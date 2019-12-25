Отрадно, что среди нас есть много людей, которые всю свою жизнь посвятили изучению и преподаванию родного языка. Были такие люди и в прошлые времена. Без преувеличения можно сказать, что на самом почетном месте среди них стоит учитель с большой буквы, сын прославленного ученого-филолога Ибрагима Оздоева — Рамис, который много лет трудился бок о бок со своим отцом в плане сохранения языка. Также Р. И. Оздоев принимал активное участие в составлении и издании книг и школьных учебников на ингушском языке. Несомненно, все эти труды являются бесценным богатством для нашего народа, которое будет унаследовано будущими поколениями.

Рамис Ибрагимович Оздоев родился 25 декабря 1941 года во Владикавказе. В 1960 году, после возвращения ингушей на родину, поступил в Чечено-Ингушский педагогический институт. Трудовую деятельность Р. И. Оздоев начал под неусыпным руководством своего отца, родоначальника ингушской филологии Ибрагима Оздоева, который первым среди ученых создал и выпустил орфографический ингушско-русский словарь.

Ибрагим Абдураскиевич был очень рад, что сын пошел по его стопам. Старший Оздоев с первых дней возвращения ингушей на Кавказ вёл преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность, поэтому ему несложно было определить, кто во что горазд, и догадаться о способностях своего сына, которые надо бы направить в правильное русло. В конечном итоге совместными усилиями они сделали много полезного для ингушского языка и вошли в историю как достойные сыны своего отечества.

В общей сложности Рамис Ибрагимович отдал просветительской деятельности тридцать два года из своей жизни. Он долгие годы преподавал в Чечено-Ингушском университете, работал в Грозненском институте повышения квалификации методистом и старшим преподавателем в научно-исследовательском институте. После образования Республики Ингушетия работал в НИИ имени Чаха Ахриева.

С теплотой и искренним уважением отзываются сегодня о Рамисе Ибрагимовиче не только его родные, но и ученики, бывшие коллеги и однокурсники.

Из воспоминаний Азы Гандалоевой, ученого-лингвиста:

«Ни для кого не секрет, что Рамис Ибрагимович много и усердно работал со своим отцом над изданием и переизданием учебно-методических пособий и школьных учебников. Можно с уверенностью сказать, что сегодня в школах без таких учебников, как морфология, грамматика, синтаксис и орфография, положение по изучению ингушского языка было бы плачевным.

И ещё я хотела бы отметить, что Рамис был достойным сыном достойных родителей. Никогда — ни за время учебы, ни за время работы — я не слышала от него грубого слова, он был необыкновенным человеком. Добрым, мягким и справедливым».

Как мы знаем, в настоящее время во всех школах республики образовательный процесс строится на учебниках, изданных отцом и сыном Оздоевыми. Но эта была такая изнурительная работа, а во многом — и спорная, несмотря на то, что Рамис Ибрагимович тщательно изучал любые теоремы, прежде чем выдавать их за основу.

Из воспоминаний Якуба Медова, учителя ингушского языка и литературы:

«Я был среди первых, кто в 1957 году поступил в Чечено-Ингушский пединститут. До 1962 года нам преподавали Дошлуко Мальсагов и отец Рамиса, Ибрагим Оздоев. С первого дня знакомства с Рамисом я понял, что он искренне тревожится и переживает за положение родного языка в обществе. Он часто приходил к нам в школу, где я работал преподавателем родного языка, общался со мной и другими учителями и всегда при встрече просил высказывать свою точку зрения на те или иные моменты относительно содержания и оформления школьных учебников. Это говорило о том, что Рамису небезразлично было, в каком состоянии находится школьная программа по изучению ингушского языка, и он не покладая рук трудился в этом направлении. Поэтому мы специально выписывали в отдельную тетрадку некоторые замечания и предложения по содержанию учебников, с учетом которых выпускались все последующие учебные издания отца и сына Оздоевых. Все они в конечном итоге соответствующим образом были дополнены.

