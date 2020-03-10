«В городе заработал первый в своём роде военно-патриотический клуб «Штурм». В течение года подготовку там пройдут порядка 160 подростков. Первый набор проводится в две группы для учащихся школ девятых, десятых и одиннадцатых классов, по 20 человек каждая», — сказано в сообщении.

Отмечается, что будущему защитнику Отечества, успешно окончившему трёхмесячные курсы, будет выдаваться специальный сертификат. Работу военно-патриотического клуба направят на формирование у подрастающего поколения чувства верности воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности, а также повышение уровня морально-психологической и физической готовности.

На данный момент на обучение уже записались 12 детей. Один из них — 14-летний житель Магаса Мухаммед-Амин. Его мать, Исият Дзаурова, во время церемонии отметила, что будет более спокойна за будущее своего сына, если он пройдёт курс, окрепнет, освоит необходимые базовые знания, этот опыт пригодится ему в службе в армии.

В мероприятии приняли участие представители администрации города, республиканского комитета по делам молодёжи, правоохранительных органов, общественного и молодёжного советов, местные депутаты.

Участники церемонии отметили важность открытия клуба, где детей и молодёжь будут учить тактике выживания и военно-прикладным видам спорта, это станет серьёзной альтернативой «праздному шатанию детей на улице», которая таит множество опасностей для юного неокрепшего сознания. Занятия будут проводить лучшие преподаватели физвоспитания, рукопашного боя, основ военной службы, тактики выживания в условиях дикой природы, а также приближённых к боевым. ⠀

Детей и молодежь предполагается воспитывать в духе морально-этического многовекового кодекса ингушей (эздел), обучать джигитовке, верховой езде с привлечением конноспортивного клуба «Дикая дивизия», стрельбе из лука.

Автором и руководителем проекта, который получил грант молодёжного форума «Машук», является председатель молодёжного совета Карабулака Урусхан Барханоев. Он поблагодарил за поддержку своего начинания городскую администрацию, Росмолодёжь, региональный комитет молодёжи.