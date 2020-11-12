А началось всё восемь лет назад, когда группа неравнодушных ребят решила объединиться и сделать всё возможное, чтобы спасти маленького мальчика по имени Расул от серьезной болезни. Молодые люди, движимые состраданием и желанием помочь Расулу Манкиеву, первым делом приняли активное участие в организации благотворительного концерта в поддержку Расула, а также провели акцию по сбору средств в университете. У них была одна главная цель — спасти маленького, беззащитного ребенка, у которого диагностировали цирроз печени.

Сейчас многие в фонде подчеркивают, что именно эти действия доброй воли явились некой предпосылкой для начала более серьезной работы «Клуба добрых людей», тем более что надо было учитывать и то, что благотворительность в то время в Ингушетии только начала развиваться.

Пользуясь таким подходящим случаем, воодушевленные молодые люди решили, что работа в интересах нуждающихся должна обрести регулярный характер, и она в обязательном порядке должна иметь свое имя, статус и логотип. В конце 2015 года инициаторы нового благотворительного движения пришли к единому решению зарегистрировать свой фонд, и 11 января 2016 года благотворительный фонд социальной помощи и поддержки граждан «Клуб добрых людей» (КДЛ) был официально учрежден.

На сегодняшний день основными задачами фонда являются сбор средств на лечение и реабилитацию детей со сложными заболеваниями, помощь и поддержка семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также привлечение внимания общественности к проблемам больных детей и семей, где находятся неизлечимые больные люди.

Кроме этого, перед организаторами фонда стоят такие задачи, как содействие развитию безвозмездного донорства крови и развитие волонтёрского движения в Республике Ингушетия.

Наверное, многим запомнилось первое серьезное мероприятие команды фонда. Это была ярмарка под символическим названием: «Кто, если не Я?!», проведенная организаторами фонда КДЛ несколько лет назад на аллее Победы в городе Назрань.

Глядя на огромное количество людей, собравшихся на это мероприятие, можно было подумать, что акция в поддержку тяжелобольного молодого человека Ильяса Гудиева никого не оставила равнодушным. В итоге, эта ярмарка стала первой ласточкой, подавшей яркий пример тому, что только объединившись можно сделать серьезный вклад в общее дело по спасению нуждающегося.

В будущем подобные мероприятия приобрели здесь постоянный характер, правда, в этом году, в связи с пандемией, фонд отказался от организации такого крупного и многолюдного мероприятия и перенес его на неопределенный срок.

Как рассказала нам координатор благотворительного фонда КДЛ Ася Гандарова, на сегодняшний день они работают по двум основным направлениям. Это медицинская программа «Добрые сердца» и социальная программа «Протяни руку помощи».

В рамках медицинской программы фонд помогаем и детям и взрослым с оплатой лечения и реабилитации. Сюда также входит обеспечение больных дефицитными лекарственными препаратами, возмещение дорожно-транспортных расходов своих подопечных при выезде на иногороднее лечение, а также приобретение тренажеров для детей с ДЦП и колясок для больных с проблемами опорно-двигательного характера. Итогом такой деятельности является наличие большого числа больных, которые вылечились с помощью фонда, были удачно прооперированы и вернулись к нормальной жизни. Многие из них, которые не могли ходить с рождения, после проведенного лечения начали делать свои первые шаги. Это ли не счастье?!

«Конечно, от такого результата мы получаем колоссальное удовольствие, — говорит Ася. — Для нас не может быть выше награды, чем счастливые глаза больных детишек, которые после нашего вмешательства чувствуют себя намного лучше».

Конечно же, важнее здоровья у человека в жизни нет ничего, но всё же в фонде КДЛ стараются уделять внимание не только медицинскому направлению, но и социальным вопросам. Здесь создан проект «Протяни руку помощи», в рамках которого помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В виде помощи у них здесь служат продукты питания, бытовая химия и многие другие предметы первой необходимости, которые раздаются поадресно.

В 2019 году при фонде КДЛ был создан реабилитационный центр «Чайка» для детей с ДЦП и детей с аутизмом. Создание такого учреждения во многом облегчило жизнь людей, которые изо дня в день вынуждены проводить рядом с тяжелобольными детьми.

«С тех пор, как мы открылись, родители больных детей имеют возможность, не выезжая за пределы республики, получать у нас высокопрофессиональную квалифицированную медицинскую помощь, — говорит координатор фонда. — Для этого мы приглашаем в центр специалистов из других городов России, которые на договорной основе проводят с нашими детьми курсы реабилитации. Необходимо отметить, что весь курс реабилитации детей предоставляется подопечным фонда за счет «Клуба добрых людей», а сами родители ничего за это не платят. Таким образом, родители больных детей могут значительно сэкономить свои ресурсы на поездки за пределы республики и у себя дома получить необходимую терапевтическую помощь. Насколько я знаю, на Кавказе такой подход впервые был продемонстрирован нашим фондом, и я думаю, что это хороший пример для подражания».

Ещё один не менее важный и очень актуальный проект «Я — донор», направленный прежде всего на пропаганду и развитие безвозмездного донорства крови в регионе, был принят фондом КДЛ одним из первых. Мировая статистика говорит, что в донорской крови ежечасно и ежеминутно нуждаются сотни тысяч человек в мире, также мы знаем, что и в лечебных учреждениях нашей республики крови зачастую не хватает, и эта проблема может решаться только путем популяризации донорства и введения системы поощрения постоянных доноров.