Кроме этого, Рамис скрупулёзно собирал устаревшие слова в ингушском языке, которые мало употреблялись в быту. Это ему нужно было для того, чтобы дополнить и переиздать составленный его отцом Ибрагимом Абдураскиевичем Оздоевым орфографический словарь ингушского языка».

Безусловно, Рамис Оздоев душой болел за свой народ и бережно относился к своему родному языку, сохраняя его для будущих поколений. За время составления данного материала, мы не встретили ни одного человека, который плохо отзывался бы о нем и его семье.

Из воспоминаний Лиды Гомкортиевой, директора школы № 3 г. Карабулака:

«Я училась вместе с сестрой Рамиса, Фатимой, поэтому я знала почти всех членов этой семьи. Семья Оздоевых была очень образованная и интеллигентная. У них нельзя было отнять ни чести, ни благородства, потому как эти качества у них были в крови.

Что качается трудовой деятельности Рамиса Ибрагимовича, надо отметить, что, кроме основных занятий, он очень часто вел со студентами различные беседы на острые жизненные темы. Таким образом, он находил в этой связи со студентами ту самую ниточку, за которую можно было бы зацепиться и продолжить дело развития ингушской филологии. Рамис считал, что язык, на котором говорили твои предки, нельзя предавать забвению и загрязнять его иноязычными словами.

Кстати, нужно отметить, что именно Оздоевыми была доведена до совершенства морфология, грамматика и все части синтаксиса для начальных и старших классов общеобразовательных школ. Это была очень важная работа. Также Рамис Ибрагимович был соавтором многих других научно-методических пособий для учащихся школ и высших учебных заведений».

По высказываниям многих его современников, Рамис Оздоев относился к особой касте творческой элиты того времени. Прежде чем воспитывать, он воспитывал в самом себе чувства патриотического отношения к родине, работе, дому и всему тому, что его окружало. Он всегда говорил, что человек должен быть патриотом не на словах, а на деле, и призывал к этому всех своих учеников и сослуживцев.

Из воспоминаний Розы Евлоевой, сотрудника управления образования Сунженского района:

«Когда мы познакомились, Рамис Оздоев работал в институте усовершенствования учителей. Первое, что я заметила, это было то, что он всегда щедро и бескорыстно делился своими знаниями со всеми, кто тяготел к приобретению новых познаний. Но он также любил получать от своих коллег то, чего не хватало ему. Для этого он часто встречался с учителями ингушского языка и литературы. По моему глубокому убеждению, Рамис Ибрагимович поступал так потому, что он очень любил свою работу, ценил её и хотел приносить своим трудом радость и пользу окружающим.

Все, кто знал и работал с Рамисом, говорят о нем не только как об очень умном, но и как очень добром и любознательном человеке. От него всегда веяло благодатью и харизмой, чего многим в наше время не хватает. Особенно его любили молодые начинающие педагоги. Похвала Рамиса Ибрагимовича дорогого стоила, поэтому своим бескорыстным и честным трудом многие педагоги старались заслужить эти похвальные слова от самого маэстро».

Необходимо отметить, что Рамис Ибрагимович обладал таким хорошим качеством, как умение слушать другого человека. У него не было привычки перебивать собеседника во время разговора, и он всегда очень внимательно к нему относился. У него существовало одно твердое правило: вне занятий и дома говорить только на своем родном языке.

Рамис Оздоев был хорошим семьянином, вместе с женой Хавой они воспитали достойных преемников. Все дети Рамиса Ибрагимовича получили хорошее образование и сейчас трудятся в различных сферах и областях жизнеобеспечения людей. Они высоко чтят имя своего отца и считают, что они по праву могут им гордиться.

Из воспоминаний Хавы Оздоевой, вдовы ученого:

«Мой муж любил эту жизнь, детей, работу и всё, что с этим было связано. Он и дома никогда не отдыхал, подолгу сидел за рабочим столом. К сожалению, из-за болезни работа над новым орфографическим словарем давалась ему нелегко. Плохое состояние, ухудшавшееся с каждым днем, не давало ему возможности работать так, как ему хотелось бы, поэтому он очень боялся, что не успеет издать новый выпуск словаря.

