В пресс-службе республиканского управления федеральной службы судебных приставов по региону газете «Ингушетия» сообщили, что рейдовые мероприятия сегодня проходили на стационарном посту столицы республики — города Магас. Выявлять должников судебным приставам помогает аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», который с помощью телекамеры, установленной на дороге, в автоматическом режиме проверяет все проезжающие автомашины по базе данных службы судебных приставов.

Если обнаруживается, что владелец машины имеет задолженность, то система сигнализирует об этом звуковым сигналом и выводит данные должника на экран монитора и сотрудники УГИБДД останавливают указанную машину. Далее, судебные приставы предлагают должнику на месте оплатить долг с помощью платежных систем, либо вручают повестку о явке в отдел судебных приставов по месту жительства лично под роспись, либо накладывают арест на имущество, то есть — автомобиль.

— Такая процедура взыскания может быть применена в отношении всех категорий неплательщиков: должники по дорожным штрафам, по алиментным обязательствам, по возвратам банковских кредитов, неплательщики налогов и коммунальных платежей и т. д. — подчеркнул в беседе с корреспондентом «Ингушетии» заместитель руководителя республиканского управления ФССП России Магомед Евлоев. — Подобные совместные рейдовые мероприятия способствуют не только увеличению количества исполнительных производств, оконченных фактическим исполнением, но также повышают мотивацию правонарушителей на добровольную и своевременную оплату штрафов и долгов в дальнейшем.

В ходе рейдовых мероприятий, проведенных на предыдущей неделе, проверено свыше 300 водителей, из них выявлен 91 должник. Взыскано 309 тысяч рублей, 224 исполнительных производства окончено фактическим исполнением. Кроме того, в ходе рейдов судебные приставы и сотрудники ГИБДД напоминают владельцам транспортных средств о функционировании онлайн сервисов, размещенных на сайтах ФССП России и Госавтоинспекции. Речь идет о «Банке данных исполнительных производств» в разделе «Проверка штрафов», а также возможности использования Единого портала государственных услуг (ЕПГУ). Добавлю, что республиканское управление Федеральной службы судебных приставов, подобные совместные рейдовые мероприятия будет проводить постоянно на всей территории Ингушетии. Поэтому, мы настоятельно рекомендуем гражданам своевременно погашать имеющуюся задолженность.