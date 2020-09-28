Все пациенты с выявленной патологией будут дообследованы и взяты на диспансерный учет. Кроме того, были розданы памятки и листовки по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Болезни сердца и сосудов занимают лидирующие позиции по частоте развития и в структуре смертности населения. Все больше страдает людей не только преклонного возраста, но и молодых, трудоспособных. Болезни системы кровообращения ежегодно уносят 17,5 миллиона человеческих жизней, и, если не принять меры, это число к 2030 году будет составлять 23 миллиона человек.

Всемирный день сердца отмечается ежегодно 29 сентября. Эту дату стало возможным отмечать благодаря Всемирной федерации сердца, выдвинувшей соответствующую инициативу в 1999 году. В партнерстве с ВОЗ, Всемирная федерация сердца проводит мероприятия более чем в 100 странах. В этот день Всемирная федерация сердца призывает политиков, медиков, общественные организации и частных лиц активизировать усилия, направленные на уменьшение бремени болезней сердца и инсульта.

Сердечно-сосудистые заболевания часто являются причиной рано наступающей инвалидности. Незнание людей факторов риска, причин заболевания, позднее обращение к врачу ведет к развитию тяжелых осложнений, приводящих к инвалидности и смерти.

Для населения Ингушетии профилактика болезней сердечно-сосудистой системы является также актуальной, так как в структуре общей заболеваемости взрослого населения, в структуре смертности, в том числе трудоспособного населения, болезни системы кровообращения занимают лидирующие места, как и в целом по Российской Федерации.

О том, как защитить свое сердце, рассказали врачи Карабулакской городской больницы.

По их словам, чтобы сердечная мышца прослужила долго, а ее функционирование не доставляло бы серьезных проблем, необходимо вести здоровый образ жизни.

Вот рецепт здорового образа жизни от специалистов Минздрава Ингушетии: "Бросайте курить. Никотин убивает изнутри, и первой его мишенью является как раз сердце, потому как указанное вещество вызывает кислородное голодание. Это в свою очередь отрицательно сказывается на состоянии кровеносных сосудов, так как провоцирует резкое снижение их тонуса.

Исключите возможность пассивного курения. Оно состоит во вдыхании табачного дыма, производимого окружающими вас курильщиками. Пассивное курение, по заявлениям ученых, даже опаснее для сердца и здоровья организма в целом, чем активное.

Больше двигайтесь. Занимайтесь физическим трудом, спортом, просто чаще гуляйте на свежем воздухе и регулярно делайте утреннюю зарядку. Физическая активность препятствует набору лишних килограммов и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. При умственной нагрузке необходимо 1,5-2 часа в день активно заниматься физическими упражнениями для восстановления адекватного тонуса сосудов.

Питайтесь правильно. Правильное, рациональное питание помогает устранить влияние сразу нескольких факторов риска: избыточной массы тела, гиперхолестеринемии, а иногда и артериальной гипертензии. Употребление пищи должно происходить в соответствии с режимом. Избегайте переедания, сделайте свой рацион разнообразным и сбалансированным по основным питательным веществам. Включите в ваше ежедневное меню больше свежих овощей и фруктов, нежирного мяса, бобовых, злаков и морской рыбы. Меньше ешьте сливочного масла, мучных и сладких изделий, жирных и жареных блюд. Ограничьте употребление поваренной соли. Воздержитесь от употребления крепких тонизирующих (черный чай, кофе), алкогольных напитков.

Позаботьтесь о сне и отдыхе. Спать нужно около 8-9 часов, при этом ложиться следует не позже 23:00, в идеале — 22:00. Если есть возможность, спите также 40-60 минут днем. Для сердца полезен отдых на свежем воздухе. Боритесь со стрессом. По возможности постарайтесь устранить причину стресса, переключить внимание с проблемы, контролируйте мысли и учитесь мыслить позитивно.

Физическая активность также помогает борьбе со стрессом. Периодически принимайте курсом витаминно-минеральные комплексы. Полезны для сердца и сосудов витамин С, селен, магний, калий".

Основы здорового образа жизни должны возводиться в ранг семейных традиций для создания фундамента здоровья будущих поколений.