дорожного движения. Напоминаем, что дети — самая уязвимая категория граждан. В вечернее время необходимо использовать в одежде светоотражающие элементы. Ведь с начала года с участием пешеходов произошло 17 ДТП, где 7 человек погибло, а 12 получили травмы. Наши жители, к сожалению, если даже поблизости есть пешеходный переход, не доходя до него, начинают переходить дорогу, а это приводит к помехам водителю. Хотелось бы, чтобы и водители, и пешеходы соблюдали ПДД, — рассказала Ужахова газете «Ингушетия».

Но есть и водители, которые осознанно подвергают риску свою и чужую жизни. У молодых это кураж, искушение судьбы, желание утвердиться в мнении, что он «везунчик», у него фарт и особый статус от судьбы. Этакий удалец-молодец, который не дорожит ни своей, ни чужими жизнями.

Исламу Д. 23 года, машину он водит чуть ли не с 12 лет. Вождению учил дядя, права заимел в 18 лет. С ним у меня состоялся примерно следующий диалог.

— Я с детства люблю скорость. До 12 лет гонял на велосипеде, потом дядя стал учить водить машину. Не люблю ждать в пробках, не люблю медленно ползущих водителей. Даже если есть смертельный риск, я всегда пытаюсь вырваться вперед. Мне нравится рев мотора, нравится визг тормозов. Получаю от этого огромный заряд энергии, драйв.

— Ты не боишься аварии, смерти в ДТП?

— Не-а, я очень хорошо вожу.

— Но даже Михаэль Шумахер пострадал в аварии, уж вряд ли ты водишь машину лучше его?

— Ну, значит, погибну в аварии, если суждено. Я не могу без скорости.

— А людей покалечить не боишься? Представь, что по твоей вине какой-нибудь ребенок на всю жизнь останется инвалидом, будет лишен возможности жить полноценной жизнью, и его родные всю жизнь будут проклинать тебя. Оно того стоит?

— Со мной такое не случится, я внимательный на дороге.

— Но ты летишь по трассе со скоростью 180-200 км в час, и тут не очень уверенный в себе пешеход, внезапно решит перебежать дорогу, не рассчитав твою скорость и расстояние. Ты просто не успеешь затормозить, что тогда?

— Тогда это его вина. Не надо переходить дорогу в неположенном месте.

— Возможно, ты прав, и вина пешехода в этом есть. Но из-за превышения скорости, ты тоже стал причиной его гибели. А ведь этот человек, возможно, единственный кормилец в семье. Может, его дома ждут больные, старые родители. Неужели тебя ни с какой стороны не будет мучить совесть? Твоя любовь к скорости против ценности человеческой жизни. Ты считаешь, что это соизмеримые вещи?

— Слушай, прекрати, я не загадываю такие вещи, я вообще об этом не думаю. Чему следует случиться, того не миновать, а я всего лишь причина судьбы.

— То есть ты фаталист? — не отстаю от парня. — И считаешь, что человек не несет ответственности за свои поступки и действия?

— Несет, если он преднамеренно сделал что-то плохое.

— А превышение скорости, нарушение правил дорожного движения ты считаешь непреднамеренными действиями?

— Ну, я же не выезжаю на дорогу с целью сделать аварию. Аварийная ситуация на дороге создается с участием нескольких водителей. Даже если я буду ехать правильно, с соблюдением скоростного ограничения, но кому-то покажется, что я еду слишком медленно, и он захочет меня обогнать. А на «встречку» выскочит такой-же нетерпеливый водила, и произойдет столкновение. Поэтому я всегда смотрю не на дорожные знаки, а ориентируюсь на ситуацию и рассчитываю только на себя.

— Ну, по твоей логике получается какой-то замкнутый круг. Если хочешь сам избежать аварии, то создавай аварийные ситуации для других? Так что ли?

— На наших дорогах получается именно так, — смеется мой молодой собеседник.

Некоторые специалисты считают, что стремление к экстриму, к рискованным, опасным действиям вполне оправданно и продиктовано природой человека. Экстремальный спорт помогает либо снять напряжение, либо, наоборот, его получить. Главное в этом деле — не увлекаться чрезмерно, вплоть до утраты главного человеческого инстинкта — инстинкта самосохранения.

