«Не надо доводить процесс до ситуации, когда в конце года все бегают, пытаясь успеть закрыть все задачи в последние минуты. Каждый объект должен реализовываться с опережением графиков. Устанавливаемых сроков достаточно для достижения целей каждого проекта и возведения качественных объектов. Во многом здесь вина надзорных организаций, которые не осуществляют должный контроль, а лишь выставляют штрафы по итогам работы. Но ведь их задача не в этом. Мы же все работаем над общим делом и должны это осознавать — и исполнители, и правительство, и контролирующие органы», — сказал Глава республики.

По его словам, общая задача всех задействованных ведомств — обеспечить население качественной инфраструктурой.

Глава региона поручил Кабмину еженедельно проводить совещания с участием подрядчиков, а также вести выездные проверки всех реализуемых объектов, Минстрою — тщательно изучить профпригодность специалистов, задействованных в строительстве социальной инфраструктуры региона.

«Речь идет о жизненно важных для жителей республики объектах — больницах, детских садах, школах, дорогах. Я лично на местах убеждался не раз, что прорабами, строителями работают лица без специального образования и навыков. Социально значимые проекты и жизнь людей им доверять нельзя», — заключил Калиматов.

Также ответственным ведомствам дано указание отслеживать вопрос официального трудоустройства подрядными организациями своих работников. «Проверяя документацию компании перед заключением соглашений, проверяйте и соблюдение данного условия», — пояснил Глава республики.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», региональные власти подписали 29 соглашений на 8,5 млрд рублей на реализацию нацпроектов в республике в 2021 году. Из них средства федерального бюджета — 8 млрд 474 млн рублей, регионального — более 119 млн рублей. До конца года предстоит провести более 80 мероприятий, в том числе строительство объектов, закупку специализированного оборудования и другие.

В рамках исполнения Указа Президента России планируется возведение 9 школ на 6480 мест, 7 детских садов на 1540 мест. Также в этом году ожидается завершение строительства еще 2 школ и 2 дошкольных учреждений, начатого в прошлом году. Суммарно будет создано свыше 7600 ученических мест и около 2 тысяч мест в детских садах. Помимо этого, будет благоустроено более 30 общественных территорий, начата ликвидация самой крупной в регионе свалки в Малгобеке, произведена поставка оборудования в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Образование» в школы и медучреждения республики.

Нацпроекты реализуются с 2019 года, и летом 2020 года были продлены до 2030 года.