Хочу отметить, что Рамис очень бережно относился к своим родителям, хотя к таким родителям по-другому и нельзя было относиться. Они были достойными людьми, верой и правдой завоевавшие право на честь и уважение. Также Рамис почитал старших, с заботой относился к своим братьям и сестрам, а детей учил быть честными и трудолюбивыми. Дома с детьми и со мной он всегда говорил на ингушском языке и не любил, когда в разговоре мы употребляли иноязычные слова. По этому поводу он делал нам замечания и говорил, что языки не следует смешивать.

Очень часто бывало так, что он спорил со многими родителями детей, которые считали, что изучать ингушский язык в школе или институте не обязательно. «Если мы ингуши, то мы непременно должны знать свой язык и владеть грамотой ингушского языка», — говорил он.

Рамис был хорошим семьянином, заботливым отцом и участливым родственником для всех родных и близких. Таким мы его и запомним».

Как один из авторов заложения фундамента прочности по сохранению языка, Рамис Оздоев воспитал целую плеяду ученых и творческих личностей. Но главный акцент он делал на глубину родной речи и древней письменности ингушей.

По его разговору можно было понять, что Рамис принадлежит к такой категории людей, в которых живет дух прошлых поколений. Поэтому он неустанно боролся за сохранность каждого слова. Но, как это часто бывает, он не любил выпячивать себя вперед, и со свойственным ему спокойствием и скромностью искренне и беззаветно трудился во благо своего народа. Поэтому многое, над чем он трудился, осталось за кулисами, хотя мы знаем, что труды этого ученого никогда не пропадут. Они будут жить до тех пор, пока существует ингушский народ.

Из воспоминаний Мовлотхан Евлоевой, учителя родного языка и литературы:

«Я давно работаю в сфере образования, но, к сожалению, нигде я не видела, чтобы про Рамиса Ибрагимовича писали статьи, проводили памятные вечера. И это большое упущение со стороны ученых и филологов нашей республики. Я считаю, что про таких людей надо рассказывать, тем более что среди ингушских ученых нет такого человека, который с таким же рвением трудился над развитием и усовершенствованием родного языка.

Помимо профессиональных качеств, Рамис был очень воспитанным человеком, всегда проявлял вежливое отношение к людям. Поэтому его одинаково любили и студенты, и коллеги, и друзья».

Родные и близкие ученого рассказывают, что Рамис Ибрагимович строил большие планы на будущее, но жизнь распорядилась по-другому. В возрасте 57 лет Рамис Оздоев покинул этот бренный мир. Это случилось 6 сентября 1998 года.

Вспоминая этот трагический момент в своей жизни, сын ученого Магомед рассказывает: «Отец, безусловно, для нас был и останется эталоном чести и высокого морального кодекса. Когда его не стало, первое, что я понял для себя, это твердая уверенность в том, что надо жить по напутствиям отца, которые он давал нам при жизни. Несмотря на то, что на момент смерти отца я был ещё подростком, хорошо помню это состояние душевного опустошения, но подстегивало то, что папа, хоть и рано ушел, но прожил достойную жизнь. Он не любил злорадствовать, всегда говорил правду и смотрел на эту жизнь трезвыми глазами. В числе святых у моего отца были три вещи: это родина, семья и работа. В то же время папа был очень богобоязненным человеком, никогда не поступал против своей совести, и нас приучил жить по таким же законам».

Государство высоко оценило трудовую деятельность ученого-лингвиста Рамиса Ибрагимовича Оздоева. За особо выдающиеся заслуги перед народом Ингушетии, связанные с развитием науки и просвещения, Р. И. Оздоев награжден высшей государственной наградой республики — орденом «За заслуги» и многими правительственными грамотами и поощрениями.

Невзирая на трудности, не жалея ни сил, ни времени, Рамис Ибрагимович честно трудился на своем поприще и оставил после себя огромное количество учеников, достойных продолжения его дела. Несмотря на то, что Рамиса Оздоева нет среди нас уже много лет, его творения продолжают служить народу, а книги этого ученого учат нас правильно жить и развиваться. Кроме того, они дают светлые знания учащимся школ, которые хотят соблюдать традиции и обычаи своего народа.