Но когда подобное поведение становится ведущей чертой характера, то это называется асоциально-аддиктивное растройство личности.

— Некоторые люди прибегают к экстриму, чтобы поднять свой жизненный тонус, стать более энергичными, — объясняет такое явление директор Института клинической психиатрии и психологии Александр Коломеец. — Когда человек делает это систематически, он становится зависимым, ведь ничто другое уже не может доставить ему подобных ощущений. А позже такой человек вообще перестает получать удовольствие, от чего бы то ни было. Вот тогда ему приходится рисковать своей жизнью постоянно...

«И чужой жизнью тоже!» — хотим добавить.

Как пишет агентство городских новостей «Москва», член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев («Единая Россия») предложил ввести штрафы для автомобилистов за превышение разрешенной скорости на 1 км/ч.

«Безусловно, важно ловить лихачей. Но нам куда более важно понимать, что любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на 1 км/ч, он уже является нарушителем ПДД. Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам. Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права. В целом здесь вопрос, конечно, о культуре нашего общества и соблюдении законов и правил. Конечно, самым большим фактором во всех ДТП является, прежде всего, превышение скорости. Если отменить дельту 20 км/ч и начинать наказывать при превышении даже на 1 км/ч, то это изменит ситуацию с безопасностью на дорогах. Надо называть злостными нарушителями не тех, кто забыл или не заплатил большой штраф, а того, кто каждый день позволяет себе нарушать скоростной режим. Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти», — заявил Васильев.

Каждое утро и вечер, в часы пик на федеральной трассе «Кавказ» можно наблюдать одну и ту же картину — длинную вереницу машин, где всеми правдами и неправдами вперед, с ревом мотора проскакивает какой-нибудь нетерпеливый лихач. Нетерпение превращает его машину в ретивого коня, который рвется пуститься рысью, грудью прокладывая себе дорогу, среди таких же нетерпеливых архаровцев. Максимум, что он выиграет — это пять минут времени. И это в республике, которую можно всю объехать за пару часов.

С 7 до 8 часов дороги, можно сказать, почти свободные. Час пик начинается с 8:30. Учитывая, что рабочий день начинается в основном в 9:00, все спешат доехать до конечного пункта за 30 минут, независимо от того, выехал ли он из Сунжи или Малгобека, которые от Магаса, например, находятся на расстоянии 50-минутной или часовой езды.

Интересно было слушать комментарии водителя такси, когда утром ехала с ним на работу.

Резко затормозив и чуть не въехав в задний бампер машины перед ним, он возмущается: «Прежде чем вот так вот резко тормозить, он должен был мне просигналить, что собирается тормозить. В другой раз за ним может оказаться водитель, у которого нет быстрой реакции, и просто с ходу врежется в него».

Машины едут в два ряда, справа втискивается еще автомобиль, который хочет проехать вперед. Он почти касается других двух машин. А так как дурной пример заразителен, за ним тут же пристраиваются другие автомобили. И практически ни для одной из этих машин не остается места для маневра. Напряжение в колонне растет, кто-то не выдерживает, опускает окно и начинает ругаться с ними, начинается перепалка.

Каждое утро или вечер натыкаемся на аварию. Это уже стало будничным явлением, и сочувствия к участникам ДТП уже не вызывает.

Формально проблемой высокой аварийности на дорогах озабочены все: власти, правоохранительные органы, старейшины, имамы, родственники и сами водители. По факту — ничего не меняется. Лихачи как носились, так и носятся, снося всех и вся на своем пути.

Ни светские законы, ни адаты, ни религиозные предписания не в состоянии решить эту проблему. С чем это связано? Газета «Ингушетия» провела собственный опрос среди водителей и простых пешеходов.

