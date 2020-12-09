Во все времена люди чтят и помнят имена своих героев, на них равняется подрастающее поколение, их именами названы города, улицы и школы, ими гордятся потомки. В прошлые века и в современной России ингушский народ показал немало примеров мужества, достоинства, героического самопожертвования ради спасения человеческих жизней, защиты свободы государства и его процветания.

В годы Великой Отечественной войны господствовала сталинская политика неугодных народов, отголоски которой затянулись на долгие годы и нашли своё печальное отражение в судьбах десятков неоцененных по достоинству подвигов достойных сынов ингушского народа. По информации из различных источников, к званию Героя Советского Союза были представлены более 50 выходцев из Ингушетии, но получить Звезду Героя смогли только трое из них, и то уже в современной России за подвиги, совершенные в 1941-1945 годах. Это наверняка неполные данные. И нам нужно сделать всё, чтобы выявить имена наших соотечественников, вести системную поисковую работу в архивах, чтобы отдать дань памяти героическим подвигам наших отцов и дедов.

Оздоев Мурад Ахметович (10 марта 1922 г. — 25 февраля 1999 г.). Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Младший лейтенант авиации. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, Указом Президента Российской Федерации № 477 от 8 мая 1995 года младшему лейтенанту авиации в отставке Оздоеву Мурату Ахметовичу присвоено звание Героя Российской Федерации. Награды: ордена Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медали.

Костоев Ширвани Устарханович (1923 г. — 6 августа 1949 г.). Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Старший лейтенант авиации, командир звена штурмового авиационного полка. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Указом Президента Российской Федерации № 679 от 6 июля 1995 года старшему лейтенанту авиации Костоеву Ширвани Устархановичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Награды: ордена Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медали.

Мальсагов Ахмед Татарханович (1912 г. — 14 января 1942 г.). Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Майор авиации, командир звена бомбардировочного полка. Геройски погиб в боевом вылете 14 января 1942 г. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Указом Президента Российской Федерации № 679 от 6 июля 1995 года майору Мальсагову Ахмеду Татархановичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Награды: орден Красного Знамени.

Герои воинской и трудовой славы СССР и современной России

Аушев Руслан Султанович (29 октября 1954 г.). Российский государственный и военный деятель, Президент Республики Ингушетия (1993-2001 гг.). Генерал-лейтенант. За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1982 г. капитану Аушеву Руслану Султановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» № 11472. Награды: два ордена Красной Звезды, ордена иностранных государств (Афганистана, Молдавии, Белоруссии), медали.

Осканов Суламбек Сусаркулович (8 декабря 1943 — 07 февраля 1992 г.). Генерал-майор авиации, начальник Липецкого центра боевой подготовки и переучивания летного состава ВВС СССР. Погиб при выполнении летного задания. На самолете Миг-29 произошел отказ техники, и генерал С. С. Осканов ценой своей жизни предотвратил падение самолета на населенный пункт. Указом Президента РФ от 11 апреля 1992 г. № 384 Осканову Суламбеку Сусаркуловичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно), с вручением медали «Золотая Звезда» № 2 (примечание: первое присвоение звания Герой РФ в истории России). Награды: ордена Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медали.

Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич (29 июля 1963 г.). Российский государственный и военный деятель, Глава Республики Ингушетия (с 2008 г.). Генерал-майор. Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2000 г. за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии подполковнику Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу присвоено звание Героя Российской Федерации и вручена медаль «Золотая Звезда». Награды: ордена Красной Звезды, Мужества, «За военные заслуги», две медали «За отвагу» и др.

Арапханова Марем Ахметовна (20 апреля 1963 г. — 1 октября 2002 г.). Жительница с. Галашки Сунженского района Республики Ингушетия, воспитатель детского сада. Указом Президента РФ от 3 июня 2003 г. № 598 за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, Арапхановой Марем Ахметовне присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Костоев Абубукар Султанович (23 августа 1960 г. — 22 июня 2004 г.). Исполняющий обязанности министра внутренних дел Республики Ингушетия, полковник милиции. За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. полковнику милиции Костоеву Абубукару Султановичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Калиматов Алихан Макшарипович (18 апреля 1969 г. — 17 сентября 2007 г.). Сотрудник оперативно-разыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, подполковник. Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 2007 г. за героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, большой вклад, внесенный в дело обеспечения безопасности страны, подполковнику Калиматову Алихану Макшариповичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно), с вручением медали «Золотая Звезда». Награды: орден Мужества, медаль «За участие в контртеррористической операции» и др.

Нальгиев Руслан Муратович (4 мая 1980 г.). 22 июня 2004 года принимал активное участие в отражении вооружённого нападения боевиков на районный отдел внутренних дел в Назрани. 17 августа 2009 года боевики совершили новое нападение на РОВД. Погибло двадцать пять сотрудников милиции, более ста человек получили ранения различной степени тяжести. Сам капитан Руслан Нальгиев был тяжело ранен, в результате чего потерял ногу. 14 апреля 2012 года Указом Президента Российской Федерации № 861 за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, Руслану Муратовичу Нальгиеву присвоено звание Героя Российской Федерации.

