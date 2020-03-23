Но, исходя из благоприятного прогноза, что ко времени паломничества активность вируса может сойти на нет, власти Саудовской Аравии уже выдали странам и регионам квоты на посещение Каабы и Медины.

Общее количество паломников из России в этом году составит 25 тыс. 500 человек. Это на 5 тыс. человек больше, чем в прошлом году.

В Ингушетии отправкой на хадж занимается общество с ограниченной ответственностью «Медина». Как рассказал газете «Ингушетия» старший менеджер Магомед Льянов, компания уже начала работу по приему заявок.

— Желающим совершить хадж в этом году самое время собирать необходимые документы. Прием заявок уже начался. К месту паломничества доставляют прямыми чартерными рейсами из аэропорта Магас в аэропорт Медины. Первый рейс в Саудовскую Аравию из республики запланирован на 28 июля, — рассказал Магомед Льянов.

Ингушетии выделили квоту на 1400 паломников. Стоимость поездки — 3600 долларов. Учитывая резко вскочившие цены на валюту, сумма для многих астрономическая. Но многие готовились к хаджу заблаговременно и успели накопить необходимую сумму до подъема цен.

Зине Богатыревой 52 года и всю свою сознательную жизнь она лелеяла мечту когда-нибудь посетить святые для мусульман места. Она тщательно соблюдает все 4 столпа Ислама и, как ребенок, радуется, что может исполнить и 5-ю обязанность верующего человека — совершить обряд поклонения у Каабы и стать хаджи.

— Из-за финансовых трудностей, мне приходилось каждый раз откладывать свою поездку к святым местам. Но в этом году мои усердные молитвы были услышаны Всевышним и я, наконец, смогу осуществить свое самое горячее желание, — говорит Зина Богатырева.

В прайсе у компании «Медина» есть также новый и более дешевый эконом-класс для поездки в Саудовскую Аравию. Также ввели и новые правила: паломник, желающий приобрести билет, может оплатить его в несколько приемов, до закрытия набора группы.

— Все вопросы, связанные с транспортом, оформлением документов, медицинским обслуживанием и сопровождением возьмут на себя наши сотрудники, — говорит Магомед Льянов.

Для регистрации тура необходимо подать следующий перечень документов: заграничный паспорт, 3 цветных фото 3×4, копия российского паспорта, справка о вакцинации против менингита и дифтерии, квитанция об уплате суммы за поездку.

Для регистрации можно обратиться в офис, который находится по проспекту Базоркина, 57 на 3 этаже торгового центра. А тот, кто хочет оставить заявку через электронные средства, может воспользоваться сайтом www. medina06.ru, либо обратиться по номеру 8(928) 734 57 26 и 8(928) 734 57 87, также у компании «Медина» имеется страница в Инстаграме hadj_ing_medina.