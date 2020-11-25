«Калиматов осмотрел стадион в Назрани, реконструированный в 2016 году к открытию Фестиваля культуры и спорта народов Северного Кавказа. Он отметил явный дефицит технологического оборудования, отсутствие вертикального подъемника для малоподвижных людей», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил собеседник издания, Калиматов также обнаружил нарушения при строительстве и эксплуатации объекта, приведшие к его скорому обветшанию.

Основываясь на примере этого проекта, Глава субъекта охарактеризовал порядок приема-сдачи объектов завершенного строительства в регионе как неудовлетворительный.

«Несмотря на то, что заказчиком работ является Минспорта Ингушетии, ключевой фигурой при его приемке должен был быть не руководитель этого ведомства, а профессионалы в данной области — сотрудники Инспекции государственного строительного надзора, представители Минстроя», — заявил Калиматов в ходе инспекционного выезда.

Руководитель региона заявил, что возведение социально значимого объекта должно быть выполнено по всем стандартам и в соответствии со строительными нормами, предупредив, что лично будет ездить, проверять все, вплоть до технических помещений.

Строгим контролем и отказом принимать выполненные кое-как объекты, по его мнению, власти будут воспитывать подрядчиков, в итоге повысится уровень качества работ. В приоритете не сроки, а качество объекта.

По стадиону будут проведены проверочные мероприятия на соответствие требованиям технических регламентов, норм проектирования и проектной документации, дана оценка устранимости нарушений.

Следующим объектом посещения руководителя субъекта стал детсад «Лесная сказка» в сельском поселении Верхние Ачалуки, построенный несколько лет назад.

Осматривая подвалы, Глава республики отметил некоторые недостатки в реализации проекта детсада, устранение которых возложено на застройщика. Общая стоимость работ по их ликвидации составит порядка 2 млн рублей.

Калиматов отметил, что за последние годы введено достаточно объектов, и у соответствующих ведомств есть поле для анализа и вычленения как ответственных, так и недобросовестных застройщиков. Он также напомнил о существовании черного списка подрядных организаций, в который вносятся застройщики, выполняющие возложенные на них обязательства по возведению социально значимых объектов некачественно и с нарушением сроков. Глава Ингушетии подчеркнул, что в дальнейшем власти региона не допустят сдачи в эксплуатацию зданий с выявленными недостатками.

По данным пресс-службы, по инициативе Калиматова проведена реконструкция Центра культурного развития в Магасе, также построенного, согласно дефектному акту, с нарушениями. Среди проведенных работ — организация системы вентиляции, ремонт фасадной части, крыши, забора; установка желобов, парапетов; укрепление сцены, замена окон, облагораживание прилегающей территории и многое другое.