Лемка Ганиева, госслужащая: «Часто нарушаются правила дорожного движения. И не только водителями, но и пешеходами. Я утром езжу на работу и часто вижу такую картину. Родители провожают своих детей в школу. Им нужно перейти дорогу. Пешеходный переход находится в каких-то 100 метрах от них. Что делает мать ребенка? Она хватает девочку за руку и бегом бежит через дорогу. Дорога двухполосная, в одном месте она проскочила, а на следующей полосе плотный поток машин, через который невозможно проскочить. Она зависает вместе с ребенком на середине пути, где сплошное движение.

Таким образом, она создала опасную ситуацию и для ребенка, и для водителей. А все только потому, что она поленилась пройти 100 метров до пешеходного перехода. Что это? Незнание или беспечность? И какие выводы сделает ее ребенок, глядя на лихие перебежки своей мамаши, которая должна заботиться о безопасности ребенка? Ребенок решит, что это такая забавная игра, которая называется «успей добежать».

Я сейчас немного утрирую, потому что зла не хватает на таких «безбашенных» родителей. Так же ведут себя часто и мамаши, которые ведут ребенка в детский сад. Вместо того, чтобы держать ребенка на безопасной стороне, она ведет его со стороны проезжей части. Учитывая, насколько непредсказуемы маленькие дети, велика вероятность того, что в какой-то неожиданный момент он вырвет свою руку из ладони матери и выскочит на дорогу, под колеса проезжающей машины. Мать всегда должна думать о таких вещах, предугадывать их. А они часто переходят дорогу с телефоном возле уха и на дорогу даже не смотрят. У нас простые правила для пешеходов, но даже их большинство не соблюдает. Отцы тоже высаживают детей из машины возле дороги, и часто со стороны проезжей части.

Под стать таким пешеходам и некоторые водители. По новым правилам, водитель, подъезжая к пешеходному переходу, должен уступить дорогу пешеходу. Но в Ингушетии мало кто из водителей так поступает. Он либо тормозит, уже заехав на пешеходный переход, либо зло сверкает на пешехода глазами, желая поторопить, либо вообще несется мимо растерявшегося пешехода, вынуждая его метаться. Вот такую картину можно наблюдать на наших дорогах. Нет никакого взаимного уважения».

Часыгов Саварбек, бывший работник ГАИ: «Есть несколько категорий водителей. Первая категория — это те, кто усердно учил все правила дорожного движения, сдал экзамен по вождению и законным образом получил свои права. Он хорошо ориентируется по дорожным знакам, он умеет видеть дорогу с нескольких направлений, пользуется зеркалами заднего вида. Соблюдает правильную дистанцию с передней машиной, вовремя включает поворотник, сигналит фарами следующей за ним машине о препятствиях впереди, если таковые внезапно возникают перед ним. То есть он не только контролирует ситуацию, но и солидарен с другими водителями на дороге и старается их тоже оградить от возможных неприятностей. Это правильный водитель, который берет на себя ответственность не только за собственное вождение, но и за других участников дорожного движения.

Есть другая категория водителей. Иначе как разбойниками с большой дороги я их назвать не могу. Они врываются в дорожный поток на бешеной скорости, подрезают, обгоняют, делают резкие повороты, пытаются втиснуться в узкое пространство между двумя машинами. Первая мысль про таких — «обкуренный или пьяный». Окна машины часто затонированные. Такие водители будоражат и остальное движение. Кого-то может задеть такое поведение, и он рванет вслед за лихачом, чтобы показать, что «мы тоже не лыком шиты». Начинается гонка, перемежающаяся с перебранкой. Если удается прижать нарушителя к обочине и заставить его остановиться, начинаются возмущения и протесты именно со стороны наглеца, которому закон не писан. Потенциальный виновник ДТП всегда предпринимает попытку повернуть ситуацию в свою пользу. Когда номер с «наездом» не прокатывает, поступает предложение «спокойно обсудить».

Третья категория водителей тоже создает немало помех дорожному движению. Это обычно те, кого машину водить «папа научил» или права водительские достал по блату. Обычно человек в возрасте, который вообще не в курсе новых изменений правил и машину водит «на интуиции» или ориентируясь по другим водителям. Такие водители пристраиваются «в хвост» какой-нибудь передней машине и едут за ним до тех пор, пока тот не поменяет свой маршрут в другом направлении. Первых водителей, к сожалению, на наших дорогах меньше, чем других».

