Руководитель субъекта обратил внимание аграриев на необходимость участия в различных программах поддержки, дал поручение Минсельхозу обеспечить с этой целью соответствующую юридическую консультацию каждому добросовестному фермеру.

«Нужно узнавать в каких программах вы можете участвовать, на какие гранты претендовать, чтобы развиваться и удовлетворить потребности реально работающих людей. Я буду обходить и дальше, лично проверять, выявлять добросовестных, перспективных предпринимателей в данной отрасли», — отметил он.

Калиматов посетил КФХ «Точиев Ю. Х.» в сельском поселении Средние Ачалуки, основным видом деятельности которого является растениеводство и садоводство. У него есть свои теплицы и ореховый сад. Кроме того, фермер владеет базой животноводства в Даби-Юрте.

В 2017 году аграрию была оказана грантовая поддержка в размере 1 млн руб. на развитие растениеводческой продукции, а в 2018 году — 3 млн руб. на расширение животноводческой фермы.

Полученные средства были использованы на закупку КРС и кормов, реконструкцию тепличного корпуса, расположенного на 1,5 га земли и посадку орехового сада на площади 50 га. В настоящее время в хозяйстве насчитывается 150 голов КРС на откорм и 80 голов КРС молочной породы, а его посевную площадь составляет 40 га земли (пашня). Также здесь расположено зернохранилище и выращиваются озимые культуры — 20 центнеров в год, но в перспективе, при использовании удобрений, есть возможность довести показатель до 30 центнеров.

Далее Калиматов побывал в КФХ «Альдиев А. М.» в сельском поселении Экажево Назрановского района. В 2016 году владелец хозяйства получил субсидию в 1 млн руб. Оказанная господдержка была направлена на развитие животноводства. В данный момент в хозяйстве КРС — 24 головы, МРС — 20 голов, а также 30-35 пчелосемей.

Фермер успешно развивает хозяйство, неоднократно обращался в разные инстанции по вопросу выделения земельного участка. Данная просьба органами местного самоуправления и Минсельхозом была одобрена, но правительственной комиссией по земельным вопросам — отклонена. В связи с этим вопрос остается нерешенным. 96 га земли он арендует по завышенной цене и возделывает своими руками вместе с пятью сыновьями, при этом расходы и риски возлагаются на него, а 50% прибыли урожая забирает арендодатель.

При осмотре территорий было заявлено, что на сегодняшний день в региональном управлении ФНС России регистрируются сотни предприятий, при этом не все из них в действительности занимаются сельскохозяйственной деятельностью, но при этом продолжают претендовать с нулевым показателем эффективности на грантовую помощь со стороны государства.

«Они попадают под различные программы, ничего не делают и забирают долю у тех, кто действительно трудится. Пусть останется меньше КФХ, но действительно работающих. Остальным — прекращайте право аренды», — отметил Калиматов.

Глава республики поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Магамеду Гагиеву и председателю ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Магомед-Гирею Аушеву проанализировать базу фермеров, составить список фактически функционирующих КФХ.

«Посмотрите, кто берет в аренду землю за низкую плату и ничего не делает, а кто за высокую и работает. Зачастую у первых земли зарастают бурьяном, либо они пересдают в аренду работягам, завышая плату. Такую несправедливость нужно искоренять. Если мы не будем использовать землю в полном объеме, результата никакого не будет», — добавил он.

Ранее Калиматов заявлял о том, что сельскохозяйственную сферу руководство республики выделяет, как одну из магистральных и значимых для решения проблем дефицита республиканского бюджета и безработицы в регионе. По этой причине аграриям, которые действительно работают, показывают положительные результаты, будет оказываться поддержка со стороны государства в виде грантов и предоставления выгодных условий при аренде участков пахотных земель и пастбищ.