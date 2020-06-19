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Мягкого им сна!

Ко Дню медицинского работника был приурочен подарок дагестанской фабрики матрасов «Магнат» для ингушских врачей

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В Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ) состоялось вручение Сертификата признательности за самоотверженный труд медработников в период коронавирусной пандемии, а вместе с ним и 20-ти гостевых матрасов.

Все были свидетелем того, с какой самоотверженностью и риском для здоровья и жизни спасали врачи заразившихся Cоvid-19 жителей республики. Многие из них буквально жили в больнице.

По словам представителя фабрики, эти люди как никто другой заслужили право в редкие перерывы отдохнуть на таких мягких и удобных матрасах.

— В Дагестане решили оказать помощь врачам из Ингушетии, находящимся в красной зоне, и подарить им гостевые матрасы для сна. Данная акция — это знак признательности медикам. Здесь речь идет не просто о высоком профессионализме врачей. В такое тяжелое время надо иметь определенное мужество, чтобы ходить на работу, зная, что ты можешь заразиться, не вернуться с этой работы. Это акт признательности за все это от руководства нашей компании по производству матрасов «Магнат», — заявила руководитель отдела продаж фабрики матрасов «Магнат» Мехрибан Гасанова, вручая сертификат.

— Несомненно, благодаря профессионализму и мужеству каждого врача были спасены жизни многих людей. И каждая такая поддержка от своих земляков или же соседних регионов становится для них стимулом к дальнейшей работе в непростых условиях. Эти матрасы будут использоваться для суточного пребывания наших реаниматологов и инфекционистов, оказывающих медицинскую помощь больным коронавирусом. Мы очень признательны и благодарны за то внимание, которое оказало нам руководство фабрики и вообще Республика Дагестан. У них самих очень непростая ситуация, — сказала Тамара Касиева, заместитель главного врача ИРКБ.

По мнению представителей фабрики «Магнат» в Ингушетии, эти матрасы очень удобны в использовании и занимают мало места. Сделаны они из гипоаллергенного материала. Раскладывать и собирать их не составляет особого труда.

— С нами связался представитель фабрики «Магнат» в Дагестане и сообщил, что они хотели бы провести такую акцию в Ингушетии, вручить нашим врачам, которые находятся в «красной зоне» Сертификат признательности и матрасы. Они хотели доставить всем нам радость и мотивировать врачей на дальнейшую их работу, — рассказал представитель фабрики матрасов «Магнат» в Ингушетии Магомед Ахильгов.

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