РИА «Новости» опубликовало на своем сайте причины, от которых зависит дисциплина на дорогах.

«По нашим наблюдениям, порядок на автомагистралях и соблюдение скоростного режима зависят от общей организации движения в стране, от последовательной и строгой системы штрафов за несоблюдение установленных норм поведения за рулем, от климатических особенностей страны (что ни говори, а суровые погодные условия заставляют людей быть благоразумными), от местного темперамента, но прежде всего — от национального менталитета.

Вопрос управления транспортным средством — это вопрос общей культуры, которая должна прививаться постепенно, но неукоснительно. Правилам поведения на дороге необходимо обучать детей с самого раннего возраста — в детском саду, школе и дома. А потом подкреплять их знания собственным ответственным поведением. Тогда и во взрослом возрасте не придет в голову, что можно пренебречь красным сигналом светофора, перейти дорогу в неустановленном месте или ехать со скоростью выше обозначенной на знаке», — пишет агентство.

Когда речь идет об Ингушетии, темперамент и национальный менталитет — наше все. Это как индульгенция на грехи — «ну вот такие мы». Ну, тогда извините, ребята, на такой «хромой козе» далеко не уедешь. Если мы хотим сократить количество ДТП и сохранить человеческие жизни — либо темперамент надо укрощать, либо национальный менталитет менять в лучшую сторону.

Анализ показывает, что самые дисциплинированные водители живут в странах, где самое жесткое законодательство в отношении нарушителей правил дорожного движения.

По размерам штрафов первое место занимает Япония. Японцы очень трепетно относятся к правилам дорожного движения. И это неудивительно, ведь у японцев очень дорогие штрафы. Только за нарушение парковки штраф 850 долларов, а за пьяное вождение (допустимо до 0,5 промилле) вообще 9 тыс. долларов и/или 5 лет тюрьмы. И что самое интересное: каждый пассажир, который передвигается с пьяным водителем, получает штраф 3 тыс. долларов. А если по вине пьяного водителя погиб человек, то любитель выпить должен будет заплатить 2,5 млн долларов. Превышение на 60 км/час — минимум $800. Движение на запрещающий сигнал регулировщика или светофора — около $420. Непристегнутый ремень безопасности — $450.

Хотя японцы самые уравновешенные в мире люди, но они вовремя поняли, что самый действенный способ укротить человеческую природу — это ощутимое наказание.

В Канаде тоже самые дорогие штрафы в мире. В этой стране действует такая же система, как и в Германии, а именно система штрафных пунктов. Представителей закона в стране боятся и уважают. Если вы захотите отделаться взяткой в Канаде, то, скорее всего, вас ждет тюрьма. Так что канадцам приходится мириться с большими штрафами и не нарушать, дабы не потерять все деньги и права. Штрафы здесь составляют: превышение скорости на 60 км/час — до $10 тысяч, движение на запрещающий сигнал регулировщика или светофора — $144, вождение в нетрезвом виде (свыше 0,8 промилле) — от $600, нарушение правил парковки — $100, непристегнутый ремень безопасности — до $1000.

Национальный менталитет жителей скандинавских стран стал причиной того, что здесь тоже живут самые дисциплинированные водители. Согласно общему мнению, самые аккуратные и ответственные водители проживают в северных странах Западной Европы (по данным Французского института изучения общественного мнения Ipsos, 37% опрошенных назвали жителей именно этих государств образцом для подражания в вопросах поведения на дорогах).

Швецию, Норвегию и Данию отличает самый низкий показатель аварий в мире и, соответственно, — самая высокая дисциплина во время движения. До такой степени здесь четко все перестраиваются и выполняют необходимые маневры, соблюдают знаки ограничения скорости, что кажется, будто ты попал... в компьютерную или механическую детскую игру.

Шведы и норвежцы очень серьезно и ответственно ведут себя за рулем, не давая себе поблажек и скидок на возраст, социальный статус, усталость, водительский стаж, дни рождения, похороны, профессиональные праздники и т. д. От них почти не отстают водители Дании, которые так же строги и почти безупречны на дорогах, как и их соседи.