Как рассказала нам координатор фонда, основной целью этого проекта является привлечение юношей и девушек к сдаче донорской крови и её компонентов. Немаловажным считают здесь и стремление вести разъяснительные беседы с людьми, которые до сих пор считают, что сдавать кровь — это больно или опасно. Поэтому организаторы фонда проводят целенаправленную работу по привлечению доноров путем раздачи анкет в общественных местах, проведения тренингов, викторин среди молодежи, где в игровой форме рассматриваются самые актуальные мифы о донорстве.

«Мы — рядом». Так назвали в фонде свой самый теплый и милый проект, направленный на благотворительную помощь людям преклонного возраста. Согласно этой программе, организаторы фонда систематически помогают одиноким бабушкам и дедушкам, за которыми некому присмотреть и ухаживать. Волонтеры вместе с сотрудниками фонда выезжают по адресам проживания одиноких стариков и помогают им справляться с домашними делами, покупают им лекарства и продукты.

О том, что в Ингушетии стартовал проект по адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, было опубликовано во многих федеральных средствах массовой информации. А инициатором такого движения выступил благотворительный фонд «Клуб добрых людей», который назвал свой проект «Алые паруса».

«Проект этот является грантовым, — поясняет Ася Асламбековна. — Кроме него в нашем фонде действовали ещё три проекта по президентским грантам федерального значения. Это такие проекты, как «Я — донор», «Зеленая лампа» и «Волонтёрство, как образ жизни». На сегодняшний день все эти четыре гранта нами успешно освоены и имеют свои положительные результаты, только проекты под такими названиями ещё продолжают действовать, и мы не намерены их сворачивать».

«Алые паруса» действовали в течение года. За это время фондом были реализованы различные программы в интересах людей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 35 лет. Точнее, эта программа была направлена на социальную адаптацию людей с инвалидностью.

Творческие мастер-классы, психологические тренинги, кинопоказы, конные прогулки, интеллектуальные игры, встречи с известными личностями — вот неполный список мероприятий, которые проводили сотрудники и волонтеры фонда для участников проекта. Все это способствовало не только развитию творческих способностей людей с ОВЗ, но и мотивировало их и улучшило психологическое состояние.

Учитывая то, что для детей младшего школьного возраста с нарушениями слуха очень важно развитие коммуникативных умений, организаторы фонда КДЛ решили проводить здесь специальные занятия с сурдологами, с помощью которых ребята открыли для себя новый способ общения — жестами. Постепенно проведение в творческой мастерской мастер-класса по невербальной коммуникации для участников проекта «Зелёная лампа» стало нормой, и дети, таким образом, научились понимать элементарные жесты и выучили несложные слова и выражения. По словам координаторов фонда, уроки жестов очень нравятся детям, они стали увереннее выражать свои мысли, избавились от робости и стали внимательнее относиться друг к другу.

По утверждениям ведущих медицинских ученых, ментальная арифметика помогает развить необходимую взаимосвязь работы обоих полушарий мозга человека и максимально раскрыть потенциал ребенка. Поэтому в ингушском «Клубе добрых людей» было решено создать условия для того, чтобы дети имели возможность познакомиться с тайнами ментальной арифметики, развивая при этом свои умственные и творческие способности. Здесь систематически проводятся мастер-классы по ментальной арифметике, на которых ребята узнают об истории появления ментальной арифметики, для чего она полезна и многое другое. Вместе с педагогом дети разбирают основные приемы работы со счетами и учатся на них считать. И почти на всех мастер-классах самой весёлой и интересной частью бывают загадки и упражнения на тренировку межполушарного взаимодействия.

«Существует в фонде КДЛ и такой проект, которому мы дали название «Преодоление», — говорит Ася. — Мне кажется, само это слово говорит за себя. Оказывается, и в нашей республике есть много семей, которые можно назвать неблагополучными. И главными жертвами в таких семьях, как обычно, являются женщины: они чьи-то жёны, дочери, матери или сёстры, которые по известным причинам не хотят выносить сор из избы и терпят различного рода насилия. На наш взгляд, такое недостойное отношение к женщинам должно пресекаться на корню, и мы вносим свою определенную лепту в улучшение эмоционального положения женщин в обществе».

По словам Аси Асламбековны, для фонда самое главное — оказать поддержку этим женщинам, дать им возможность пережить трудные времена и научиться жить без страха в завтрашний день.

«Эти женщины получают у нас, кроме всего прочего, психологическую помощь, — говорит Ася. — Специально для встречи с ними мы приглашаем в фонд медицинских работников разных специализаций, потому что у таких подопечных, как обычно, бывают проблемы со здоровьем. А здесь они могут получить медицинские консультации абсолютно бесплатно и в комфортных условиях. Также мы стараемся не забывать про их досуг».

Надо сказать, что ни одна благотворительная организация не обходится без помощи волонтёров. И, как рассказывают сами волонтёры, они всегда стараются помогать по мере своих сил и возможностей. Но и в то же время они получают что-то взамен. Наверное, душевное удовлетворение, которое помогает не быть равнодушным к проблемам других людей.

Деятельность фонда «КДЛ» очень разноплановая. Несмотря на то, что эта некоммерческая организация существует всего четыре года, её сотрудниками сделано очень многое. За столь короткий период ребята из КДЛ успели заявить о себе на федеральном уровне.

Но самое примечательное то, что сотрудники фонда и их незаменимые помощники не пропускают ни один праздник для детей. К сожалению, этой зимой им придется кардинально поменять свои планы из-за введенных дополнительных ограничений в связи с новым ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. Но такой неприятный момент не становится препятствием тому, чтобы работники фонда дистанционно следили за жизнью своих подопечных, в помощи которым они и видят смысл своей жизни.