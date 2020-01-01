Руководитель региона начал свое выступление со слов соболезнования родным, близким и коллегам сотрудника полиции Зелимхана Кокорхоева, погибшего при исполнении служебного долга.

«Перед праздниками все отчитались — о готовности, при этом допущена такая трагедия. Очевидно, что усиление было слабым, на лицо абсолютная недоработка. Кто-то отвлекся, кто-то не сработал по инструктажу, в итоге убийство человека в центре города. После произошедшего сотрудники сразу надели шлемы и бронежилеты, а что они делали до этого?», — отметил Калиматов.

Глава субъекта признал недостаточными меры для обеспечения общественной безопасности в период новогодних мероприятий. Он призвал руководителей правоохранительных органов пересмотреть свое отношение к форме самого усиления.

«Я, как и весь народ Ингушетии, осуждаю преступные действия независимо от того, кто бы их не совершил и чем бы ни руководствовался. Нет на свете никаких целей, достижение которых можно оправдывать убийством и насилием. Смерть Зелимхана Кокорхоева стала болью его семьи, жены и четырех несовершеннолетних детей. Эту боль разделяю я и весь ингушский народ», — добавил руководитель Ингушетии.

Он обратился к жителям республики с просьбой более ответственно относиться к воспитанию молодежи. По его мнению, для распознания угрозы и своевременного предотвращения трагедии, нужно быть всегда бдительными.

Калиматов указал на необходимость провести оперативные мероприятия по установлению и поиску лиц, причастных к данному преступлению, в том числе проверку всего служебного автотранспорта.

По его данным, один из преступников работал в охране Центра культурного развития в Магасе. Он охранял объект, в котором ежедневно находились дети, где проходили массовые мероприятия.

«Здесь необходимо провести соответствующую проверку частных охранных предприятий, по какому принципу идет отбор при найме охраны, кто их контролирует после. Соберите комиссию и проверьте службы охраны школ, больниц, всех без исключения объектов. И это должно быть на регулярной основе. Нападение совершено на служебном автотранспорте. За каждой служебной машиной должен быть ответственный», — отметил Глава региона.

Как сообщил на заседании замминистра внутренних дел по региону Александр Жуляев, Микаил Мизиев 2001 года рождения, управляя автомашиной, вместе с 23-летним Ахмедом Имагожевым, совершили наезд на пост ДПС. После чего, выбежав из автомобиля, они причинили ножевые ранения, находившемуся там инспектору Зелимхану Кокорхоеву.

В результате примененного табельного оружия Мизиев ликвидирован на месте, Имагожев ранен и доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что накануне около 17:30 было совершено нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в город Магас. Один полицейский погиб, трое пострадали.

По факту нападения на пост ДПС следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).