Котиев Ахмед Макшарипович (20 января 1961 г. — 23 августа 2013 г.). С 2011 года — зампредседателя комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лиц. Под его руководством к мирной жизни вернулось более шестидесяти человек. Такая активность не нравилась противоборствующим силам. На него и его семью не раз было совершено покушение. Но 27 августа 2013 года в населенном пункте Нижние Ачалуки автомобиль Ахмеда Котиева был обстрелян. По дороге в больницу он скончался от полученных ран. 30 сентября 2013 года Указом Президента Российской Федерации № 736 за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, полковнику полиции Ахмеду Макшариповичу Котиеву присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Костоев Абубакар Хасанович (30 июня 1967 г.). В органах внутренних дел с 1993 года. Проявил мужество и профессионализм в ходе специальной операции по обезвреживанию террориста-смертника, собиравшегося произвести подрыв начинённого взрывчаткой автомобиля в одном из людных мест Сунженского района. В ходе операции группа полицейских из местного поселкового отделения полиции, в которую входил А. Х. Костоев, в районе сельского поселения Нестеровское попыталась блокировать автомобиль с находящимся в нём преступником. От последовавшего взрыва все четверо полицейских получили ранения различной степени тяжести. Сам Абубакар получил тяжёлые увечья. 14 октября 2014 года Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, майору полиции Абубакару Хасановичу Костоеву присвоено звание Героя Российской Федерации.

Дополнительно:

Картоев Джабраил Дабиевич (1907-1981 гг.). Политический и государственный деятель Ингушетии. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Гвардии подполковник, начальник разведывательного отдела штаба армейского корпуса. В ноябре 1943 г. за блестящую операцию по форсированию озера Сиваш (Крымский полуостров) был представлен к званию Героя Советского Союза. Награда изменена командующим 4-м Украинским фронтом генералом Толбухиным (по известным политическим мотивам). Боевые награды подполковника Д. Д. Картоева: орден Красной Звезды, два ордена Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, медали «За оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга» и др.

Уроженцы Ингушетии — Герои Социалистического Труда и современной России

Албогачиев Артаган Орцхоевич (1914 — 3 апреля 1984 г.). Руководитель механизированного картофелеводческого звена совхоза «Экажевский» Назрановского района Ингушетии (Чечено-Ингушской АССР), персональный пенсионер союзного значения. За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнение пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, Указом Президиума Верховного Совета СССР Албогачиеву Артагану Орцхоевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Награды: ордена Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медали и почетные грамоты.

Барахоева Лемка Эльбузкиевна (1918 г. — (...)). Доярка Альтиевского отделения совхоза «Назрановский» Ингушетии (Чечено-Ингушской АССР), персональный пенсионер союзного значения. За особые отличия в развитии народного хозяйства Чечено-Ингушской АССР, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 1965 г. Барахоевой Лемке Эльбузкиевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Награды: ордена Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, медали и почетные грамоты.

Кодзоев Багаудин Гаспоевич (4 мая 1934 г. — 14 июня 2010 г.). Звеньевой механизированного звена совхоза «40 лет Октября» Назрановского района Ингушетии (Чечено-Ингушской АССР). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1986 г. за выдающиеся производственные достижения, успешное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств и проявленную трудовую доблесть звеньевому механизированного звена совхоза «40 лет Октября» Назрановского района Чечено-Ингушской АССР Кодзоеву Багаудину Госпоевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Награды: ордена Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени«, «Знак Почета», медали, знаки отличия и почетные грамоты.

Лологаев (Лолохоев) Ахмед Бибертович (1924 г. — 10 апреля 2010 г.). Работник нефтяной отрасли Ингушетии («Малгобекнефть»), почетный гражданин города воинской славы Малгобека. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1971 года за выдающиеся заслуги в выполнении заданий пятилетнего плана по добыче нефти и достижение высоких технико-экономических показателей в работе Лологаеву Ахмеду Бибердовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Богатырёва Марем Камбулатовна (18 января 1957 г.). Герой Труда Российской Федерации. Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации проработала дояркой не менее 45 лет. За свои трудовые достижения не раз отмечалась советскими наградами. Мать шестерых детей. Указом Президента Российской Федерации № 214 от 28 апреля 2015 года ей было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

В культуре ингушского народа героизм является неотъемлемым атрибутом, своеобразным эталоном того, как надо жить и действовать, какими принципами руководствоваться в той или иной ситуации, чтобы не осрамить честь отца, фамилии, народа. И это не мифические личности. Они выросли, жили и живут среди нас, герои-победители, воспитанные по канонам непререкаемого авторитета отцовства, впитавшие в себе чувство презрения к трусости и малодушию, благородные и достойные сыны и дочери ингушского народа, являвшие собой во все времена пример для подражания подрастающему поколению и гордость малой и большой Родины.