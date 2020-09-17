Флора и фауна Ингушетии довольно богаты. Здесь можно встретить редкие, занесенные в Красную книгу виды животных и растений. И сегодня в материале газеты «Ингушетия» мы расскажем о редком виде птиц, сокращающемся в численности, — казарке краснозобой.

Краткое описание

Окраска тела у птицы пестрая, а верхняя часть головы, задняя часть шеи, спина и хвост темные, почти черные. Уздечка с круглым белым пятном и верхние края хвоста белые. Зоб и грудь рыжие, впереди брюха отделены узкой белой полоской, которая продолжается вдоль шеи и окружает большое рыжее пятно, расположенное позади глаз.

Подхвостье казарки белое. Ноги с развитыми плавательными перепонками. Размеры тела — до 55 см, масса тела — до 1 кг.

Распространение

Ареал охватывает север Западной Сибири, за пределами России казарка распространена в южной части Прикаспия, на территории Азербайджана, в Иране, Ираке.

В последние десятилетия участились встречи вида в Западной и Центральной Европе. На осенних кочевках казарка краснозобая отмечается в Северном Прикаспии, в низовьях Дона и на юге озера Маныч, на озерах северо-востока Ставропольского края. В Ингушетии казарки краснозобые встречаются небольшими стайками на осеннем пролете, однако отдельные особи, по крайней мере часть зимнего сезона, проводят на водоемах степной зоны республики.

Места обитания и численность

На пролете придерживаются достаточно увлажненных участков степи вблизи водоемов. В Ингушетии отмечены на коллекторах Алханчуртской ветви Терско-Кумского канала при перекочевках из Ставропольского края и со стороны Чеченской Республики. Держатся на открытых степных участках с травянистой растительностью, посевами злаков. Численность в Ингушетии небольшая — до 10-12 особей. Для сравнения: на водоемах Чеченской Республики наблюдались стаи до 100-120 особей, а в Ставропольская крае зимует иногда до 4 тыс. особей.

Особенности биологии и экологии

В условиях Ингушетии — пролетный, иногда зимующий вид. Не гнездится. Держится, как правило, стаями. Подвижная и крикливая птица. Полет сильный и быстрый, при этом строй полета стаи все время меняется. Наиболее раннее появление краснозобых казарок осенью приходится на конец сентября — начало октября.

Питание

Питаются казарки исключительно растительной пищей. В Ингушетии — чаще всего на посевах озимых, а также семенами кукурузы, подсолнечника, которые они подбирают на убранных полях. Охотно поедают побеги трав, луковицы, корневища злаков.

Основные лимитирующие факторы

Отрицательно влияют на численность вида браконьерство, отсутствие достаточно пригодных для обитания водоемов, интенсивное хозяйственное освоение степной зоны.

Значение

Редкий вид, гнездящийся только в России.

Меры охраны

Вид включен в Красную книгу Российской Федерации в 2001году. Охота на этот вид полностью запрещена. Находится под защитой Конвенции о международной торговле редкими видами животных. Необходимо вести активную просветительскую работу по охране редких видов животных и бережному отношению к ним.

Источники информации: Воронин, 1967; Хохлов, Ильюх, 2002; Анисимов, 1989; Жирнов и др., 1978; Миноранский, 2002; Хохлов и др., 2001; Точиев, 2003; Хохлов, 2000. Составители: А. М. Батхиев, Т. Ю. Точиев.