«В правительстве состоялось награждение представителей муниципальной власти Сунженского района за вклад в организацию и проведение международной экологической акции «Сад памяти», — сказал представитель муниципалитета.

В ходе церемонии чествования участников акции с приветственным словом к собравшимся обратилась вице-премьер Марьям Амриева. В торжественной обстановке она вручила активистам благодарственные грамоты от имени Главы Ингушетии.

В числе награжденных главы адмнистраций предгорных сельских поселений Аршты, Мужичи и Даттых.

По данным пресс-службы Минприроды региона, в республике с 18 марта по 22 июня прошла экологическая акция «Сад памяти», посвященная 75-летию Великой Победы. В рамках мероприятия высажено порядка 27 тыс. деревьев различных пород во всех населенных пунктах и на землях лесного фонда.

Акция состоялась по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», фонда памяти полководцев Победы при поддержке министерства природных ресурсов и Рослесхоза России. Ее идея заключалась в том, чтобы оставить вечный памятник — 27 миллионов деревьев по всей России — в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Почти два десятка мероприятий по посадке деревьев прошли на территории населенных пунктов в конце марта до начала периода самоизоляции. В апреле произвели еще 13 посадок, а в мае и в июне по одному мероприятию. Акция охватила не только крупные города Ингушетии, но и небольшие предгорные и горные села, в том числе и Чемульга, Берд-Юрт, Ляжги и Гули.

Самые крупные акции прошли на землях лесного фонда. Там посадки проходили в условиях сложной эпидемиологической обстановки с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Большинство деревьев прижились и уже зацвели. Лесники Минприроды Ингушетии производят весь необходимый агроуход.

Последний день международной акции Назрановское лесничество отметило 22 июня уборкой территории и агрономическим уходом за молодыми саженцами, высаженными ранее в городе Малгобеке у стелы памяти 337-й стрелковой дивизии.

Из 97 тыс. уроженцев Ингушетии в Великой Отечественной войне приняли участие 21,7 тыс. человек. Более трех тысяч ушли на фронт добровольцами. Практически каждый второй трудоспособный житель края принял участие в войне. Имена свыше 6,5 тыс. славных сыновей и дочерей Ингушетии, погибших на полях сражений в 1941-1945 годах, увековечены на мемориальных плитах в Назрани.